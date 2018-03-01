Muhataralı seçim sistemi

Meclis Anayasa Komisyonu’ndaki “AKP – MHP seçim ittifakı” teklifi, sadece k ittifak partileri için “sıfırlanan” yüzde 10 “seçim barajı” çifte standartlı ve “ittifak oyları”nın çetrefilli çarpımı çarpıklığıyla kalmıyor; âdil ve eşit yarışı, temsilde adâleti yok eden bir dizi dayatma getiriyor.

Bunların başında, 16 Nisan anayasa referandumunda, yüz binlere – milyonlara vardığı söylenen ve sonuçları etkilediği belirtilen “mühürsüz zarflar”ın bu kez yasayla “geçerli” sayılması geliyor.

Sandık kurulu mührü olmayan oy pusulalarının konulduğu oy zarflarının geçerli sayılması, hâricen üretilip getirilen zarflarla “sahte oy dalaveresi”nin önünü açıyor.

Keza “ittifaklı seçim”de, “güvenliğin sağlanamadığı” gerekçesiyle, valilerin “tâlimatı”yla belirli bölgelerdeki seçim ve sandık alanlarının birleştirilip daraltılması, sandıkların ve seçmen listelerinin karıştırılması ve köylerden sandığı alıp ilçelere taşıma yetkisinin valilere verilmesi, daha baştan seçimi hileli hale getiriyor.

Oy çıkmayacak mahallelerdeki sandıkların, oy veren yerlerdeki sandıklara taşımasıyla sandığa müdahale işgüzârlığının önü açılıyor. Sırf mahalli seçimleri kazanmak uğruna ilgisiz semtlerin - mahallelerin bölünüp parçalanmasında olduğu gibi.

SANDIK GÜVENLİĞİNE GÖLGE

Yine Türkiye’de siyasetin sivilleşmesinde önemli katkısı olan sandık başkanlarının yörede itimad edilen vatandaşlardan, sivillerden seçilmesine, partilerin sandık başkanı önerme yetkisine son verilip, mülki amirlerin ilçe seçim kurullarına gönderdiği “kamu görevlileri listeleri”nden “mani hali bulunmayanlar”dan belirlenmesi, soru işâretlerini çoğaltan bir diğer garabet.

Bütün bunlara, “ittifak” paravanında seçim ve sandık güvenliğinin teminatı olan “sandık çevresi”nin ortadan kaldırılarak “sandık alanı”nın sandığın yer aldığı sınıf/oda ile sınırlanması da eklendiğinde, âdil ve dürüst seçimin olmazsa olmazı olan seçim güvenliğine gölge düşürülüyor.

Sandık başkanı çağırmadan “birileri”nin ihbarıyla, hükûmete/İçişleri Bakanlığı’na bağlı kolluğun sandık çevresine sokulup müdahalesine imkân tanınmasıyla, “polis - jandarma nezâretinde seçim” oldubittisiyle, bile bile “seçim emniyeti tartışması” vartasına sürükleniliyor.

Ayrıca “hastalığı veya engeli nedeniyle seçmenlerin seçme hakkını kullanabilmeleri” perdesinde “seyyar sandıklar”ın kurulması, “kullan(dır)ılan” oyların sayım, döküm, birleştirme işlemlerine ilişkin usul ve esaslarının tesbitinin, “mühürsüz oy” uygulamasında iktidarı kayırmakla suçlanan YSK’ya verilmesi seçim güvenliğine dair şüpheleri arttırıyor.

Bunların yanısıra, oy verme kabinlerinin şekliyle ilgili zorunluluğun kaldırılıp, daha “kullanışlı kabin” yaptırmaya ve kanunla belirlenen seçim zarflarının ebatlarına dahi YSK’nin yetkili kılınması, seçime şâibe bulaştırılacağı istifhamlarını güçlendiriyor.

ANTİDEMOKRATİK UCÛBE

Gerçekten, “mühürsüz zarflar” geçerli ise, “teklif”teki “zarfların mühürlenmesi” ifâdesinin mantığı nedir? Neden “sehven mühürlenmemiş pusulalar” denilerek sayıma dahil edilmesi çarpıklığına gerek duyuluyor?

Sandıkların birleştirilmesi, neden il-ilçe seçim kurullarına verilmeyip, cumhurbaşkanının parti başkanı olduğu iktidarın emrindeki en yüksek bürokrat olan valilere doğrudan veriliyor?

Sandık kurulu başkanlarının havalideki mutemet sivil vatandaşlardan seçilmeyip, salt kaymakamların gönderdiği “kamu görevlileri listeleri”nden bir nevi atama gibi belirlenmesi neden? Sonra “kamu görevlileri arasında mani hali olmama”nın kriteri nedir?

Dahası, “seyyar sandıklar”ın oluşturulması ve oy tasnifleri, il-ilçe seçim kurullarına değil de, neden muhalefetin güvenmediği, seçmenin yarısının emin olmadığı YSK’ya bırakılıyor?

Bunun içindir ki, âdil, eşit, dürüst seçimi ve sandık güvenliğini berhava eden “açık oy kapalı sayım”a geri dönülen, suiistimale ve istismara açık düzenlemelere geçit verilmemeli.

Aksi halde, 12 Eylül darbesinin “seçim sistemi”ni yeni haksızlık ve adâletsizliklerle daha da antidemokratik hale getiren “ucûbe”nin ağır bedelini sâdece siyaset değil, bütün ülke ve millet öder…