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19 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Hani “evet çıkarsa terör bitecek”ti?

Cevher İLHAN
19 Haziran 2017, Pazartesi
Referandum öncesinde AKP iktidarının en başta gelen söylemlerinden biri “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” perdesinde dayatılan “başkanlık”la “terörün sona ereceği” propagandasıydı. Oysa mühürsüz pusula ve zarflarla muallel oylamada kılpayı “evet” çıktığının açıklanmasından bu yana terör tekrar tırmanıp şehit sayısı 60’ı aştı.

Vakıa şu ki, öncelikle “çözüm süreci”nde en üst düzeyde ikrar edildiği üzere güvenlik güçlerinden gelen yüzlerce “operasyon izni talebi”ne karşı terör örgütüne “İlişilmemesi!” tâlimatıyla palazlanan PKK’nın kırsaldan şehre inip “şehir yapılanması”na göz yumulmasının hesâbı sorulmadı.

Keza resmî raporlarla ve iktidar milletvekillerinin ikrarıyla, 200 bin ton patlayıcı, 80 bin uzun namlulu silâh ve roketatarın, tonlarca mühimmat-bombanın depolanıp şehirlerin cephânelik haline getirilmesinin, hendek ve barikatlarla bölgede birçok mahallin âdeta teslim alınıp “Kobanileştirilmesi”ne seyirci kalınmasının nedeni araştırılmadı.

Yine bütün uyarılara rağmen, delik deşik hale gelen sınırlardan kontrolsüz olarak binlerce IŞİD ve benzeri terör örgütü militanlarıyla, 100 ton patlayıcı ve 100’den fazla profesyonel canlı bombanın ülkeye sızmasının engellenemeyişi soruşturulmadı.

ŞEHİT SAYISIYLA TERÖRİST SAYISI KIYASI!

Bu arada başta Ankara ve İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde patlatılan terör saldırılarında iki yılda iki bin sivilin katledildiği, sekiz bininin yaralandığı süreçte terör saldırılarının iç ve dış kaynağının ciddi olarak araştırılması bizzat iktidar cenahınca istenmedi.

Dahası, canlı bombalarla, bombalı araç saldırılarıyla her defasında onlarca ve hatta yüzlerce can alan dehşetli terör saldırılarına karşı muhalefetin, katliam gibi terör olaylarıyla açığa çıkan derin güvenlik ve istihbarat zaafının ortaya çıkarılması için Meclis’e verdiği “terör olaylarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması ve Meclis komisyonu kurulması”na ilişkin bütün önergeler iktidar grubunca reddedildi.

Dönemin İçişleri Bakanı, milletvekillerinin terör eylemlerinin araştırılmasıyla ilgili sorularına cevap vermeden “terörle mücadelede başarılıyız” diyerek Genel Kurul’u terk etti.

Düşülen vartada iktidar “terörle mücadele”yi hep “öldürdüğü terörist sayısı”yla açıkladı. İçişleri Bakanı, son 9 ayda 1068 teröristin etkisiz hale getirildiğini söylüyor. Millî Savunma Bakanı, “Yaklaşık iki yıllık zaman içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 bin 657. Bu önemli bir başarıdır” diye konuşup terörle mücadelede başarıyı öldürülen terörist sayısıyla ifade ediyor. Cumhurbaşkanı, “İşte son günlerde elhamdülillah 1’e 10 gidiyor. Bedelini bu kadar ağır ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz” cümlesiyle terörle mücadeleyi daha çok terörist öldürmekle açıklıyor.

Terörün kaynağı kurutulmadıkça, dağa çıkışlar, terör örgütüne katılımlar engellenmedikçe, yüzlerce canlı bombanın sızdığı kevgire dönen sınırlar kontrol altına alınmadıkça, sadece terörist öldürmekle, şehitleri “imha edilen” terörist sayısı ile kamufle ederek terörün bitmeyeceği gerçeği göz ardı ediliyor.

“TERÖRİST İMHASI”YLA TERÖR BİTMİYOR

38 senedir terörün teröristleri “etkisiz hale getirmek”le yok olmadığı resmi raporla ortada. Genelkurmay eski Başkanı Başbuğ’un, 6 Temmuz 2010’da, “1984’ten 2010’a kadar 26 yılda 30 bin teröristin öldürülüp 10 bininin yaralı ve teslim alınmasıyla toplam 40 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kuvvetleri beş defa PKK’yı bitirdi; lâkin ‘terör örgütü dağıldı, bitti’ diye yanlış algıladık, ama aslında terör örgütü bir türlü bitmedi” yakınması bunun itirafı.

Zira “etkisiz hale getirilen teröristler”in yerine dağ kadrosundan ve dağa çıkışlarla yeni teröristler katılıyor; terör yok olmuyor. Kırsalda ve şehirlerde terör eylemleri ve saldırıları artıyor.

Sormak lazım; bir şehidin bedeli on terörist mi ki, iktidardakiler “terörle mücadele bire on gidiyor” diye övünüyor. Sonra başka önleyici tedbirler almadan, terörü türeten terör bataklığı kurutmadan salt terörist öldürmekle terörün sona erdiği nerede görülmüş?

Ve hani, “Referandumda ‘evet’ çıkması halinde terör bitecek, ülke güllük gülistanlık olup uçacaktı”?

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