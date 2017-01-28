OHAL KHK’ları mutlaka hukuktan dönecek

Hukuk devletinde OHAL uygulamaları ve KHK’ları her halûkârda yargının denetimindedir.

Demokratik bir devlette ortaya çıkan terör, şiddet, kalkışma ve benzeri krizleri, hukuk düzenine yönelik tehditleri bertaraf ve geçici tedbirleri almak amacıyla hükümete verilen KHK yetkisinin kötüye ve keyfî kullanılmasına karşı, “güçler ayrılığı” prensibiyle yürütmenin yasama ve bilhassa bağımsız yargı tarafından denetlenmesinin gereği ortaya konuluyor.

Daha şimdiden Anayasa Mahkemesi (AYM) önüne yığılan 80 bin başvurunun 65 binini oluşturan, süreç içinde 100 bini aşacağı belirtilen OHAL KHK’larıyla kamu görevinden ihraçlarla, on bini bulan özel kurum ve kuruluşun kapatılması dâvâlarının yargıya intikaline set çekmek sâikiyle ‘OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’ kuruluyor.

Ne var ki, AYM’nin “terör örgütü üyeliği” veya olağanüstü sebeplerle “kamu görevinden ihraçları” inceleme işlemini devredeceği yedi üyelik komisyonun “süper kişiler” de olsalar bu ağır yükün altından çıkamayacağı, devrilen dâvâ dosyalarını iki yıllık sürede karara bağlayamayacağı, birer yıllık uzatma süreleri eklendiğinde bunun 12 yıla uzayabileceği ve adâletin tecellisini engelleyerek daha vahim haksızlıklara ve hukuksuzluklara sebebiyet vereceği kaydediliyor.

OHAL SONRASI KHK’LARI DA HÜKÜMSÜZ

Bu açıdan maksadın, “Bakanlar Kurulu’nca MGK’ca devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut irtibatı olan ekli listelerde yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır” satırlarının altına on binlerce ismin listelenerek kamudan atılmasına karşı, OHAL sonrası AYM’nin, idarî ve âdlî yargının göreve iâde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) mahkûmiyet ve tazminat cezâlarından kurtulmak olduğu her haliyle açığa çıkıyor.

Nitekim Adlî Veri Bankası tanıtımında Başbakan’ın, “Son olarak ileride bu dâvâların AİHM’e gitme ihtimaline karşı yeni düzenlemeyle bir itiraz komisyonu oluşturduk” cümlesi bunun ikrarı. (26.1.17)

Bu arada altı aydır “darbe girişimi” dâvâları, ilgisiz, alâkasız, habersiz 100 bini aşan vatandaşların kamudan ihraç ve uzaklaştırmasıyla zaten sarpa sarmış.

Başbakan’ın “Vatandaşlar şundan rahatsız; ‘Darbe olalı altı ay oldu. Silâhı alan, insanları öldürenler belli. Niye bunlar hâlâ yargılanmadı’ diye soruyorlar. Yani bu bizatihi görüntülerde insanları öldüren, insanların üzerine bomba atanlar, bunu itiraf edenler, her türlü delili elde olanlar ayrı bir paket halinde niye yargılanmazlar? Ben de soruyorum. Bunları ayrı yargılayın, bunlarla irtibatlı olanları da ayrıca yargılayın” yakınması durumu deşifre ediyor.

Hukukçuların tesbitiyle, OHAL de olsa hukuka ve yasalara uyulması gerekir; KHK’lar, kanun statüsünde olup hukukî niteliğinin kanundur. Anayasaya göre yasama ve yegâne kanun yapma yetkisine hâiz Meclis’in hükûmete verdiği yetkiye istinâden -Meclis yerine- Bakanlar Kurulu’nca çıkarılırlar.

Meclis’in onayına sunulup kabul edilen kararnâmeler “kanunlaştığı”ndan zaten Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yargı denetimine tabidir. Meclis onayını sunulmayan KHK’lar ise kanunlaşmadığından OHAL’ın sona ermesiyle otomatikman hükümsüz hale gelirler.

HİÇBİR HUKUKÎ –KANUNÎ DAYANAĞI YOK

Keza Anayasanın 121. maddesindeki “Olağanüstü hal süresince toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnâmeler çıkarabilir” hükmünce OHAL’ın sona ermesiyle sözkonusu KHK’lar geçersiz olurlar.

Zira AYM’nin içtihadına göre, OHAL KHK’ları OHAL sona erdikten sonra herhangi bir hüküm ve sonuç doğurmazlar. Meclis tarafından kabul edilerek kanunlaştırılmadıkları takdirde, OHAL’ın sona ermesiyle geçersiz olurlar, uygulamaları ortadan kalkar. Meclis’in kabul edip “kanunlaştırdığı” KHK’lar ise, bu kez “kanun” olarak AYM’nin yargı denetimine açılırlar.

Bundandır ki, “kuvvetler ayrılığı” temel esasıyla kararnâmelerle yargının yapacağı işin yapılamayacağına, doğrudan idârî işlem tesis edilemeyeceğine; idârenin ve yargının/mahkemelerin yerine emr-i vaki ile geçmesinin hiçbir hukukî ve yasal dayanağının olmadığına hükmedilir.

Hülâsa, OHAL döneminde çıkarılmış olsalar da, özellikle–yetkisizce çıkarılan- OHAL sonrasını düzenleyen KHK’lar başta olmak üzere bütün OHAL uygulamaları ve KHK’ları eninde sonunda yargı denetimine açılacak; haksızlıklar ve hukuksuzluklar günün birinde mutlaka hukuktan dönecek.

Binbir oyun, taktik ve manipülasyonla ötelenip engellenmeye yeltenilse de…