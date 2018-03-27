Silah sevkiyatına neden göz yumuldu?

İKRAR

Bilindiği gibi başta Cumhurbaşkanı ve iktidar sözcüleri, özellikle Suriye’nin kuzeyindeki başta PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerine silah ve mühimmat sevkıyatı hususunda ABD’nin “kendilerini aldatmaya kalktığını” söylüyorlar.

En son AKP Genel Başkanı olarak 18 Şubat 2018’de partisinin Ankara il kongresinde, özellikle Rakka’ya birlikte girme hususunda “stratejik ortak” ABD’nin sözünü tutmadığından şikâyet edip, “Bir değil, iki değil, defalarca aldatıldık” ikrarında bulunan Cumhurbaşkanı, en son 20 Mart’taki parti grubunda, “Bizi aldatmaya kalktınız! Öyle bir aldatmaca ki, (bölgeye) 5 bin TIR ve 2 bin kargo uçakla silâh ve mühimmat taşıyıp soktunuz! Bu nasıl ortaklık?” yakınmasıyla serzenişte bulundu.

Bu durum, “Ankara, bile bile nasıl aldatıldı, yoksa işin içinde iş mi var?” sorularını sorduruyor.

Gerçekten, onca silâh ve mühimmat YPG’ye nasıl gönderildi? İstihbarat, ilgili bakanlıklar ve kurumlar bu sevkiyatı hükûmete bildirmediler mi? Bildirdilerse niçin müdahale edilmedi? Sonra bu silâh ve mühimmatın önemli bir kısmının başta İncirlik Üssü üzerinden taşınmasına nasıl “izin” verildi, veriliyor?

“İşin içindeki iş”, bu soruların cevabında…

GARABET

“Haddini aşmış”tan “herkesi bağlar”a

Mâlum, tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın bireysel başvurularını değerlendiren Anayasa Mahkemesi (AYM), “hak ihlâli olduğu”na hükmedip tahliyelerine karar verdi. Ve karar açıklanır açıklanmaz dâvâya bakan Ağır Cezâ Mahkemesi ve ardından ilgili üst mahkeme karara uymayacağını bildirip tahliye talebini ve yapılan itirazları reddetti. (11.1.18)

Garip olan, hukukçuların “Türkiye kendi ayağına sıkıyor! Yerel mahkeme anayasayı ihlâl ediyor. En üst mahkeme olan AYM kararları herkes için bağlayıcıdır, hükümeti de bağlar. AYM kararından sonra başka bir mahkeme karara ‘yanlış’ diyemez, aksi takdirde hak ihlalleri pekişir ve bu durum hukuk sisteminin bütün parçalarını söküp atmak olur. Bir hukuk devletinde hükûmet AYM’nin sınırlarını çizemez” tesbitlerine rağmen, iktidarın hukuksuzluğa arka çıkmasıydı.

O denli ki, iktidar cânibi, AYM’yi “yetki gasbı”yla” suçladı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, AYM’nin hukuku ihlâl ettiğini” öne sürdü. Adalet eski Bakanı hükümet sözcüsü, “AYM sınırı aşmış” ithamında bulundu. (12.1.18)

Ancak daha da garibi, AİHM’den Alpay ve Altan için AYM’nin “özgürlük ve güvenlik hakkı” ile “ifâde özgürlüğü hakkı”nın ihlâl edildiği hükmünü teyidle başvuruculara 21 bin 500’er euro tazminat ödenmesi kararını vereceği haberinin gelmesi üzerine AYM’nin ön alması oldu. Yeniden yapılan müracaatla Şahin Alpay derhal tahliye edildi. (18.3.2018)

Bu kez hükümet sözcüsü ağzını bile açmazken, Adalet Bakanı “Anayasanın 153. maddesi gayet açık: ‘Anayasa Mahkemesi kararları, yasama, yürütme, yargıyı bağlar’. Dolayısıyla AYM kararının bağlayıcılığı konusunda hiçbir tereddüt bulunmamaktadır” dedi.

Böylece iktidar, iki ay içinde “AYM haddini aşmış”tan, “AYM kararları herkesi bağlar”a geldi...



TESBİT

“Asalaklar, yağcılar, aymazlar...”

“AK Parti bu hızla irtifa kaybetmeye devam ederse sanırım önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak” diye yazan Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Akben, “çok kişinin ağzından belediye seçimlerinde Ak Parti’ye rey vermeyecekleri” tesbitini aktarıyor. (18.3.18)

Ve iktidar partisine kaybettirenleri, “mal bulmuş mağribiler, sonradan görme zenginleşmiş asalaklar, üst bürokraside makam ve koltuğundan emin olan garanticiler, yağcılar, yoğurtçular, yerel yönetimleri çiftlikleri sanan aymazlar” diye sıralayıp, “derhal bertaraf edilmeli” diye uyarıyor.

HAFTANIN SÖZÜ

“Güncelleme…”

“Türkiye’de güncellenmesi gereken bir şey varsa o da Ak Parti’nin bizatihi kendisidir, politikaları ve uygulamalarıdır. Zira İslâm âdil olmayı emreder; ama bugün adâlet yok. Bunun güncellenmesi lâzım.”

Temel Karamollaoğlu (SP Genel Başkanı)