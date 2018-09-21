“Mutabakat” hayata geçirilmeli

Türkiye ile Rusya arasındaki “İdlib mutabakat zabtı”nın en önemli başlıklarından biri, küresel emperyal güçlerin taşeronu terör gruplarının silâh bırakıp Suriye’den tahliyeleri ve rejim güçleriyle muhalifler arasında silâhlardan arındırılmış bölgenin tesisi geliyor.

Zira daha şimdiden Suriye’yi bölüp parçalama emelindeki emperyal güçlerin hesapları adına bölgede “vekâlet savaşı” veren radikal gruplar, ağababaları uluslar arası mihraklar adına itirazda bulunuyorlar. Hâricî ifsad şebekelerine bağlı örgütleri, “Astana-Soçi süreci”nde sağlanan ateşkes ve barışı bozup sözkonusu “anlaşma”yı ıskartaya çıkarma oyunu oynayacaklarının sinyallerini çakıyor.

Belli ki İdlib’e çöreklenen silâhlı radikal gruplara, “Ya silâhları bırakıp kalırsınız ya da silâhları teslim edip şehri terk edersiniz” tavsiyesini iletme işi Ankara’ya bırakılmış. Ve radikal grupların kontrolünün Türkiye verilmesi, Suriye’de barış ve istikrarın akıbetini, yine Türkiye’nin tavrına bağlı hale getirmiş.

Bu açıdan, 15 Ekim’e kadar süre verilen “mutabakat”ın başarılıp kalıcı çözüme ulaşılması büyük önem kazanıyor. Aksi halde “denedik olmadı” denilerek İdlib’e müdahale üzerinden bölgeye göz dikip ülkeyi bölüp parçalama plânını devreye sokma peşindeki emperyal güçlerin Suriye’ye askerî operasyon yapmalarına “bahaneler” oluşturulacak.

Daha ilk günde El Kaide’nin Suriye ayağı El Nusra’nın silâh bırakmayı reddetmesi kritik vaziyeti ele veriyor. Keza yine El Kaide türevi IŞİD ve Heyet-i Tahrir’üş Şam (HTŞ) gibi örgütlerin ne yapacağı bilinmiyor…

SALDIRIYA BAHANE VERİLMEMELİ

ABD ve başta İngiltere olmak üzere küresel işgal ortakları, Türkiye, Rusya ve İran’ın garantör ülkeler olarak “Astana - Soçi mutabakatları”yla Suriye’de büyük ölçüde ateşkesi sağlayıp, ülkenin toprak bütünlüğünü, siyasî birliğini, Suriye hükûmeti ile meşrû muhalefetin ve bütün tarafların katıllımıyla müzâkere etme gayretlerinden rahatsızlar.

“IŞİD’le savaşmak için Suriye’deyiz” diyen Trump’ın tweetindeki açık itirafla, Suriye ve bölgede kendi mamulleri bu silâhlı terör örgütlerinin tasfiyesini istemiyorlar.

Aslında herkesin İdlib’e odaklandığı vetirede 5 Haziran’da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Amerikalı mevkidaşı Pompeo arasında imzalanan ve PYD/YPG militanlarının Menbiç’i terk etmelerini esas alan “anlaşma”nın akıbeti, küresel güçlere güvenilmeyeceğinin en bariz göstergesi.

Üzerinden üç aya yakın süre geçmesine rağmen, hâlâ tam teçhizatlı silâhlı militanların Menbiç’te kol gezmesi; Amerikalı subay ve yetkililerin bu militanlarla çektikleri fotoğrafları pervâsızca paylaşmaları ve en son Amerikan Savunma Bakanı Mattis’in, “Türk askeri Menbiç’e girmeyecek, sâdece şehir dışında devriye görevi yapacak” ifâdesi, ABD’nin yaptığı anlaşmayı göz göre göre çiğnediğinin ikrarı.

FIRAT’IN DOĞUSU

Diğer yandan, Suriye topraklarının yüzde 35’ini bulan, ülkenin enerji rezervlerinin yüzde 80’ini ihtiva eden, ABD’nin 20 bin TIR’a varan silâh ve mühimmat yığınağıyla 80 bin militanı silâhlandırıp “ordu” kurdurmaya çalıştığı PYD/YPG kontrolündeki “Fırat’ın doğusu” problemi, Suriye’nin etnik ve mezhebî iftiraklarla bölünüp parçalanmasında istimal edilecek bir çıbanbaşı olarak duruyor.

Özetle, küresel işgal ortaklarıyla Suriye’de yapılan işbirliklerinin akıbeti ortada. Bundandır ki, ülkenin bütününde barış ve istikrarın sağlanması; “Soçi mutabakatı”nın masada kalmayıp sahada hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor.

Ankara zikzaklı politikaları bir tarafa bırakmalı; “Astana - Soçi süreci” istikametinde buna çalışmalı.

Başka da çâresi yok.