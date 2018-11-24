Nükseden AB kırılganlığı tuzağı

Mahalli seçimler sath-ı mailinde ittifak-işbirliği” tartışmaları gürültüsüne getirilen son AİHM kararı, Ankara’nın AB kırılganlığının yeniden nüksettiğini bir defa daha deşifre ediyor.

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasî Diyalog Toplantısı sonrasında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası yüksek temsilcisi Mogherini ile AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu üyesi Hahn’ın “bölge için önem taşıyan AB’nin stratejik ortağı ve Avrupa Konseyi’nin kurucusu Türkiye’yi ekonomik açıdan güçlü, istikrarlı ve güvenli görmek istediklerini belirtip, özellikle insan hakları ihlâllerine karşı demokratik çalışmaların gerektiği” çağrılarına Ankara’nın tepkisi bunun tezâhürü.

Gerçek şu ki Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’ndan büyük maddî ve mânevî kayıplarla çıkan Avrupa’da, halklar arasında uzlaşmayı sağlamak, kıt’ada süregelen gerginlik ve çatışmaların sona ermesi için ortak kurumlar, standartlar ve sözleşmelere dayalı güven ve işbirliği ortamının tesisi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ilkelerinin korunup güçlendirmesi; ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve yabancı düşmanlığı, sosyal dışlanma, uyuşturucu madde ve çevre sorunlarına çözüm aramak amacıyla kurulan Avrupa Konseyi’ne kurulduğu 1949’dan beri üye.

Ayrıca Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM) hâlen on sekiz milletvekili ile temsil edilen Türkiye, yine 1959’da kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyacağını söz vermiş; mahkemenin esas aldığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS) imzalamış; ve “temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası anlaşmaları kanun hükmünde kabul edip kararlarının esas alınacağı”nı Anayasanın 90. maddesinde teminat altına almış.

AİHM’İ VE AİHS’İ KABUL ETMİŞ

Bu bakımdan, Ankara’dakilerin “uluslar arası anlaşmalar”la vatandaşlarının haklarını aramaları için müracaatlarını onayladığı “AİHM’in kararlarına uymayacakları” çıkışlarının hiçbir kıymeti bulunmuyor. AB’ye rest çekip meydan okumasında olduğu gibi Cumhurbaşkanı’nın “AİHM’nin kararları bizi bağlamaz” çıkışı, seçmene mesaj maksatlı politik bir atraksiyonun ötesine geçmiyor.

Zira hukukçuların değerlendirmesiyle AİHM, AİHS’in “Tutuklular hemen bir yargıç önüne çıkarılır; mâkul bir süre içinde yargılanmaya veya adlî kovuşturma sırasında serbest bırakılmaya hakları vardır” kuralı ile “tahliyelerin, ‘yurtdışına kaçabileceği, delilleri karartabileceği” benzeri gerekçelerle reddedilmesini sorunlu görüp, “tutuksuz yargılanmayı” esas alır.

Bundandır ki Demirtaş’ın tutuklanmasında, AİHS’in “yasama organının seçilmesinde halkın kanaatlerinin özgürce açıklanmasını sağlayacak şartlarda, serbest seçimlere katılma, seçilme ve Meclis çalışmalarına katılma hakkının ihlâliyle seçmen irâdesinin çiğnendiği”ne hükmediyor.

Nitekim Adalet Bakanı’nın “Bizim bir şey söylememiz doğru değil. AİHM iç hukukun bir parçası. Yargılama halen derdesttir. AİHM kararı da eleştirilebilir, ama kararı verecek olan yargıdır. Hepimizin bağımsız yargının kararına saygı göstermesi lâzım” temkini, yargının Meclis’in kabul ettiği “milletler arası anlaşmalar”la iç hukuku bağlayan “uluslar arası mahkeme”nin kararını eninde sonunda kabul etmek durumunda kalacağına dikkat çekmesi, meselenin ciddiyetini ele veriyor.

NETİCESİZ POLEMİKLİ RESTLER!

Mâlûm Türkiye, “Avrupa Konseyi üyeliğinin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dair yükümlülükleri yerine getirmediği” için Nisan 2017’de AKPM’nin“ denetim süreci”ne alınmıştı.

Bu açıdan, daha bir gün önce Cumhurbaşkanı’nın, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye Raporu’ndaki “hukuk ile temel hak ve özgürlüklerdeki gerilemeler”in hatırlatıldığı “Katılım öncesi 2017 yılı Türkiye yıllık eylem programına ait finansman”ın 123 milyon avroluk “yardım anlaşması”nı imzalaması; “AB’nin, ‘AİHS’nin imzacı tarafı Türkiye’nin, demokrasi - yönetişim, hukukun üstünlüğü, temel hak ve hürriyetlerle ifâde ve basın özgürlüğü alanlarındaki vahim eksiklikleri ele alıp, herkesin âdil yargılanma hakkına saygı göstermesi ve yükümlülükleri yerine getirileceği taahhüdü”nü onaylaması, Ankara’nın “AB ikazı”nı en üst düzeyde resmen kabulünü ortaya koyuyor. (Gazeteler, 20.11.18)

Bunun içindir ki, Ankara’nın sırf içte politik rant hesâpları uğruna AB’ye efelenip AİHM’e anlamsız direnme yerine, hukukçuların ifâdesiyle, “Azerbaycan gibi ülkelere uygulanan bu çok ağır hükümler”in AB ile ilişkileri olumsuz etkilemesine fırsat vermemesi; AİHM’in önüne gitmeden Anayasa Mahkemesi’yle bu tür sorunları aşması gerekiyor.

Aksi halde, taahhüd ettiği anlaşmalara diplomaside ve uluslar arası ilişkilerde hiçbir değeri olmayan AB’ye neticesiz polemikli restlerle veryansınlar, sâdece oyalayıp ötelenen sorunları daha da azdırır; hiçbir çözüm üretmez. Türkiye’yi AB’den uzaklaştırıp bütünüyle koparmak isteyen “AB içindeki AB karşıtları”nın tuzağına düşürür...