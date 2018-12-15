On binlerce sayfalık iddialar “yok” sayıldı?

GARABET

Savcının, “Ergenekon Silâhlı Terör Örgütü’nün varlığının ispatlanamadığı” mütalâasıyla dâvâyı toptan tasfiye talebi, yargının çelişkisini açığa çıkarırken, süreçte olup bitenler, sözkonusu “darbe dâvâları”na karşı siyasetin savruluşu garabetini bir defa daha deşifre ediyor.

Garip olan, bir savcının “başörtüsü mütalâası”nı her fırsatta gündeme getirip mahalli seçimler öncesi istimal eden Cumhurbaşkanı ile müttefiki Bahçeli’den iktidar cânibi sözcülerinin suskunluğu. Ekran ekran dolaşan “iktidara ilişik medya” yorumcularının “Ergenekon”u teğet geçmeleri.

Oysa siyasî iktidar mihrakları, “Ergenekon” söylemleriyle halka karşı ne denli “darbelerle ve vesâyetle mücadele ettikleri” havasını pompalamışlardı.

Öncelikle 15 Temmuz 2008’de “Ergenekon” iddianâmesinin mahkemeye verdiğinin ertesi günü dönemin Başbakanı Erdoğan “Bu dâvânın savcısıyım” çıkışında bulunurken, Başbakan Yardımcısı Arınç, dalga dalga “Ergenekon” - “Balyoz” operasyonlarına destek vermiş, özel görevli savcıları takdirle “Onlara bütün Türkiye’nin demokrasi adına büyük bir borcu var” demişti. Bir televizyonda “Bu sıkıntılar, doğum sancısıdır, Türkiye’nin bağırsaklarını temizlenmesidir” diye konuşmuştu.

Yine dönemin Avrupa Birliği Bakanı Bağış, “Ergenekon” - “Balyoz” dâvâlarıyla “Türkiye’dekileri hizaya soktuklarını” söylemiş; peşinden -2013 Ağustos’ta- Başbakan Başdanışmanı ve AKP milletvekili Yalçın Akdoğan “Cumhuriyet tarihinin en büyük hukukî hesâplaşması” diye tanımladığı “Ergenekon” yargılamaları için, “sadece bu zihniyetten hesâp sorulmamış, aynı zamanda yargı yoluyla tasfiye edilmiştir” övgüsünde bulunmuştu. (DHA, 21.4.16)

Ancak, Akdoğan’ın 26 Aralık 2013’te Yenişafak’ta “orduya kumpas kurma” ifâdesiyle bu dâvâlarda yeniden yargılama gündeme geldi (AA, 30.12.13); ve Başbakan’ın 19 Mart 2015’te Harp Akademileri’nde bu kez “Bu operasyonlarla başta şahsım üzere, bütün ülke yanlış yönlendirilip aldatıldı. Bir kumpasa hep birlikte mâruz kaldık” hayıflanmasıyla “Ergenekon çarkı” tamamlandı!

Hülâsa, on bir yılın sonunda müthiş manipülasyonlarla, onca fâil-i meçhul cinâyet, toprak altından çıkarılan onca silâh-bomba ve mühimmat “dizayn çalışması” ve “kumpas” diye resmen “yok” sayıldı.

Böylece, “darbelere ortam hazırlama, darbe teşebbüsü ve devlet içinden darbe örgütlenmeleri”ne dair on binlerce sayfalık iddianâmelerin, belgelerin ıskartaya, haklarında ciddî iddialar bulunan darbe sanıkları toptan “temize” çıkarılması “kumpası”yla “yeni Ergenekon” efsânesi de tarihe geçti…

SORMAK LÂZIM

Beka meselesi, “tek şahıs sistemi”ne bağlı?

Bilindiği gibi 23 Ekim’de “Hiçbir ittifak, diğer tarafın tahakküm ve dayatmasıyla, üstten bakıp parmak sallamasıyla ayakta kalamayacaktır, mahalli seçimlerde artık ittifak beklentimiz, arayışımız, niyetimiz artık kalmamıştır” restini çeken Bahçeli, 21 Kasım’da “MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday göstermeyecek, adayları kim olursa olsun Ak Parti’ye desteğimiz tam olacaktır” dönüşünü de yine “beka meselesi”ne bağladı.

Ve “Eğer 31 Mart’ta 24 Nisan’ın rövanşını almak için kuyruğa girenlere gün doğarsa karşımıza çok büyük risk ve tehlikeler çıkacaktır. Şayet tedbir alınmazsa ‘yeni sistem’ henüz emeklemekteyken öldürücü darbe yiyecek, hükûmetin meşrûiyeti sorgulanacaktır” endişesini açıkladı.

Aynı gün AKP Genel Başkanı olarak, 21 Ekim’de “Mademki ‘biz yolumuza’ diyorlar, biz de ‘herkes kendi yoluna’ deriz” mukabelesinde bulunan Cumhurbaşkanı da, “Jeste jestle mukabele edilecek” diye Bahçeli’nin “endişesi”ne katıldı.

Bu durumda sormak lâzım; 23 Eylül’de ortada kalmayan “beka sorunu” ne oldu da 28 gün sonra tekrar ortaya atıldı? “Türkiye’nin bekası”, bu iki partinin ittifakına mı endeksli? “Ülkenin bekası”, “tek şahıs sistemi”ne mi bağlı? “Tek kişilik iktidar” ve “ittifak” olmazsa “ülkenin bekası” olmayacak mı?

KISACASI

“Ansızın” denilen “günlü operasyon”!

El Bab ve Afrin askerî operasyonlarında “bir gece ansızın gelebiliriz” diyen Cumhurbaşkanı, ardından günler öncesinden harekâtın tarihini vermişti. En son “bir gece ansızın gelebiliriz!” dediği Fırat’ın doğusu harekâtı için de “birkaç gün içinde başlıyoruz” diye konuştu. Kısacası, “bir gece ansızın” denilen sınır ötesi askerî operasyonlara sonradan gününün verilmesinin ne denli bir “tedbir” ya da “taktik” olduğu muamması devam ediyor.

ARŞİVDEN

“Tekeden süt sağılmaz”

“Erdoğan’a sesleniyorum, sen millilikten ne anlarsın? Kozmopolit perişanlıktan millilik çıkmaz. Villalara balya balya dolar yığandan, kamu arazilerini zimmetine geçirenden, evdeki parayı sıfırlarken haysiyet ve inandırıcılığını da sıfıra düşürenden Cumhurbaşkanı olmaz, olamaz, olamayacaktır. Tekeden süt sağılmaz.”

Devlet Bahçeli, (30.7. 2014)

