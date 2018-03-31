“Mühürsüz” muhatarası

GÜNDEM

Kamuoyundan ve muhalefetten gelen hiçbir düzeltme teklifi nazara alınmadan gece yarısı TBMM’den geçirilen “ittifak yasası” tartışmaları devam ediyor. Bu konuda “evet” ve “hayır” oylarının âdeta başa baş çıktığı 16 Nisan 2017 referandumunda tam da oy sayımına geçilirken son anda Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) internet sitesinde, kanuna göre “geçersiz” olması gereken 2.5 milyon “mühürsüz oy”u “geçerli” sayan duyuruya dikkat çekiliyor.

Zira hukukçular, YSK’nın “mühürlü zarf” şartını düzenleyen 198 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 77. maddesi ile “zarfların ilçe seçim kurulu ve sandık kuruluna ait iki mühür taşıması” şartının getirildiğini, 98. maddesi ile “çift mühürlü zarflar”a vurgu yapıldığını, 101. maddesinde “arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulalarının geçersizliği”nin hükme bağlandığını ve kanunun ihlâl edildiğini belirtiyorlar.

Böylece, YSK’nın açıklamasıyla, 2015 genel seçimlerinde 53 milyon 741.838 seçmen için 73 milyon 988.955 oy pusulası bastırılmasıyla 20 milyondan fazla basılan filigranlı zarfları ele geçiren birilerinin, -12 milyon fazla basılan ve dışarıdan getirilen oy pusulalarını koyup - sayıma katması sahteciliğinin önü açılıyor. 16 Nisan’da Güneydoğu’da 962 sandıkta ne kadar seçmen varsa hepsinin oy kullanıp “evet” mührü basmasında ortaya çıktığı gibi.

Gerçekten, neden seçim güvenliğini ortadan kaldırıp daha baştan seçimleri “şâibeli ve muhataralı” hale getiren çarpıklıklara tevessül ediliyor?

KAYIT

Oy verene metro!

Partisinin Arnavutköy kongresinde, “Metroda bize oy veren yerler önceliğimiz olacak” diyen İstanbul Belediye Başkanı Uysal’ın, tepkiler üzerine Sultanbeyli kongresinde, “Her yere metro yapacağız!” düzeltmesi “çarpık siyasetin son bir tezâhürü oldu.

Böylece, zaten görevi bütün vatandaşlara eşit hizmet götürmek olan yöneticilerin, vatandaşları “oy verip - vermeme” üzerinden kategorize eden “menfi siyaset”in mahiyeti bir kez daha kayıtlara geçti.

İKRAR

Her defasında, “yine aldatıldık!”

Evvelâ bizzat Cumhurbaşkanı’nın ikrarıyla güvenlik güçlerinden gelen yüzlerce “operasyon talebi”ne izin verilmeyerek, “şehirlerin altının cephânelik haline getirilmiş, aldatıldık!” yakınmasıyla, “zehir de olsa içeceğiz, vazgeçmeyeceğiz” güvencesi verilen “çözüm süreci”nden cayılırken “Bizi aldattılar!” diye yakınıldı.

Ardından, dönemin Başbakan Yardımcısı’nın, “Ergenekon” ve “Balyoz” olmak üzere darbe dâvâlarında “kumpasa geldik!” sözünün akabinde “19 Mart 2015’te Harp Akademileri’ni ziyaretinde Cumhurbaşkanı, “Bu operasyonlarla başta şahsım, tüm ülke yanlış yönlendirildi, aldatıldı, kumpasa mâruz kaldık!” hayıflanmasıyla “aldatıldık!” ikrarı geldi ve “darbe dâvâları” toptan tasfiye edildi.

Keza Ankara’nın Bağdat’ı by pass ederek iş tutup hortumladığı Irak petrolünü İsrail üzerinden dünya piyasalarına satılmasına aracılık ettiği Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani’nin referandumla bağımsızlığını ilân etmesi üzerine Ankara’dakiler “aldatıldıklarını” belirttiler. Açıkça “Aldatıldık!” denmezse de, “Ey AB!” restleriyle meydan okumalarının aksine AB ile yeniden “AB’ye tam üyelik stratejik hedefimiz” perspektifi ortaya konularak örtülü bir biçimde “aldatılık” deniliyor.

Görünen o ki, siyasî iktidarın “aldatıldık!” ikrarları devam ediyor. Sakın bugün başta Suriye olmak üzere hararetle savunulan politikalardan savrulmalarla “yine aldatıldık!” ikrarı gelmesin!

HAFTANIN SÖZÜ

“Cumhurbaşkanımızın etrafı kuşatma altında. Çünkü verilen kararlarda siyaset irâdesi yok. En yukarının da milletvekillerinin aklını devre dışı bırakan aklın, aklını alması lâzım.”

Şamil Tayyar (AKP Milletvekili)

SÖZÜN ÖZÜ

“Bir fırka (parti) kendisine bir imtiyaz taksa, herkesin nokta-i asâbiyesine (damarına, sinirine) daima dokundura dokundura zorla herkesi Meşrûtiyete muhalif gibi gösterse ve herkes de onların kendine taktığı ism-i Meşrûtiyet altında olan muannit istibdata ilişmiş ise, acaba kabahat kimdedir?” Bediüzzaman,

(Divan-ı Harb-i Örfi, 48)