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2 ŞUBAT 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Meclis etkisiz hale getiriliyor

Cevher İLHAN
02 Şubat 2017, Perşembe
Cumhurbaşkanı’nın Anayasadaki “tarafsızlık” ilkesine uymamasıyla oluşan “fiilî durumu hukuka uydurmak” yerine “hukuku ve Anayasayı fiilî duruma uydurmak” için Meclis’ten geçirilen değişikliklerin referandum sürecinde halka izâhta belli ki ciddî sıkıntılar var.

Ondandır ki, iktidar sözcüleri ve yakın medya kalemşorları ve yorumcularınca bin bir dereden su getirerek çeşitli tevillere sapılıyor. “Cumhur-başkanlığı sistemi” paravanındaki “başkanlık”ta Meclis’in daha da güçleneceği çarpıtmasına başvuruluyor.

Ne var ki, “teklif”te öncelikle demokrasilerde millet adına millet iradesinin temsil eden Meclise verilen yasama yetkisine kararnâmelerle cumhurbaşkanı ortak edilerek, Cumhurbaşkanına tek başına hiçbir kanuna dayanmayan kararnâme düzenleme yetkisiyle peşinen Meclis’in yetkisi gasbediliyor.

Dahası, Saray’ın Parlamento’nun millet adına Anayasadan aldığı “yasama yetkisi”yle çıkardığı herhangi bir kanunu veto etmesi halinde aynı kanunun yeniden kabulü için salt çoğunluk (301 oy) aranması şartı koşularak Meclis’in kanun çıkarması daha da zorlaştırılıyor. Devlet yönetimi, Meclis’in geçici olarak Bakanlar Kuruluna verdiği kanun hükmündeki kararnâmeler yerine cumhurbaşkanının tek imzalı kararnâmelerine bırakılıyor.

KANUN YETKİSİNİ GASP

Gerçek şu ki, parti başkanı olarak cumhurbaşkanının 12 Eylül darbe döneminden kalma, ön seçimin ve tercihin olmadığı, seçim ve siyasî partiler kanunları ile tek başına atadığı partisinin milletvekillerinin Meclis’te cumhurbaşkanının kararnâmelerini denetleyemeyeceği ortada.

En çarpıcısı, ülkenin mevcut Anayasa, “savaş hali, ayaklanma, kuvvetli ve eylemli kalkışma, doğal âfet, ağır ekonomik bunalım, şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması” benzeri durumlarda Bakanlar Kurulunun Millî Güvenlik Kurulu’nun da görüşü alınarak ilân ettiği olağanüstü hali (OHAL), cumhurbaşkanı tek başına altı aylık ilân edebiliyor.

Yine cumhurbaşkanının Meclis’te görüşülmeden kişi hak ve hürriyetlerinin kısıtlanmasını, devletin merkez ve mahalli teşkilâtını, bakanlıkları, genel müdürlükleri, kurumları kaldırmasını ve ülkeyi bölünüp parçalanmaya iten “eyâlet sistemi”ne zemin hazırlayan “bölgesel yönetimler”in oluşturulmasını da kapsayan kararnâmelerle devletin yönetilmesi gibi bir garabet sergileniyor.

Ve millet iradesinin temsilcisi Meclis’in çıkardığı kanunlar Anayasa Mahkemesi’nin denetimine tabi olurken, cumhurbaşkanının OHAL kararnameleri hiçbir şekilde yargı denetimine tabi olmuyor.

Bütün bunlarla da kalınmıyor. Meclis’in hükümeti denetim aracı olan güvenoyu ortadan kaldırılması, hükümetin Meclis’e programını Meclis’in onayına sunmaması, cumhurbaşkanının atadığı bakanların Meclis’ten güvenoyu alma ihtiyacını duymaması; ve gensoru ile sözlü sorunun kaldırılması, yasamanın yürütmeyi denetimi işlevini ortadan kaldırıyor.

Bu arada yaman çarpıtmalardan biri de bu “ucube sistem”in ABD’deki “başkanlık”la kıyaslanması. Başkanın Kongre’yi fesih yetkisinin olmadığı Amerika’da bakanlar öncelikle Kongre’de oluşturulan komitelerde sorguya çekilirken, büyükelçilerin atamalarının yapılması için dahi Senato’dan onay alınırken, bakanlıkların kurulması, feshedilmesi, işleyişi ve tüm mevzuatı düzenlenmesi, atanmaların-görevden alınmaların cumhurbaşkanınca kararnâmelerle yapılabiliyor.

MECLİS, SARAY’IN GÜDÜMÜNDE

Bir başka demagoji, ABD’de de “başkan yardımcısı” olduğu yönünde. Halbuki Amerikan başkanlarının başkanla birlikte seçilmelerine karşı, “yeni sistem”de cumhurbaşkanı istediği sayıda yardımcıyı atayabiliyor. En ilginci de, atamayla gelen “yardımcılar” seçimle gelen cumhurbaşkanının yetkilerini kullanıyorlar. Ve atanan bakanlarla birlikte Yüce Divan’a gönderilmeleri, Meclis’in üçte iki oyuna (401) bağlanıyor. Yargılanmaları fiilen imkânsız hale getiriliyor.

Cumhurbaşkanı hiçbir gerekçe göstermemeden tek başına millet irâdesinin temsilcisi Meclis’i feshedebiliyor. Özetle, Meclis, cumhurbaşkanı karşısında etkisiz hale getiriyor.

Hülâsa, getirilen “sistem”de Meclis’in cumhurbaşkanını denetlemesine dair etkin bir düzenleme getirilmezken, Meclis’in zayıflatılmasıyla demokrasi güçsüzleştiriliyor.

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