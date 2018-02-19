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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

“Müfrit fırka” siyasetiyle

Cevher İLHAN
19 Şubat 2018, Pazartesi
Bir yandan Türkiye’nin sınır dışı Afrin harekâtı sürüp peşpeşe şehidler gelirken, diğer yandan dış politikanın iç politikada hoyratça istimal ve istismarıyla politik polemikli tehevvürlü tahriklerle tırmanan gerginliklerle toplumu kutuplaştırılıp iç barış ortamı bozuluyor.

Vakıa şu ki, bütün demokratik ülkelerde temel kural olan, ister başbakan, isten cumhurbaşkanı olsun, iktidar partisi genel başkanının muhatabı ana muhalefet partisi genel başkanıdır.

Ne var ki, Türkiye’de ana muhalefet genel başkanına ülkenin iç ve dış meselelerini birlikte tartışma çağrısına Cumhurbaşkanı’nın “Sen kimsin ki seninle konuşacağım, muhatabım değilsin!” çıkışıyla gerginleşen ortamda siyasette ortaklaşa ülke sorunlarının görüşülmesi berhava ediliyor.

“PARTİCİLİK TARAFTARLIĞIYLA…”

Kısacası, en üst düzeyde dayatılan “tahrikkâr menfi siyaset” ne yazık ki bütün siyasete sirayet ederek demokratik tartışma zeminini zehirliyor.

O denli ki, iktidarın yanlışlarına dikkat çeken muhalefet temsilcilerine, “yüreksiz, ürkek, korkak” denilen derekeye iniliyor. Muhalefet partileri “terörü desteklemek”le, “terörist” olmakla ve hatta “ihânete ortaklık”la itham edilip toplumda derin yarılmalar meydana getiriliyor; siyasî kamp- laşmalar barış ve demokrasi dinamitleniyor.

Baskıcı, dayatmacı, inhisarcı, ötekileştirici söylem ve politikalarla siyasî muhataplar, “hasım” ilân edilerek “vatandaşlık esası” ortadan kaldırılıyor.

Sürüklenen vartada “iktidar cephesi”nin bir diğer partiyle yapacağı “seçim ittifakı”nı “millî mutâbakat”, “yerli ve millî ittifak” olarak nitelendirip, bunda yer almayan ve en azından milletin yarısından fazlasını oyları temsil eden diğer bütün partilerin ve hatta herkesin “gayr-ı millî” olarak yaftalaanması, “yerli ve millî olmamak”la karalanması, toplum tabanındaki fay hatlarını tetikliyor.

Özetle, “yerlilik ve millîlik” inhisarıyla kalmayıp, “dini inhisar”la sadece kendi partidaşları”na has gösterip, bunun dışındakilerin “herkesin ortak mukaddes malı” olan sözkonusu değerlerden dışlanması ve karalanması, Bedüzzaman’ın ifâdesiyle, “Bir fırka (parti) kendisine bir imtiyaz takıp, herkesin en hassas nokta-i asâbiyesine (hassasiyetlerine) dâima dokundura dokundura zorla herkesi meşrûtiyete (demokrasiye) muhalif gibi gösterilmesi”yle vatandaşların ve dolayısıyla ülkenin birlik, bütünlük ve kardeşliği tahrip ediliyor. (Divan-ı Harb-i Örfi, 47-48)

Yine Bediüzzaman’ın tesbit ve ikazıyla, “muharriki (tahrik edici dinamiği) tarafgirlik”le, “dini inhisar zihniyeti”yle ve siyasi rakiplerinde “dine aleyhtarlık meylinin uyandırılmasıyla nazardan düşürülmesi” cinayetine tevesslül ediliyor. “Şimdiki siyaset-i hâzıradaki particilik taraftarlığı”yla “içtimâî hayatı tamamen zir-ü zeber (yerle bir) eden zehir”le milletin bütünlüğü, vatandaşlığı ve kardeşliği zehirlenip hâriçteki düşmanların parmak karıştırmalarına zemin hazırlanıyor.” (Sünûhat, 66, Emirdağ Lâhikası, 393)

“ŞEYTAN’A ‘MELEK’, MELEĞE ‘ŞEYTAN’ DER”!

Kısacası, iktidar partisi sözcülerinin ikrarıyla Türkiye’nin “dış tehdit”le karşı karşıya kaldığı, sınırları dışında askerî operasyon yürüttüğü bir sırada, içte halen siyasî rant ve oy hesaplarıyla amansız siyasî çekişme ve vuruşmalara alabildiğine devam etmek, Bediüzzaman’ın, “hâricî düşmanların zuhur ve tehâcümünde (hücumunda) dahilî adâvetleri (iç düşmanlıkları) unutmak ve bırakmak” esasıyla Türkiye’yi tam bir anafora itiyor.

“Particilik” tahrikiyle “hâriçteki düşmanların müdahalelerine zemin hazırlayan” ve Bediüzzaman’ın, “bir ir sukuttur (alçalıştır), bir vahşettir ve hayat-ı içtimâiye-i İslâmiyeye (Müslümanların bir arada yaşadığı toplumsal hayata) bir hıyanet” girdabına giriliyor.

Ve “İnat bazen müfrit fırka (parti) muataassıplarına, dalâl (doğru yoldan çıkmak, sapmak) ve batılı iltizam ettirir (kendisi için gerekli gördürür). Şeytan yardım ederse birisine yardım etse, ‘melek’ der, rahmet okutur. Muhalif tarafında eğer meleği görse ‘libâsını değiştirmiştir’ der, ‘şeytan’ zanneder; adâvet eder, lânet eder” vahim vartasına düşülüyor. (Sünûhat, 68)

Yazık, çok yazık...

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