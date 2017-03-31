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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

İnsafsızca ve iz’ansızca propaganda...

Cevher İLHAN
31 Mart 2017, Cuma
Referandum sürecinde garabetler devam ediyor. Yine iktidar cânibince devlet imkânları tepe tepe kullanılıyor. Devletçe resmen korunan ve teşvik edilen evet propagandası alabildiğine yapılırken “hayır” demek âdeta yasaklanıp “suç” haline getirilmiş.

Kamu kurumları, iktidar partisi belediyeleri, çoğu muhtarlıklar “evet” için seferber. Memurlar “izin” adı altında iktidar partisinin toplantılarına gönderiliyor. “Tatil” perdesinde öğretmenler ve öğrenciler bizzat Milli Eğitim Müdürlüklerinin yazılı talimâtlarıyla iktidarın mitinglerine, toplantılarına götürülüp siyasiler alkışlatılıyor.

Daha şimdiden “parti devleti”ne doğru gidildiğinin açık örnekleri veriliyor. Bakanlıklarda, devlet dairelerinde, belediyelerde, üniversitelerde “evet propagandası” gırla gidiyor. Camilerde bile “evet” çağrıları yapılıyor. “Hayır” kanaatini izhar edenlere baskılar uygulanıyor. 

Şehirlerin caddelerinde, sokaklarında panoların, bilboardların yüzde 95’i “evet” afişleriyle, çeşitli reklâmlarıyla doldurulmuş. Geri kalan yüzde 5 de diğer ürünlere ait. “Hayır” yazan bir – iki afiş varsa o da gün ortasında göz göre göre birilerince kesilip götürülüyor. Sözde “bunu yapanların yakalanması için çalışılıyor”; lâkin hiçbiri bulunmuş değil!

AKL-I SELİM İKAZLAR…

Bu arada televizyonlar tarihin en “taraflı” ve “iktidar bağımlısı” dönemini yaşıyor. Özellikle özel televizyonlar partiler arasındaki denge ve eşitlik kuralının kaldırılmasıyla çok büyük oranda iktidar cephesine ve “evet” propagandasına âlet ve araç edilmiş durumda.

Milletten toplanan vergilerle yayın yapan devlet televizyonları ise zaten iktidarın elinde. Hoyratça iktidar hesabına, “evet” propagandasında kullanılıyor. 

Cumhurbaşkanı’nın, Başbakan’ın miting ve salon konuşmaları , her gün 15-20 tv’de aynı anda canlı olarak veriliyor. İktidar nimetlerinden nemalanmak, köşeyi dönmek, ihale kapmak, reklam almak, makam – mevki elde etmek, bedavadan maaş ve ranta sahip olmak, dünyalık kazanmak için ülke çapında “evet” için bir nevi toplu bir “yarışma programı” düzenlenmiş.

Ve bu vetirede, dalkavukluk, meddahlık, göze girmek için “evet” demek “kutsanıyor”, “evet’çiler” övüldükçe övülüyor. Hak, hukuk, liyâkat, adâlet, hukuk, insaf, iz’an, doğruluk rafa kaldırılmış. “Hayır” diyen vatandaşlar, ötekileştiriliyor, sorumsuzca “düşmanlaştırılıyor.”

İstismarcılık o denli tavan yapmış ki, Cumhurbaşkanı’na ve siyasi iktidara yakınlığıyla bilinen bir dernek “evet” kampanyasında “Hz. Ali’nin resmi”ni istimal ediyor.

O denli ki, “bu tek taraflı propaganda”dan iktidara yakın akl-ı selim sahibi kalemler bile rahatsız; bunun ileride ciddi sıkıntılara sebebiyet vereceğini ikaz ediyorlar.

Başbakan Yıldırım’ın AKP hükümetlerinde görev yapmış eski bakan ve yöneticilerle gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin ayrıntıları nazara veren Kemal Öztürk, “Otuza yakın eski bakan farklı konularda konuştu ama hepsi ortak bir noktaya vurgu yaptı: Kirlenmiş, ötekileştiren, nefret yayan, korkutan, AK Parti’ye ait olmayan kötü bir dilden şikâyet ettiler” diye yazıyor. (Yeni Şafak, 22.3.17)

İSTİSMARIN EN VAHİMİ

“Hayır” diyen vatandaşlar bir yana, “evet”e yeterince çalışmadıkları sâikiyle “eski dostların bir kısmının da ‘düşmanlaştırıldığı’ bir süreç” yeniden tüm menfiliğiyle dayatılıyor.

İstismarın en vahimi de, referandumda “evet” ya da “hayır” demenin dini değerler üzerinden tartılıp, “evet” diyenlerin Müslüman ve inançlı, “hayır” diyenlerin âdeta “din dışılık”la itham edilmesi!

İbrahim Kiras’ın, İslâm tarihi boyunca yaşanan kavgaların ve etkileri hâlâ devam eden ayrışmaların temelinde diğer fikirlerin mensuplarının otomatikman dinin dışında hatta karşısında konumlandırılması olduğuna dikkat çekip yakınmasının anlamı da bu. (Karar 28.3.17)

Türkiye’nin biran evvel bu anafordan kurtulması gerek. Aksi halde referandumda “evet” de, “hayır” da çıksa Türkiye devasa iç ve dış problemler arenasında dehşetli bir kamplaşma ve kutuplaşmayla ayrışmaya varır maazallah…

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  • burak

    31.03.2017 03:19:22

    ya benimsin ya toprağın

  • Muzaffer Alev - 2

    31.03.2017 00:22:11

    Bütün islami grublarin liderleri korkularindan, mecburen referanduma'a, evet diyebilirler ama feraset sahibiyseler, islami cemaatler rey verirken hayir demeliler! islami grublar

  • Muzaffer Alev

    31.03.2017 00:19:02

    Kardeslerim; 1923 te ,Türkiye seriat Devleti olarak kuruldu. 1. mecliste, 147 tane islam alimi vardi. Sakalli, sarikli ve Cübbeli Canakkale ve istiklal harbi gazileri. 1924 senesinde bu islam alimleri kovuldular ve yerlerine Selanikten Beyaz Türkler yani dönmeler getirildiler! Simdi Türkiyemiz de; 1.5 milyon dönme yani gizli Yahudi var! 1 milyon da, 1914 senesinde ingilizlerin Osmanliya karsi, kandirdigi, gizli ermeni vatandasimiz var! 1925 senesinde, 500 000 müslüman sokaklarda asildilar! 1925 senesinden; 1950 senesine kadar, Türkiyemiz de, Allah demek ve evlerimiz de Kur'ani Kerimi bulundurmak dahi yasakti. Cocuklarimiza Kur'animizi okumayi ögretmek dahi yasakti. Ezan yasakti! Turgut Özal'a kadar, 1000 senelik ecdadimizin göz nuru ile yazdigi islami harflerle yazilmis kitaplarimiz yasakti! Cöpe atildi, yakildi, yer altina gömülüp 25 senede cürütüldü!

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