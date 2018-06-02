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2 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İktidarın “cek-cak”larla dolu vaadleri

Cevher İLHAN
02 Haziran 2018, Cumartesi
GARABET

Seçim sath-ı mâilinde siyasî partiler peşpeşe “seçim beyannâmeleri”ni açıklıyorlar; yapacaklarına dair vaatlerde bulunuyorlar.

Muhalefet partileri, icraat ve programları hakkındaki hedeflerini ve yapacaklarını elbette halka açıklayacaklar. İktidar partileri de elbette yapamadıklarını ya da yeni büyük projelerini vaad edecekler.

İlginç olan, geçen hafta içinde Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı 360 sayfalık partisinin “seçim beyânnamesi”nde, 16 yıldır tek başına iktidarda olan AKP’nin sanki daha yeni iktidara gelecekmiş gibi, “dış politika” ve “millî güvenlik”ten “AB stratejik hedefi”ne, ABD ile yakın işbirliğinden Rusya ile ikili ilişkilere, “Suriye ile komşuluk ilişkileri ve işbirliğini yeniden tesis”ten “ekonomide enflasyonun ve faizlerin düşmesi”nden “faizin oluşturduğu baskı azaltılması”ndan yüksek cari açığa, “döviz kuru riski”nden “sağlık”tan “eğitim”e, “adâletten yargının bağımsızlığı”ndan “çalışma hayatı”ndan “din ve devlet ilişkisi”ne bir dizi konu başlıkla yeniden vaadlerde bulunması.

Bu açıdan AKP’nin “seçim beyannâmesi”ne bakıldığında, sıralanan vaadlerin sonundaki bir yığın “cek”ler ve “cak”lar dikkat çekici. Buna göre defalarca, ”dönüştüreceğiz”, “geliştireceğiz”, “taşıyacağız” ... gibi geleceğe ait sözler veriliyor. Keza “tanıyacaktır”, “artacaktır”, “yer alacaktır”, “âlet edilmeyecektir” ... benzeri geleceğe havale edilen taahhüdler sıralanıyor.

Yine “olmalıdır”, “sunmalıdır”, “rol almalıdır”, “tasarlıyoruz”, “hedefliyoruz”, “istiyoruz” temennilerinde bulunuluyor.

Böylece, âdeta on altı yıldır “başarılamadığının itirafı”nda bulunuluyor.

TESBİT

Meclis’in yasama yetkisi gasbediliyor

Saray’da devlet bürokrasisine verdiği iftarda Cumhurbaşkanı, “cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi”nde, “yasama ve yargının güçlü olacağını” iddia etti.

Oysa yüzde 51.4’le kılpayı geçtiği belirten 16 Nisan referandumuyla getirilen “rey-i vahid modeli”yle yürütmenin yanı sıra yasama ve yargının tek kişiye bağlandığı “tek adam rejimi”nde, öncelikle cumhurbaşkanına tek başına kararnâme düzenleme yetkisiyle peşinen millet adına millet irâdesinin temsilcisi Meclis’e verilen yasama yetkisi gasbediliyor.

Diğer yandan devlet yönetiminin, Başbakanlığı ve Bakanlar Kurulu’nun bütün yetkilerinin şahsında toplandığı cumhurbaşkanının Meclis’in kanun çıkarmasına karşı tek imzalı kararnâmelerine bırakılıyor.

Halkın reyleriyle seçilen 600 kişilik TBMM’nin millet adına çıkardığı kanunlarla cumhurbaşkanının tek başına çıkardığı kararnâmeler eşit sayılıyor. Hatta Meclis’in çıkardığı herhangi bir kanunu cumhurbaşkanının veto etmesi halinde, aynı kanunun yeniden kabulü için Parlamentonun salt çoğunluğunun (301 oy) aranması şartı koşularak Meclis’in kanun çıkarması daha da zorlaştırılıyor.

En çarpıcısı, 1205 Manga Carta’dan bu yana demokrasilerde parlamentoların en temel hakkı olan bütçeyi çıkarma hakkı Meclis’ten alınıyor. Halktan toplanan vergilerin halkın temsilcilerinin kararıyla harcanması olan Meclis’in bütçe yapma yetkisi açıkça yok ediliyor.

Buna göre, Cumhurbaşkanı, 7 katrilyonluk Türkiye bütçesini yapacak ve Meclis kabul etmezse de önceki bütçe ile oranlayarak yıllarca tek başına çıkaracak…

Özetle, AKP iktidarında, Anayasa ve yasalara göre devlet kurumlarının harcamalarını Meclis adına denetlemesi gereken Sayıştay’ın denetim raporlarının Meclis’e getirilmemesiyle denetim işlevi büyük ölçüde kısıtlanan Meclis’in yasama, denge ve denetleme fonksiyonunu bütünüyle ortadan kaldırılıyor.

Anayasanın 6. ve 7. maddelerinde, “egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu” ve “yasama yetkisinin millet adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde âit olduğu ve bu yetkinin devredilmeyeceği” açık hükümlerine rağmen…

İKRAR

Kayıtlardaki defalarca “aldatıldık”

5 Nisan’da Saray’daki 37’nci muhtarlar toplantısında Cumhurbaşkanı, “Siyasî hayatımda ne aldanan oldum, ne aldatan oldum. Bundan sonra da ne aldanan olacağız, ne de aldatan olacağız” demişti.

Oysa “çözüm süreci”nde güvenlik güçlerinden gelen yüzlerce “operasyon talebi”ne izin verilmediğini bizzat söyleyen Cumhurbaşkanı, “şehirlerin altının cephânelik haline getirilmiş, aldatıldık!” diye yakınmıştı.

Keza dönemin Başbakan Yardımcısı’nın “Ergenekon” ve “Balyoz” olmak üzere darbe dâvâlarında “kumpasa geldik!” sözünün akabinde “19 Mart 2015’te Harp Akademileri’ni ziyaretinde Cumhurbaşkanı, “Bu operasyonlarla başta şahsım, tüm ülke yanlış yönlendirildi, aldatıldı, kumpasa mâruz kaldık!” ifâdesiyle “aldatıldık!” hayıflanmasında bulunmuş ve ardından da sözkonusu “darbe dâvâları” toptan tasfiye edilmişti.

Kısacası, arşiv kayıtlarda yer alan defalarca “aldatıldık!”, “yanıltıldık!” ikrarlarına karşı, son dönemde en üst düzeyde ve “iktidar cephesi”nde “aldatmadık, aldatılmadık” söylemlerinin ve sloganlarının hiçbir önemi kalmıyor.

SÖZÜN ÖZÜ

“Müfteris siyaset…”

“Menfaat üzerine çarhı kurulmuş olan siyaset-i hâzıra, müfteristir (yırtıcıdır, parçalayıcıdır), canavar…”

Sözler, Lemaat, s. 791

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