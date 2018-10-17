Manipülasyonlar sürüyor

Türkiye’nin başta ağır ekonomik kriz, dış politikadaki fiyasko, milletin yakıcı iç ve dış gündemi gibi konuları tartışması engellenip gerçekler karambole getiriliyor.

Meclis’in yetkilerinin gasbedildiği, yürütmenin yanı sına yasama ve yargının tek kişinin uhdesine verildiği vartada “yeni hükûmet sistemi”nin fiyaskosunu perdelemek hesâbına, medyatik manipülasyonlarla kamuoyu oyalanıyor.

Vakıa şu ki, mahalli seçimlere doğru, toplumu kamplaştırıp kutuplaştırma ile alevlenen siyasî atışmalarla oy devşirmek gibi sığ siyasî hesapların peşine düşülüyor. Türkiye, akıbetsiz politikalarla Irak gibi Suriye’yi de mezhebî - etnik iftiraklarla parçalamayı plânlayan Amerikan politikaları eksenine itilip çıkmaza sokuldu, sokuluyor.

Her fırsatta AB’ye rest çekilmesinin Türkiye’yi beynelmilel zeminlerde sıkıntıya sokacağını ikaz edenler “gayr-ı millî ve “vatan hâini” olarak tahkir edilirken, iktidarın politikalarının yanlış olduğu AB’nin lokomotif ülkesi Almanya’ya yapılan ziyaretle âdeta itiraf edilirken, ABD ile ilişkilerde süreç pazarlıklı “Brunson krizi” gibi yapay gündemlerle karmaşaya dönüştürüldü.

SORU İŞÂRETLERİ VE ŞÂİBELER…

Bundandır ki, 2016 Ekim’inde sınır dışı edilmek için gözaltına alınıp, ardından 9 Aralık 2016’da üzerine atılı “terör örgütlerine destek ve casusluk” iddialı vahim ciddî suçlamalarla tutuklanan ve 2018 Mart’ında kabul edilen iddianâme ile 35 yıl ağır hapis cezâsı istenen, akabinde 18 Temmuz’da “yurt dışına çıkış yasağı” ve “ev hapsi” yaptırımı uygulanan Brunson’un tahliyesindeki garabetler zinciri, Türkiye’nin sun’î gündemler girdabında ne denli bâdirelere sürüklendiğini ortaya koyuyor.

Daha önce en üst düzeyde veryansın edilip “asla bırakılmayacak!” diye rest çekilen Evanjelist rahibin jet bir çarkla apar topar serbest bırakılmasının hiçbir mâkul izâhı yapılamıyor.

Bahçeli’nin bile “ABD’yle yaşanan cepheleşmenin odak noktası haline gelen Papaz Pastör Brunson’un tahliye kararı millî vicdanı rahatsız ve huzursuz etmiştir. İfâde değiştiren gizli ve satın alınmış tanıklar, dâvânın savcısının değiştirilmesi soru işâretlerini güçlendirip şâibeleri arttırmıştır” tepkisi dikkat çekici. (gazeteler,12.1018)

Bu durum, pazarlık iddialarını güçlendirirken, zaten dibe vuran yargı bağımsızlığının büyük bir yara daha alıp zedelendiğini ortaya koyuyor. Ve Trump’ın defalarca Erdoğan’a teşekkürü, başka söze hacet bırakmıyor.

“BRUNSON BİR PİYON!”

Aslında 28 Eylül 2018’de “Ey Trump! Ver papazı, al papazı!” “takas” teklifiyle, Brunson dâvâsının siyasileştirilip dünyaya Türkiye’de yargının yürütmenin emrinde olduğu, yargı bağımsızlığının olmadığı imajı verdirilirken, ardından The Economist dergisinin “Brunson, ABD ile Türkiye arasındaki kavgada bir piyon” nitelendirmesi, bir dizi soru işâretine yol açıyor.

“Brunson krizi”nin Türkiye - Amerikan ilişkilerini bozduğuna, rahibin serbest bırakılmasıyla “kriz”in çözüldüğüne, Türkiye’nin önündeki büyük bir engelin kaldırıldığına dair ahkâm kesen “iktidara ilişik medya” yorumcularının, tekellüflü tevillerle gerçekleri göz göre göre saptırmaları ise; ekonomik kriz dalgasını tetikleyen bu belâyı Türkiye’nin başına saran ufuksuz politikaları örtmeye yönelik bir manipülasyon örneği olarak sırıtıyor.