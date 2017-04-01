Milletin geleceği heba ediliyor

Terörün tırmandığı, ekonominin kırılma ve kriz sinyallerini verdiği, ülkelerle sorunlara her gün yenilerinin eklendiği vartada ne yazık ki korkular kullanılıyor.

Meclis (eski) Başkanı ve Yargıtay Başkanı’nın itirafıyla yargıya güvenin yüzde otuzlara indiği ve hatta gittikçe “sıfırlandığı” vetirede, sanki on beş yıldır iktidarda değillermiş gibi, “evet’ çıkmazsa terör daha da azar” söylemleriyle kalabalıklar korkutuluyor.

Bediüzzaman’ın, “Tehditlerle, korkularla, hîlelerle, efkâr-ı âmmeyi (kamuoyunu) başa bir mecrâya çevirmek mümkün olur; muhâkeme-i akliyeyi az bir zamanda kapatabilir” (İşârâtü’l İ’câz, 164) tesbitiyle, yanıltıcı yoğun medyatik cerbeze ve çarpıtmalarla bir algı operasyonu yapılıyor.

Vakıa şu ki, “fiilî durum”un hukuka uydurulması gerekirken, hukuk “fiilî durum”a uydurulmasıyla “tek kişilik vesâyet” allanıp pullanıyor. Tek taraflı propagandalarla 12 Eylül 2010’daki referandum kampanyasında olduğu gibi vatandaşlar yanıltılıyor…

“PARMAK SALLAMAMALI, ÖTEKİLEŞTİRMEMELİ”

En çarpıcısı da, 7 Haziran seçimlerinde AKP’nin tek başına iktidara gelememesi üzerine “millet kaosu seçti” saptırmalarıyla, ana muhalefete-muhalefete hükümeti kurma görevinin verilmediği ortamda 1 Kasım’da seçimin tekrarlanmasında olduğu gibi “ya ‘evet’ ya kaos!’” şantajı savruluyor. “Terörün önlenecek, ekonominin uçacak!” havası pompalanıyor.

Sağduyu çağrısıyla ciddî ikazlarda bulunan AKP’li eski bakanlar bile “AKP’ye sonradan dahil olanlarla medyadaki, sosyal medyadaki saldırgan lejyoner ekib”in gazabına uğruyor. Ancak, “kirlenmiş, ötekileştiren, nefret yayan, korkutan kötü dil”den şikâyet eden eski bakanlara, Başbakan bile “Biz de bazen söz geçiremiyoruz” diye yakınmakla kalıyor. (Kemal Öztürk, Yeni Şafak, 22.3.17)

Oysa, eleştiride bulunan on dört yıllık AKP hükümetlerinde görev yapmış, “Erdoğan’ın Saray’da yanında oturtup ‘Abi’ diye hitap ettiği çoğu partinin kurucuları, “Referandum kampanyasında kuşatıcı bir dil kullanılmadığı, toplumu ötekileştiren, kamplara ayıran bir dil kullanıldığı konusunda örneklerle uyarmışlar. AK Parti’nin ‘evet’ diyeni de ‘hayır’ diyeni de samimî olarak kucaklayacak, kuşatacak bir dile sahip olması (...) gerektiğinin altını kalın kalın çizmişler. “Partimiz kuşatıcı olmalı, parmak sallamamalı, ötekileştirmemeli” demişler. (Elif Çakır, Karar, 21.3.17)

“KARDEŞLİK VE VATANDAŞLIK ZİR U ZEBER EDİLİYOR”

Hatta “seçmeni ‘evet’e ikna etmek için her türlü gerilim siyasetinin yapıldığına” dikkat çekip, “Peki, diyelim ki ‘evet’ çıktı, 17 Nisan’dan sonra nasıl bir Türkiye olacak. Bu kadar kamplaşmış, bu kadar gerilmiş bir toplumla ne yaparız!” uyarısında bulunuyorlar.

Başta AB ve komşu ülkelerle alevlendirilen gerginliklere ilişkin, “Ülkemizin hukukunu koruyalım. Ancak tepkimizi gösterirken de kendi dilimizle itibarımızı zedelemeyelim” ikaz ediyorlar. “Fitne sokmaya çalışan ‘troller” den, “iktidara ilişik ‘medyadaki reisçiler”den yaka silkiyorlar. Ne var ki, bu endişelerle dışlayıcı ve tahkir edici stratejiyi eleştiriler de her fırsatta karalanıyor. Hakâretâmiz lâflarla itibarsız hale getirilmek isteniyor.

Özetle, referanduma sunulan değişikliklerin neyi getirip neyi götürdüğünü tartışmak yerine, “evet” propagandasının âdeta rant aracı haline getirilerek “ayrıştırma siyaseti” üzerinden yürütülmesiyle zaten kırılganlık içindeki adâlet, demokrasi, insan hakları, kardeşlik hukuku zehirleniyor.

Ve referandum sürecindeki insafsız ve iz’ansız tahripkâr ve tahrikkâr propagandalar, haksızlığı ve zulmü umumileştirmekle, toplumu kutuplaşmayla ayrıştırıp ötekileştirmek ve “düşmanlaştırmak”la kalmıyor; Türkiye’nin geleceğine de, demokrasisine âdeta ipotek konuluyor.

Kısacası, AKP’li eski bakanların tesbitleriyle, sırf siyasî rant ve ikbal uğruna hamasi popülist polemiklerle, çatışmacı dille ülkenin ve topyekun milletin geleceğini karartılıyor.

Bundandır ki siyasî iktidarın biran evvel bu agresif söylem ve politikaları bırakması gerekiyor. Zira bunun ağır faturasını millet ödüyor ve ödeyecek…