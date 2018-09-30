“Halka verir talkını, kendi yutar salkımı”

GÜNDEM

Başta Hazine ve Maliye Bakanı olmak üzere iktidardakiler, her fırsatta halka “tasarruf çağrısı”nda bulunuyorlar. Ne var ki, bütçeye yansıyan rakamlar devletin “tasarruf”ta sınıfta kalıp israf ve şatafata battığını ortaya çıkarıyor.

Keza medyaya yansıdığına göre, son sekiz ayda kamunun şirketlerden kiraladığı lüks gökdelenlere verdiği kira bedeli 680 milyon lirayı aşmış. TÜİK’in verileriyle ekonomik güven endeksinde küçülmeye gidilirken, bakan ve bürokratların makam araçlarına 334 milyon, uçak ve helikopterlere 154 milyon harcamayla toplam 1.6 milyar liradan fazla kira ödenmiş. Dahası bazı kurumlar, binalarını boşaltıp onlarca milyon lirayla özel binalarda kiraya çıkmış.

Bu arada yeni taşıt alımı için 130 milyon, hizmet binaları alımı için 75 milyon, yeni hizmet binaları inşaatı için müteahhitlere 7 milyar 375 milyon, sosyal tesis ve lojmanların onarımına 117 milyon lira aktarılmış. Büroların yenilenip lüks mobilyalarla döşenmesine 86 milyon lira harcanırken, temsil, tanıtım, tören ve ağırlama için 112 milyon harcama yapılmış…

TESBİT

Saray yapımında “tasarruf” yok

Geçtiğimiz ay “cumhur ittifakı”ndaki ortağı Bahçeli’nin çağrısıyla 1071 Malazgirt zaferinin 947. yıldönümü kutlamaları etkinliklerinde “Ekonomik kriz - mriz yok, hepsi manipülasyon” diyen Cumhurbaşkanı’nın “Alparslan’ın otağını kurduğu Ahlat’a biz de Cumhurbaşkanlığı Köşkü kuracağız” diyerek Ahlat’ta Van gölü kıyısındaki on bin dönüm arazi üzerinde 1071 metrekarelik yeni bir yazlık saray inşa edileceğini açıklaması gündemin hayhuyunda karambola geldi.

Bilindiği gibi, 1050 odalık Beştepe Sarayı ile Cumhurbaşkanlığı’nın İstanbul Tarabya’daki Huber köşklerine ilâveten Cumhurbaşkanı başta Dolmabahçe Sarayı olmak üzere Vahdedddin Köşkü, Beylerbeyi Sarayı ve Beykoz Kasrı ve Yıldız Sarayı’nı kullanıyor. Hatta Yıldız Sarayı’nın isminin “Cumhurbaşkanlığı İstanbul Külliyesi” olarak değiştirileceği söyleniyor. Kısacası, millî sarayların TBMM’den alınıp Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmasıyla bütün sarayları kullanabiliyor.

Bütün bunlar yetmemiş olacak ki, “itibardan tasarruf olmaz” zihniyetiyle, Cumhurbaşkanı’nın Kurban Bayramı’nda ilk tatilini yaptığı Marmaris - Okluk Koyu’ndaki küçük köşkün yerine, dev inşaat şantiyesi kurulmuş, 300 odalı yazlık saray kompleksi yapılıyor; çevresindeki arazi ve işyerleri kamulaştırılıyor.

Aynı anda 300 kişinin ağırlanacağı ve 400 personelin hizmet edeceği görkemli yazlık saray için arazinin imar plânlarının değiştirilip doğal sit alanında mevzuata aykırı olarak toplam 113 bin 443 metrekarelik alanı kapsayacak projede 15 bin 295 metrekarelik alanda mega ve süper yatların yanaşabileceği iki ayrı iskele, plaj ve dolgu yapılması plânlanmış. 11 bin metrekarelik deniz yüzeyinin doldurulup 3 bin 600 metrelik kumsal oluşturulacağı, geri kalan yaklaşık 7 bin metrekarelik deniz yüzeyinin ise kum ya da çakıl ile doldurulacağı kaydediliyor.

Bundandır ki, koyun topoğrafik değişim uydu haritasına yansıyan tahribata karşı çevreciler, görkemli saray için denizin doldurulmasıyla, ağaç katliamıyla kıyı ve oranlık alanın betonlaştırmasından ve koyun tahrip edilmesinden endişe ediyorlar.

Özetle, doların üç liradan altı liraya yükseldiği, faizlerin yüzde 24’ü bulduğu, enflasyonun gerçekte yüzde 30’lara tırmandığı, elektrik ve doğalgaza peşpeşe zamların yapıldığı, pahalılığın yüzde 100’lerden yüzde 200’lere vardığı, yüzlerce iş yerinin konkordato ilân edip büyük ve küçük şirketlerin ard arda ardına kepenk indirdiği, işsizliğin kat kat arttığı bir ortamda, halka sürekli “tasarruf” ve israftan kaçınma telkinleri yapılırken, kamuda tasarruf lâfta kalıyor. Hele Cumhurbaşkanlığı saraylarının semtine hiç uğramıyor…

VAZİYET

Devlette lüks uçak furyası

Medyada Cumhurbaşkanlığı için 7 yatak odası, 2 özel salon, toplantı odaları ve küçük bir hastane bulunan, normal kapasitesi 463 koltuk olduğu halde 76 kişilik bir VIP uçağa çevrilen -donanımsız fiyatı 400 milyon dolar - bugünün kuru ile yaklaşık 2.5 milyon lira- olan yarım milyon dolarlık lüks uçak tartışmaları devam ediyor. Katar Emiri’nin satışa çıkardığı Boeing 747-8 model uçağının “satın mı alındığı - hediye / hibe mi edildiği” tartışmaları sürerken, devletteki lüks ve israf furyasına dair bir diğer bilgi ortaya çıkıyor.

Buna göre, hâlen Cumhurbaşkanlığı’nın elinde 13 uçak, üç helikopter varmış. “Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi”nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile birlikte kabinede toplam on sekiz kişi bulunduğuna göre, neredeyse her bir bakana bir uçak ya da helikopter düşüyormuş.

Bir tarafta devletteki bu lüks uçak israfı furyası, diğer tarafta halka “kemer sıkma” çağrıları...