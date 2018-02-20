İktidarda kalmak uğruna

Siyaset, ülkenin iç ve dış devâsa problemlerine karşı ortak çözüm arayışları yerine, politik rant adına siyasi rakiplerini tasfiyeye odaklandı.

Bunun için, toplumu bölen, ötekileştiren ve düşmanlaştıran söylemlerle kalınmıyor.

“Millîlik” ve “yerlilik” gibi unsurların alabildiğine istimalinin yanısıra dinî değerlerin de kullanılması ile, Bediüzzaman’ın daha geçen asrın başlarında bütün siyasetçileri ehemmiyetle sakındırdığı, “muharriki ve müreccihi (harekete geçireni ve tercih ettireni) siyasetçilik ve tarafgirlik olan, isâbet de etse mes’ul olur” tesbitiyle vurguladığı dehşetli vebâl ve vahametlere sapılıyor. (Sünûhat, 65-66)

“Milletin, devletin bekası” kişiye endeksleniyor, demokratik prensipler tahrip ediliyor.

En son “AKP ile MHP’nin ittifakı” tartışmalarında su yüzüne çıktığı gibi siyaset zorlamalarla “muhafazakâr – milliyetçi” ve “liberal – laik” bloklara ayrıştırılıp kutuplaştırılmaya sürükleniyor.

TEMSİLDE ADÂLET BERHAVA

Son “seçim ittifakı” hesâplarının arka plânında bu vakıanın olduğu muhalif ve muvafık bütün câniplerden gelen değerlendirmelerle ortada.

Kulislere yansıyan anketlerde AKP oylarının yüzde 38 ile yüzde 43 arasında kaldığı, cumhurbaşkanlığı seçiminde de MHP’den gelecek yüzde 4 ila 6 arasındaki oylarla ikinci tura kalınacağı ve yüzde 50’nin aşılamayacağı endişesiyle, yeniden Meclis’te birinci parti olarak kalmaya devam etmek için zaten işlemeyen “temsilde adalet” büsbütün berhâva ediliyor.

Hiçbir demokratik ülkede benzerine rastlanmayan ve açık bir “millî irâde gasbı” olarak tanımlanan yüzde 10 yüksek seçim barajıyla muallel çarpık sistem korunuyor. Hatta yüzde 12- 15’e çıkarılmasından bahsediliyor.

Böylece, barajı aşan partilerin, barajı aşamayanların oyları üzerine oturtulması suretiyle millî irâdenin doğru tecellisi engelleniyor. 3 Kasım 2002 seçimlerinde, başta yüzde 9.7 ile baraja takılan DYP olmak üzere, yüzde 7–8’lere varan oylarda kalan partilere verilen yüzde 48 oyun Meclis dışında kalmasıyla, AKP’nin yüzde 34,29 oy oranı ile 363 milletvekili çıkarıp Meclis’in yüzde 65’ini alarak tek başına iktidar olması ve CHP’nin yüzde 19.04 oyla geri kalan yüzde 35’in üzerine oturmasında olduğu gibi.

Oysa “2001 krizi”nin ardından gidilen 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra ilk AKP hükûmetinin kurulduğu 16 Kasım 2002’de bizzat genel başkan Erdoğan tarafından deklare edilen “Âcil Eylem Plânı”nda, “Türkiye’nin âcilen hukuk devleti zeminine oturtulacağı ve temel hak ve özgürlüklere dair evrensel normlar ile AB kriterleri doğrultusunda sür’atle her türlü yasal düzenlemelerin yapılacağı” taahhüd edilirken, “seçim sisteminin demokratikleşmesi, siyasî partiler ve seçim kanununun düzeltilmesi” sözü verilmişti.

Ardından halka karşı seçim propagandalarında, bütün seçim bildirgelerinde, hükümet programlarında, 12 Eylül darbesinden kalma “seçim ve siyasi partiler sistemi”yle yüzde 10’luk seçim barajının açık bir hak ihlâli olduğu belirtilerek kaldırılacağı vaad edilmişti.

MİLLET İRÂDESİNE ENGEL

Ama sonrasında dönemin Başbakanı Erdoğan’ın ve AKP sözcülerinin “Yüzde 10 seçim barajını biz getirmedik ki kaldıralım” diye cayma işaretleri vermesi, akabinde “Avrupa’da da seçim barajı var” benzeri yanıltmalara başvurması, darbe ürünü antidemokratik uygulamanın üzerine yatıldığını açıkça gözler önüne sermişti.

Düşülen vartada, demokratikleşmenin önündeki en önemli bariyerlerin başında gelen yüzde 10 seçim barajının tahkimiyle, temsilde adâletin iyice baltalanmasıyla, millet hâkimiyetinin doğru tecellisinin engellenmesi çarpıklığına devam ediliyor.