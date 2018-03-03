Hayaller Abdülhamid Han, ya gerçekler?

TESBİT

“AKP-MHP ittifakı”na katılmayacağını bildiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı’na eleştirileri medyada âdeta sansürlendi.

Haftalık basın toplantısında, öncelikle “rol modeli” olarak lanse edilen Erdoğan’ın “Payitaht Abdülhamid dizisini izleyin tarihi gerçekleri örgenin!” tavsiyesine atıfla, Erdoğan’ı Sultan II. Abdülhamid’in sözlerinin tam tersini uygulamakla eleştiren Karamollaoğlu’nun, başta Siyonizm’in kurucusu haham Theodore Herzl göndermesi ve Mavi Marmara şehidleri kanının İsrail’le pazarlık konusu yapılması eleştirilerine iktidar cânibinden cevap verilmemesi ise dikkat çekiciydi.

“Hayaller Osmanlı, gerçekler Büyük Ortadoğu; hayaller Abdülhamid Han, gerçekler Theodore Herzl. Bu işler dizi çekmekle, film çevirmekle olmuyor” diyen Karamollaoğlu’nun, “Millet onu (Sultan Abdülhamid’i), ‘Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam bu topraklar kanla alınmıştır kanla verilir. Restiyle hatırlıyor…

Abdülhamid Amerikan askerlerinin İncirlik’te konuşlanmasına izin vermezdi. Şehit kanı para ile satılamaz der, Mavi Marmara şehitlerini 22 milyon dolar karşılığı pazarlık konusu yapmazdı!” sözleri mânidardı.

(Medyafaresi.com, 21.2.18)

Yine Erdoğan’ın ABD’ye yönelik ‘Osmanlı tokadı yememişler!’ çıkışına da sert tepki gösteren SP liderinin, “Hiç kimse kusura bakmasın, kızmasın, darılmasın. Amerika’ya Osmanlı tokadı atacaklardı. Merkel’den Alman terliği yediler. Gazeteci Deniz Yücel, Merkel görüşmesinin ardından bir günde serbest bırakıldı” açıklaması ise bir diğer vakıanın ifâdesiydi.

Ve on yedi şeker fabrikasının “özelleştirme” paravanında satılıp kapatılmaya sürüklenmesine dair, “Bir Kızılderili deyişiyle bu arkadaşlara seslenmek istiyorum; ‘Son fabrika satıldığında, son üretici toprağını terk ettiğinde, beyaz AK Partili adam beton ve asfaltın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak” tesbiti ise bir başka açıdan anlamlı idi.

Tabi peşin hükümle bakmayıp insaf ve adaletle meseleye bakana…

YORUMSUZ

Şaron’u ziyaret ve Herzl’in anıtına çelenk!

Tam da Karamollaoğlu’nun, “hayaller Abdülhamid Han, gerçekler Theodore Herzl” sözleri üzerine Cumhurbaşkanı’nın Başbakan olarak Temmuz 2014’teki İsrail ziyareti sosyal medyada gözlere takıldı.

Zira bu ziyaretinde “Beyrut kasabı” Ariel Şaron’u ziyaret eden Erdoğan, Siyonizmin kurucusu Herzl’in anıtına çelenk bırakmıştı. (youtube. com, 16.7.14)

Ve bu haber de, medyada üzeri örtülüp karambola getirilmişti…



İLGİNÇ

Cumhurbaşkanı’nın “ahlâksız troller” tepkisi

Geçen hafta, İçişleri Bakanı Soylu’nun Trabzon’da yaptığı veda gibi konuşma medyada âdeta geçiştirildi.

“AK Parti’ye davetimden sadâkatimden bir nebze olsun ödün vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz” diyen Soylu, “Bugün İçişleri bakanıyız, yarın belki değiliz. Buradan gideriz, belki bir daha gelişimiz olmaz. Ama net ve açık şekilde söylüyorum. Eğer sıkıntıda olduğunuz görülüyorsa geri çekilmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Geri çekilmek de bir erdemdir” serzenişi çok tartışıldı.

Ancak ilginç olan, “Tayyib Erdoğan’ın neferi olarak hayatıma devam edeceğim” diyen Soylu’nun istifa edeceği söylentilerine Cumhurbaşkanı’nın, “İstifa söz konusu değil, ahlâksız troller tarafından yapılanlar bizi rahatsız etmektedir. Türkiye’yi troller idâre etmeyecek” diye yakınmasıydı. (gazeteler, 26.2.18)

İktidar partisinin bünyesinde “maaşlı” olarak görevlendirilerek Cumhurbaşkanı Gül’den eski Başbakan Davutoğlu’na kadar birçok AKP’liyi itibarsızlaştırmaya çalışan trollerden bizzat Cumhurbaşkanı’nın şikâyetçi olması dikkat çekici.

Daha da ilginci, Soylu’ya saldıran “ahlâksız troller”in yine Soylu’nun Ar-Ge’den sorumlu AKP Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde yetiştirilmeleriydi…

Kaderin ilginç ve derin bir tecellisi olarak...

HAFTANIN SÖZÜ

“Besle trolü, sana saldırsın!”

GARABET

“Bekâ sorunu” çarpık tartışması

On beş yıldır ülkeyi yöneten siyasî iktidar sözcüleriyle “iktidara ilişik yorumcular”, her fırsatta “Türkiye’nin bekâ sorunu olduğunu” söylüyorlar. “İktidar cephesi”nde ülkenin bekâsının ısrarla partilere ve şahıslar üzerine bina edilmesi, bir dizi işâretine yol açıyor.

Sormak lâzım; ülkenin bekâsı, yakın siyasi tarihte 100’den fazlasının siyaset mezarlığına gömüldüğü partilerle ve fâni şahıslarla mı kaim?

Yarın mevzubahis parti siyaset sahnesinden silindiğinde, ülkenin-milletin bekâsı yok mu olacak?