"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Soruşturmalar sulandırılıyor

Cevher İLHAN
25 Mart 2018, Pazar
GÜNDEMDEN

Resmî açıklamalarla, 15 Temmuz sonrasında “topyekûn tasfiye furyası”nda tek kelime savunmaları alınmadan OHAL KHK’larıyla 111 bin 598 kamu görevlisinin yargısız ihrâç edildiği, 134 bin vatandaşın gözaltına alındığı, 50 bin 400 kişinin tutuklandığı, binin üzerinde özel vakıf, dernek, okul, dershane, sendika, üniversite ve medya kuruluşunun kapatılıp mal varlıklarına el konularak devlete devredildiği, bine yakın şirkete – firmaya kayyum atandığı ve on bini aşkın işyerinin kapısına kilit vurulduğu vahim “OHAL bilânçosu” ortada. (AA, 15.7.17)

Ancak en büyük vahamet, “darbe girişimi”nin perde arkasının ortaya çıkarılıp asıl suçluların cezâlandırılması yerine, “darbe dâvâları”nda birbirini nakzeden ifâdelerin peşpeşe geldiği süreçte, yargısız infaz haline gelen KHK’larla dayatılan haksızlık ve hukuksuzların bu kez tehdit ve şantaj aracı olarak kullanılması. 

Öyle ki, Cumhurbaşkanı’nın “at izi it izine karışmış!” dediği karambolde “iktidara ilişik medya”da bile 15 Temmuz soruşturmalarına şâibe bulaştırılıp sulandırıldığı ikazları yapılıyor. 

İKRAR

“Borsa kuruldu, milyon doları veren serbest!”

Aslında AKP’li yöneticilerin bile zaman zaman telâffuz ettikleri F.Ö’ borsası”nın kurulduğuna, en evvel Sabah gazetesinden Dilek Güngör, “Bank Asya’da parayı yöneteni çıkar, gariban öğretmeni karı-koca içeride tut. Damatları bırak, kermesçi teyzeleri topla” diye dikkat çekmişti.  (14.6.17)

“Daha önce mahkûmun önem derecesine ve parasına göre serbest kalma mâliyetinin belirlendiği, kiminden 100 bin, kiminden 1 milyon, kiminden 10 milyon TL istendiği”ni kaydedip, “İçeriden çıkarmak için akrabalarına ulaşan avukatlar, o kişilerle pazarlık görüşmelerine başlıyormuş. Fiyatta anlaştıktan sonra adım adım tahliye sürecine girişiliyormuş. Artık mahkûmun serbest kalması için alınan para rüşvet çarkı içinde kaça bölünüyorsa...”  diye yazmıştı.

Keza Diyanet İşleri eski Başkanı, “İnsanlar kendi çıkarları, konumları, hesapları söz konusu olunca her türlü iftirayı atıyor, her yolu meşrû görüyor. Artık FETÖ’cülük bir maymuncuk gibi, herkesin kendi konumunu güçlendirmek için ötekine doğrulttuğu bir silâh olmuş” demişti. (İpek Özbey, Hürriyet, 29.5.17) 

Son ikrar, AKP milletvekili Şamil Tayyar’dan geldi. “FETÖ borsası’ kuruldu, milyon doları veren serbest bırakılıyor. FETÖ’den tutuklu iş adamları milyon dolarlar vererek ‘itirafçı’ adı altında tahliye ediliyor” ihbarında bulunan Tayyar, “Gaziantep’te milyon dolarlar dönüyor. Türkiye’nin birçok yerinde var bu” diye şikâyet ediyor. 

Ne var ki, hukukun siyasî mülâhazalara fedâ edildiği, yargıya güvenin dibe vurduğu, toplumda yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının rafa kaldırıldığı endişelerinin arttığı vartada, AKP yöneticileri, milletvekillerinden gelen bu açık “suç duyurusu”nun üzerine gitmek yerine, karşı eleştiriyle geçiştirmeye çabalıyorlar. 

Oysa “Cumhurbaşkanımızın etrafı kuşatma altında” diyen AKP’li vekil, “Ben milletvekiliyim her konuşmam suç duyurusudur. Sadece tele- vizyonda konuşmuyorum. Bununla ilgili daha bugün, HSK’ya (Hâkimler ve Savcılar Kurulu) teftiş kuruluna suç duyurusunda bulundum” diye açık suç duyurusunda bulunuyor. Bunun içindir ki yapılması gereken, milletvekillerinin iddialarını peşinen reddetmek değil, “suç duyurusu”nu araştırmaktır. 

Sahi, HSK neden bu fevkalâde vahim suç duyurusuna el koymaz? Savcılar neden soruşturmazlar? 

Peki, “Hukuksuzca içeri atılan insanların suçu ‘itirafçılık anlaşması’ yapmaması mıdır? ‘İtirafçı’ olduğu gerekçesiyle tahliye edilen kişi sayısı kaçtır? Adalet Bakanlığı’nca görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan hâkim veya savcı sayısı kaçtır?

Kamuoyu bütün bu sorulara cevap bekliyor…

HAFTANIN SÖZÜ

“Eğer bir ülkede halk bunalmış, ellerini semâya açarak ‘adâlet’ çığlığı atar hale gelmişse, orada yargı sisteminde bir sorun var demektir”

Recep Tayyip Erdoğan (Cumhurbaşkanı) 

Okunma Sayısı: 397
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Barış, hürriyet ve adaletle mümkün

    O sabah namlular millete çevrildi

    Haksız tutuklama demokrasiye zarar

    Türkiye, AB’ye üye olacak

    124 milyon insan açlığın pençesinde

    ''Hiçbir sivilin canına, malına, ırzına, namusuna zarar vermemiz mümkün değil''

    'Dünya Saati' hareketine Türkiye'den de destek geldi

    Acı haber Sandıklı'daki baba evine ulaştı

    Mimar Sinan’ın ustalık imzası Selimiye ile ilgili mahkemeden önemli karar

    ''Bu çok acı bir durum"

    Yürekleri sızlatan görüntü...

    Mardin toz duman oldu

    Norveçli gazeteci: YPG, Arap köylerinde etnik temizlik yaparak sivilleri hedef alıyor

    Afrin Şehitleri Muratdağı ve Doğan ebediyete uğurlandı...

    Chilcott: PKK, YPG gibi terör örgütlerinden gelen saldırıların farkındayız

    ''Zorunlu olmadıkça yasaklanması lazım"

    Akşener: Eşit davranın, liyakata önem verin, hukukun üstünlüğünü gerçekleştirin

    AİHM, Türkiye ile ilgili 31 bin 54 başvuruyu karara bağladı

    8 ayda 90 milyon lira toplamışlar: Bir şirket çalışanı daha gözaltına alındı!

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Türk Ocakları ve Barbaros heykeli
    Genel

    Haksız tutuklama demokrasiye zarar
    Cevher İLHAN

    Soruşturmalar sulandırılıyor
    Genel

    Türkiye, AB’ye üye olacak
    İslam YAŞAR

    O sabah namlular millete çevrildi
    Genel

    Barış, hürriyet ve adaletle mümkün
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Haydar Açıkbaş

    A guzum ne bileyim...
    BETÜL YİĞİT

    Rezzan Yenge'de öğütler
    Cahit ÖZPINAR

    Sabreden derviş

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.