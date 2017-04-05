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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Meclis’in hâkimiyeti esastır

Cevher İLHAN
05 Nisan 2017, Çarşamba
BEDİÜZZAMAN’IN MECLİS SİSTEMİ VE RİYASET TESBİTLERİ -1

Bediüzzaman Said Nursî, hayatının başından sonuna kadar bütün eserlerinde, gazetelere yazdığı makalelerde, hitâbelerinde ve lâhika mektuplarında, meşvereti ve Meclis sistemini esas alır; “tek şahıs yönetimi”nin karşısında olduğunu belirtir. “İstibdat” ile “hürriyet”in mâhiyetini açıklar.

Geçen asrın başlarında Şarktaki aşiretlere verdiği meşrûtiyet ve hürriyet derslerinde,  “İstibdat tahakkümdür, keyfiî muameledir, kuvvete istinad ile cebirdir (zor kullanmaktır),  rey-i vâhiddir (tek kişinin görüşünün hakim olmasıdır), sû-i istimâlâta (kötüye kullanmaya) gayet müsâit bir zemindir, zulmün temelidir, insâniyetin mâhisidir (yok edicisidir)” diye tarif eder. (Münâzarât, 22)

Meşrûtiyeti, hürriyetçi demokratik sistemin mâhiyet ve işleyişini,”Hepiniz çobansınız ve idâreniz altındakilerden mesulsünüz” hadisiyle izah eden Bediüzzaman,  devamında, “Meşrûtiyetin zenbereği, rûhu, kuvveti, hâkimi, ağası haktır, akıl’dır, mârifettir, kanundur, efkâr-ı âmmedir (kamuoyudur); kimin aklı keskin, kalbi parlak olursa, yalnız o yükselecektir” tembihinde bulunur. (a.g.e. 27)

“AKLI KANUNDUR, ŞAHIS DEĞİLDİR”

“Meşrûtiyetin sırrı, kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir. İstibdâdın esâsı, kuvvet şahısta olur, kanunu kendi keyfine tâbî edebilir” diye ikazıyla, Meclis’in temsil ettiği “efkâr-ı âmme”yi (kamuoyunu) “lâyetezelzel (sarsılmaz) bir demir ve lâyetefellel (kırılmaz, bükülmez,  körelmez) bir elmas kılınç”a benzetir.

Bu meyanda gerçek demokrasilerde “rey-i cumhur” dediği millet irâdesinin temsilcisi Meclisi, “içtimâ (toplanma) ve ittihat (birlik) ile hâsıl olan hablü’l metin (sağlam ip-halat) ve urvetü’l-vüska (kuvvetli kopmaz kulp)” olarak tanımlar. (Münâzarât, 38-40, 24)

“Eski zamanda değiliz; eskiden hâkim (hükmeden) bir şahs-ı vâhid (tek kişi) idi. Şimdi ise zaman cemaat zamanıdır. Hâkim, ruh-u cemaatten çıkmış metin bir şahs-ı mânevîdir ki, şûrâlar o ruhu temsil eder” tesbitinde bulunur. (Sünûhat, 51,52)

Aynı mânâyı 13 Ocak 1922’de ilk Meclis’te, “Ey Mücâhidin‑i İslâm (İslâm mücâhidleri) ve ey ehl‑i hall vel‑akd! (Yasama ve yürütme ehli!)” hitabıyla kaleme alıp neşrettiği ve mebuslara dağıttığı on maddelik beyannâmede teyid eder.

 “Zaman cemaat zamanıdır. Cemaatin ruhu olan şahs‑ı mânevî daha metindir. Ve tenfiz‑i ahkâm‑ı şer’îye (şer’î-kanunî hükümleri uygulamada, tatbikte) daha ziyade muktedirdir. Halife‑i şahsî, ancak ona istinad ile (ancak Meclis’in kuvvetine dayanarak) vezâifi (vazifeleri) deruhte edebilir (yerine getirebilir.) Cemaatın ruhu olan şahs‑ı mânevî eğer müstakim (istikametli) olsa, ziyâde parlak ve kâmil olur. Eğer fena olsa, pek çok fena olur. Ferdin iyiliği de, fenalığı da mahduttur. Cemaatin ise, gayr‑ı mahduttur (sınırsızdır)” değerlendirmesiyle bildirir. (Mesnevî-i Nuriye, 85-87)

Keza “meşrûtiyet” dediği “demokratik cumhuriyeti” bir vücuda benzeten Bediüzzaman’ın, “(O vücudun) kuvvete bedel, hayatı haktır, kalbi mârifettir, lisânı muhabbettir, aklı kanundur, şahıs değildir” ifâdesi de aynı anlama kuvvet verir. (Münâzarât, 22)

 “KUVVET KANUNDADIR, ŞAHIS HİÇTİR…”

Yine “İsterim ki, hürriyet-i şer’iyenin sünnetini onlara ezber ettireceğim” ifadesiyle, bu hürriyetin esaslarını bildirir; “cehâlet-i avrâ (tek gözlü kör cehalet, sadece dünyayı görüp ahireti düşünmemek) ve itaat-i amyâ (körü körüne itaat), ağaiyet (ağalık) ve tahakküme (baskıya, dayatmaya) tenâsuh hükmünü verir. Güyâ ağaiyet suretiyle ölse, efendilik kalıbıyla veyahut teşeyyuh (şeyhlik taslama) cismiyle veya asilzâdelik şekliyle hortlayacağını” haber verir.

Ve “İşte, benim maksadım; o meylü’l-ağalık ve meyl-i tahakküm ve meyl-i riyâseti öyle öldüreceğim, kıyâmete kadar haşrolmasın” dersini verir. (Münâzarât, 109 -111; Eski Said Dönemi Eserleri, 278)

Bediüzzaman’ın “Fert dâhi de olsa, cemaatin ferd-i mânevîsine karşı sivrisinek kadar kalır” tahlili de devlet yönetiminde tek şahıs yönetiminin zaafiyetine karşı “Meclis hâkimiyetinin esas alınmasının önemini belirler. (Sünûhat, 51 - 52)

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