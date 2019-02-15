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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

“Gıda krizi”nde “tehdit ve şantaj”a son verilmeli...

Cevher İLHAN
15 Şubat 2019, Cuma
Gerçek şu ki artık ağır ekonomik krizi inkâr edemeyen siyasi iktidar, seçim öncesi tedirgin.

Seçimlere bir buçuk ay kala “Cumhur ittifakı” adaylarının büyükşehirlerde ve illerde yapılan anketlerle “millet ittifakı” ve muhalefet adaylarının gerisine düştüğünün ortaya çıkması paniğiyle “ittifak” yaptığı illeri 50’ye çıkarmaya çalışması bu telâşın tezâhürü.

Dikkat edildiğinde, başta partisinin genel başkanı olarak Cumhurbaşkanı olmak üzere “iktidar cephesi”nden en ufak bir “anket” ve “kamuoyu araştırması” açıklaması gelmiyor. Zira tıpkı ANAP’ın 1989 yerel seçimlerinde yaşadığı hezimete benzer siyasi çöküşün emâreleri görülüyor.

Bundandır ki, medyanın büyük çoğunluğunun onca saptırmasına rağmen halkın sandık başında siyasi iktidara “kırmızı kart” göstereceği kanaati iktidar mensuplarınca da sahada tesbit edilmiş.

Bazı iktidar adaylarının, aynen ANAP’ın 1989’da “eli kolu bağlı belediye başkanları” afiş ve reklâmlarıyla “Cumhurbaşkanı ve hükûmet bizden” söyleminin bir nevi tekrarı olan “arkamızda sırtımızı dayayacağımız bir ağamız var” türü beyanları bunun sonucu.

Kısacası, iktidar cânibince, devletin kanunlarla belirlenen mahalli idârelere desteğini iktidar belediyelerine has gösteren şantajlar savuruluyor…

“ÇILGIN PROJE”; DOMATES KUYRUKLARI!

Diğer yandan son on yedi yılda artan nüfusa rağmen, yatırım, üretim ve istihdamdan yoksun yanlış ve başarısız ekonomi politikalarıyla sanayide olduğu gibi tarım ve hayvancılık/besicilik üretiminde de düşüşle, buğdaydan ete, mercimekten nohuta hemen hemen bütün gıda maddelerinin ithaliyle başgösteren gıda krizi vahametini başkalarına yüklüyor. Siyasi iktidar, bakliyattan sebze ve meyveye kat kat artan pahalılığı garip bir biçimde hal esnafına, pazarcıya, aracıya fatura ediyor.

Bu süreçte, mazota yüzde 85, gübreye yüzde 110, enerjiye yüzde 85, tohuma yüzde 95, zira ilâçlamaya yüzde 100 ve -en azı yine- yevmiyeye yüzde 30 gelen zamlar ve artan yüksek vergiler görmezden geliniyor. 24 Haziran seçimleri öncesi yüksek faizleri eleştiren Cumhurbaşkanı’nın “Bu kardeşinizi seçin, bakın faiz nasıl düşüyor!” vaadinin aksine faizin düşmemesine karşı iktidar sözcülerinden tek kelime bir açıklamanın gelmiyor.

Peki, Cumhurbaşkanı’nın meydanlarda açık şikâyet ettiği ve gıda krizindeki yüksek fiyatların bütün vebalini yüklediği nakliyeci - komisyoncu ve diğer sözü edilen “aracılar”ın kontrol ve denetimi yine hükûmetin görevi değil mi?

Vakıa şu ki ülke tarihinde ilk kez ülkede üretilen domates, patlıcan ve patates tezgâhları önünde uzun kuyruklar oluşuyor. En çarpıcısı da, başta Cumhurbaşkanı ve iktidar sözcülerinin, vatandaşların kuyrukta bekleyeceklerini “müjde” vermesi! Domates, soğan ve patatesin “tanzim satış”ta satılması iktidar cânibince âdeta bir “çılgın proje” olarak sunulması…

YERLİ ÜRETİME DÖNÜLMELİ…

Oysa ekonomistler, belediye bakanlığın doğrudan desteğiyle tanzim satış çadırlarında ve midibüslerde ucuz sebze satışının çözüm olmadığını, ayrıca birçok sektörde mağduriyetler ve çöküşler meydana getireceğini ve orta vadede büyük etkilerinin ve beledinin olacağını uyarıyorlar. 

Ve sadece İstanbul ve Ankara’da belli bazı semtlerde kurulan “tanzim satışlar”ın çâre olmadığını belirtiyorlar.

Ve tarımda, hayvancılıkta “yerli”liğe dönülmedikçe gıdada pahalılık ve ithal zâfiyetinin devam edeceği haber veriliyor. Her fırsatta “yerlilik”ten dem vuran siyasi iktidar, artık tehdit ve şantajları bir tarafa bırakmalı; tarım ve hayvancılık/besicilikte “yerli” üretime dönmeli. Başka da yolu yok…

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