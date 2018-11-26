Meclis’te bütçe “formalite”si

GÜNDEM

Cumhurbaşkanlığı’nın Meclis’e sunduğu, 960 milyar 976 milyon TL olarak hesaplanan, peşinen 80 milyar 616 milyon milyar açık veren ve 117.3 milyar faiz ödemesi öngörülen 2019 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun ardından Aralık’ta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Ancak referandumda yüzde 51’le geçilen “cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi”nde bütçe kanununu kabul yetkisinin Meclis’ten alınmasıyla bu sürecin hiçbir kıymeti kalmamış.

Zira komisyona gelip bütçelerini sunan bakanlar artık Genel Kurul’a gelmek zorunda değiller; ve Meclis reddetse bile Saray enflasyon rakamları üzerinden yeni bütçeyi yürürlüğe sokabilecek.

Oysa 1215’te İngiltere’de kralın ilk kez yetkilerinin kısıtlanıp halka bazı hak ve hürriyetlerin tanındığı yazılı belge “Magna Carta / Büyük Ferman”dan bu yana halktan toplanan vergilerin nerede ve nasıl harcanacağını belirleyen bütçenin yine halkın irâdesinin temsilcisi parlamentoların onayıyla yasalaşması demokrasinin ilk ve temel basamağı olarak gösterilir.

Bundandır ki, daha I. Meşrûtiyet’in ilânıyla 1876’teki Kanun-u Esâsi’de, 1921 tarihli Teşkilât-ı Esâsiye Kanunu’nda ve 1924 Anayasası’nda “muvazene-i umumiye-i mâliye ve devletin umum hesâb-ı kat’i kanunlarının tasdik ve feshi” ifâdesiyle Meclisin “bütçe yetkisi” açıkça tasrih edilmişti.

Hatta 27 Mayıs ve 12 Eylül darbeleri sonrası dayatılan “darbe anayasaları”nda dahi “Meclis’in görev ve yetkileri”nin başında, “devletin bütçe ve kesin hesap kanun ve tasarılarını görüşmek ve kabul etmek” işlevi sayılmıştı.

Doğrusu, “yeni sistem”de cumhurbaşkanının tek başına çıkaracağı kararnâmelerle yasama yetkisi gasbedilip paylaşılan Meclis’in bütçeyi kabul edip etmemesinin bir önem ve anlamının kalmaması, Meclis’in bütçe görüşmelerini de bir nevi “formalite” haline getirmiş…



VAZİYET

Resmî ve gerçek işsizlik

Ağır ekonomik krizle 2018 sonu itibarıyla icra ve iflâs dosya sayısının 20 milyona dayandığı, binlerce şirketin konkordato ilânına hazırlandığı, binlerce işyerinin peşpeşe kapandığı vetirede işsizlik tavan yaparken, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verileriyle, -Ağustos 2018 itibarıyla- işsizlik oranı yüzde 11,1’i bulmuş. Resmî rakamlarla yaklaşık 3,7 milyon kişi işsiz.

Ancak ekonomistlere göre, Türkiye’nin gerçek işsizlik oranı en az yüzde 16. İstihdam edilenlerle iş için müracaat eden işsizlerin tamamının oluşturduğu 33 milyona yakın işgücü üzerinden yapılan bu hesaplamaya, ümidini kesip “iş aramayı bırakan” ve “iş arama başvurusunda bulunmayan” gizli işsizler de ilâve edildiğinde işsiz sayısı çok daha yüksek.

Uzmanlar, Hazine ve Maliye Bakanı’nın 2018 enflasyon hedefini yüzde 20.8 vermesinden bir ay sonra enflasyonun yüzde 24’ün üzerinde çıkmasında olduğu gibi, 2019 için yüzde 12.1, 2021 için 10.8 işsizlik tahmininin de tutmayacağını, işsizliğin bugünkünden daha fazla olacağını belirtiyorlar.

Bu tesbitle, geniş tanımlı işsizliğin yüzde 18,6’yı, işsiz sayısının 6 milyonu aştığı, başta inşaat birçok sektördeki daralmayla buna 1.5 - 2 milyon işsizin daha ekleneceğini; ve ekonomide küçülme ve yüksek enflasyonun devamıyla “işsizler ordusu”nun daha da büyüyeceğini uyarıyorlar.

İKTİBAS

“Adalet! Sadece adalet!”

“Çok sıcak, çok taze, çok yeni... İki örnek vereceğim: ”Birinci örnek: Zaman gazetesine hatırı sayılır sermaye katkısı sunmuş çok zengin bir adam, ‘Kovuşturmaya gerek yoktur’ diyerek hakkındaki tüm suçlamalardan bir anda yırtıvermiş. Buna karşılık... Zaman gazetesine abone oldu diye... Bank Asya’ya para yatırdı diye... FETÖ’nün sendikasına bulaştı diye... Bir sürü şahsın hayatı karartılmış durumda.

“İkinci örnek: Akademisyenlere yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan bu 13 kişiden biri hariç hepsi serbest bırakıldı... O biri de kim mi? Arkasında kimsenin bulunmadığı düşünülen, sahip çıkanının olmayacağına inanılan Yiğit Aksakoğlu! Hiç acınmadan, zerre çekinmeden bastılar tutuklamayı Yiğit’e... Kim bilir ne zaman, nasıl çıkacak, bilinmez!

“Bu iki örnekten yola çıkarak haykırıyorum: Adalet... Adalet... Sadece adalet!”

Ahmet Hakan, (Hürriyet, 20.11.18)



HAFTANIN SÖZÜ

“AK Parti’nin içindeki AKP’lilerden, dâvâsını satan, ahlâksız, kripto tiplerden bir an evvel kurtulması gerek. Bu dönemde servet ve makam sahibi olan bu kimi zatlar orada durdukları sürece size Allah’ın yardımı ulaşmaz. Bunlar zâlim.”

Abdurrahman Dilipak, (Akit, 23.11.18)