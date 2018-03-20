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20 MART 2018 SALI - YIL: 49

“Seçmen iradesini gasp” oyunu

Cevher İLHAN
20 Mart 2018, Salı
Meclisten apar topar geçirilen “ittifak teklifi”nin antidemokratik yönleri nazara verildiğinde, iktidar partisi sözcüleri ve “ilişik yorumcular”, “Komisyonlarda, Meclis’te değiştirilecek, düzeltilecek” sözünü vermişlerdi.

Ancak teklif, çoğu kez yüzler ve hatta bin maddeyi bulan yüz – yüz elli kanunun “temel yasa” niteliğine sokularak değiştirildiği ve –daha önce- dönemin hükûmet sözcüsünün ”Artık olmayacak” teminatına rağmen yeniden Meclis’in önüne konulan “torba yasalar”da olduğu gibi, yine gece yarısı operasyonlarıyla, kamuoyundan ve muhalefetten gelen çağrı ve uyarılar dikkate alınmadan alelacele değiştirilerek oldu bittiye getirildi. 126 maddelik teklifte, tek bir kelime, bir virgül dahi değiştirilmedi. “Mühürsüz oy zarfları”, “seçmen sandıklarının taşınması”, “bir seçim çevresindeki seçmenlerin karıştırılması”, “sandık kurulu başkanlarının kaymakamların listelediği kamu görevlileri arasından belirlenmesi”, “sandık kurulu dışında vatandaşların ihbarıyla güvenlik güçlerinin sandık çevresine müdahalesi” gibi seçim güvenliğinin ihlâline ortam oluşturan ve “sahte oy”a zemin hazırlayan düzenlemeleri hatırlatıp yasal tedbirinin alınması isteyenler dikkate alınmıyor, aksine suçlanıyor.

Görünen o ki, göz göre göre bir defa daha seçimler karambole getirilerek, yine seçmen irâdesinin gasp edilmesi oyunu oynanmak isteniyor. 

Yazık, çok yazık…

TESBİT

“12 Eylül ürünü demokrasi ayıbı”

Muhalefetin bütün ikazlarına rağmen, “ittifak yapan” partiler için barajın sıfırlandığı, buna mukabil tek başına seçime giren partiler için yüzde “10 seçim barajı”nın devam ettirildiği “yeni yasa”yla yine haksızlık ve hukuksuzluk dayatılıyor.

Tesbit şu ki, “ittifak”a giren bir parti yüzde 1 oy alsa da milletvekili çıkarırken, girmeyen bir parti yüzde 9.99 oy alsa da giremeyecek.   

Buna göre, “ittifak”a giren ve Türkiye’nin küçük bir ilinde 100 – 150 bin oy alan bir parti milletvekili çıkarırken, dahası “artık oyları” diğer partiye gidip –boşa gitmezken-, tek başına seçime giren bir parti aynı ilde 300 bin – 500 bin oy da alsa milletvekili çıkaramıyor. En garibi, Türkiye çapında 9.9’a tekabül eden 4.5 milyon – 5 milyon oy alsa da Meclis’e tek bir milletvekili gönderemiyor!

Özetle, 12 Eylül darbe döneminden kalan ve tam bir “demokrasi ayıbı” olan “yüzde 10’luk yüksek seçim barajı” haksızlığını çifte standartla katmerleyen yeni ittifak yasası “temsilde adâlet”i yok etmekle kalınmıyor; adaletsizliği daha da büyütüyor.

KISACASI

“Al gülüm - ver gülüm ittifakı” 

AKP ile MHP’nin kapalı kapılar arkasına kotarıp Meclis’ten geçirdiği “yeni ittifak yasası”nın “al gülüm - ver gülüm yasası” olduğu söyleniyor. 

Yani, AKP’den anketlerde oyu yüzde 3 ile 6 arasında kalıp yüzde 10’luk barajı aşamayan MHP’ye, “barajı aştıracak formül”le “al gülüm!”

Ve buna karşı, iyice riske girern 50+1 hedefi için AKP’nin cumhurbaşkanı adayına oy verilmesi talebiyle “ver gülüm!”

HAFTANIN SÖZÜ

“Gözümüzün içine baka baka söylenen yalanlardan artık gınâ geldi!” R. Tayyib Erdoğan (Cumhurbaşkanı)

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