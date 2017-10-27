"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

“İmar rantı ve yolsuzluğu” yakınmaları

Cevher İLHAN
27 Ekim 2017, Cuma
Öncelikle, her seçimde aday edilerek kamuoyunun önüne konulup “kefil” olunan ve iktidar partisiyle âdeta özdeşleşen başkanların on yıllar sonra üstlerinin çizilip istifa ettirilmelerinin sebebi sorgulanıyor.

İstifa ettirilen başkanlar, “Hizmet etme imkânımız kalmadı’, ‘yanlış yapmış olabiliriz, ama ihânet etmedik” diyerek “ne için istifa ettirildiklerini bilmediklerini” tekrarlayıp haksızlığa uğradıklarını imâ ederken, bu süreçte iktidar cânibinden en üst düzeyde “ranta dayalı şehirleme”yle çıkar ilişkilerinden yakınılması dikkat çekici.  

Hatırlanacağı üzere, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’deki Şehircilik Şûrâsında, İstanbul Boğazı çevresindeki yapılaşmaya tepki gösterip, “Müteahhitler burada yolsuzluk yapıyor. Bodrumu zemine dönüştüren anlayış da ihânet içerisindedir. ‘Kazanmak istiyorum’ derken, şehre ihânet ediyorsun. İstanbul Boğazı’nı felç ettiler. Neden, bu yüzden. O güzelim boğazda 5-6-7 kat binalar. Niye? Kararlı bir duruş sergilenmediği için” demişti. 

RESMEN “İMAR HIRSIZLIĞI” İKRARLARI…

Ardından “çarpık yapılaşmaları, kişiliksiz projeleri” nazara verip,  “Sadece beton, demir, tuğla yığınlarından oluşan yapılar yaylalarımızı, kıyılarımızı işgal etmeye başlamıştır” hayıflanmasında bulunmuştu.. (gazeteler, 27.01.17)

Aslında Cumhurbaşkanı’nın “Görüntü bozan tip yapılara kesinlikle izin vermeyin, acımayın, yıkın” direktifine rağmen, İstanbul Boğazı’nın ve tarihî yarımadanın siluetini bozan Sultanahmet Camii’nin arkasında üç bloktan oluşan Zeytinburnu’ndaki 16/9 kulelerinin, dört yıldır tıraşlan(a)maması üzerine, Bakan’ın belediyelere yönelik en önemli şikâyet konusunun “imar uygulamaları” olduğunu söylemesi açık bir itiraftı. (DHA, 21.10.17)

Yine “tüm hırsızlıklar imardan geliyor” sözüne açıklık getiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki’nin “Ankara’nın veya İstanbul’un en lüks semtlerinde, sahil kenarlarında gördüğüm manzaralar ve ortalıkta dolaşan imar hikâyeleri çok rahatsız edici. Bu müthiş bir sıkıntı. Adalet duygusunu da sarsıyor” açıklamasıyla “imar hırsızlığı”nı gündeme getirmesi bunun teyidiydi. (İHA, 5.7.17; Habertürk, 14.7.17)

Keza en son Esenler Belediyesi’nin düzenlediği, “Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi”nde konuşan Cumhurbaşkanı’nın, “Biz bu müstesna şehrin -İstanbul’un- kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihânet ettik, hâlâ da ihânet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum. Evlerimiz genişlese de gönüllerimiz daralıyor. Binalarımız yükseldikçe ufkumuz kararıyor” sözleri de. (gazeteler, 25. 10.17)

Özetle, bizzat Bakan’ın beyânıyla imarda azgınlaşan yağmacı, talancı korkunç ve vahşi ranta dayalı çarpık şehirleşme ve dengesiz yapılaşma, özellikle son on-on beş yılda hiçbir kural tanımaksızın dikey yapılaşmayla, gökdelenlerle, sitelerle, rezidanslarla, AVM’lerle rant ve arsa-arazi spekülasyonlarıyla metropolleri boğup fevkalâde vahim felâketlere mâruz bıraktırmış.

ZORAKİ İSTİFALARLA BAĞLANTISI VAR MI?

Konudan doğrudan sorumlu Bakan’ın her ne kadar garip bir çarpıtmayla yirmi yedi yıl geriye giderek gidip bu “ihâneti” ve tahribatı muhalefetin üzerine yıkması muhalefeti suçlasa da, “belediyelerdeki imar hırsızlığı” yakınması da bu bağlamda manidar.

Peki, İstanbul Belediye Başkanı olduğu 1994’ten bu yana yirmi üç yıldır kendisinin de dahil olduğu aynı siyasî kulvardaki başkanların dönemine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı’nın, her fırsatta rant uğruna başta büyük şehirlerin “hıyânet”e varacak şekilde betonlaştırılıp kaçak yapılarla doldurulduğunu belirtmesi ile “zoraki istifalar” arasında bir bağlantı var mı?

Okunma Sayısı: 1336
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    250. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB, Arakan'da etnik temizlik yapıldığını kabul etti

    Kalın: Rusya, Suriye Halk Kongresi'ni erteledi, PYD davet edilmeyecek

    Türk Telekom’u devredebiliriz

    TBMM'de kritik hafta

    Şen: Siyasette seviye o kadar düştü ki, 'racon kesme' diye bir şey var

    Yargıtay: 'Edepsizsin Melih Gökçek' demek fikir özgürlüğü

    Suudi Arabistan'da yolsuzluk depremi

    Eğitim olmadan adalet olmaz

    Global vebal

    Fenerbahçe'ye son dakika şoku

    Ahlak olmasa yok oluruz

    'OHAL kalkmayacak ama kapsamı daraltılacak'

    Bu ülkede işsiz sayısı 307'ye düştü

    Lübnan Başbakanı istifa etti

    İşte dünyanın en borçlu ülkeleri

    18 kilo hamsi 240 liraya satıldı

    Gökçek'in halefi pazartesi açıklanacak

    İstanbul’da operasyon: Çok sayıda gözaltı

    Önce cenazeye sonra maça gittiler

    Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 şehit

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gerçek dindar, “kindar” olamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şeyda Sultan ZENGİN

    Haydi okuma grubu kuralım!
    Genel

    Eğitim olmadan adalet olmaz
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Demokrat görünümlü siyasalcılar
    Mustafa Gönüllü

    Bir günahın yaptığı tahribat
    Faruk ÇAKIR

    Milletin menfaatini düşünmek gerek
    Genel

    Global vebal
    Cemil Said Demirdöğmez

    Yeni Asya’yı okuyan pişman olmaz
    Büşra Nur Erciyes

    Yeni Asya’nın neferi olmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.