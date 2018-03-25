Soruşturmalar sulandırılıyor

GÜNDEMDEN

Resmî açıklamalarla, 15 Temmuz sonrasında “topyekûn tasfiye furyası”nda tek kelime savunmaları alınmadan OHAL KHK’larıyla 111 bin 598 kamu görevlisinin yargısız ihrâç edildiği, 134 bin vatandaşın gözaltına alındığı, 50 bin 400 kişinin tutuklandığı, binin üzerinde özel vakıf, dernek, okul, dershane, sendika, üniversite ve medya kuruluşunun kapatılıp mal varlıklarına el konularak devlete devredildiği, bine yakın şirkete – firmaya kayyum atandığı ve on bini aşkın işyerinin kapısına kilit vurulduğu vahim “OHAL bilânçosu” ortada. (AA, 15.7.17)

Ancak en büyük vahamet, “darbe girişimi”nin perde arkasının ortaya çıkarılıp asıl suçluların cezâlandırılması yerine, “darbe dâvâları”nda birbirini nakzeden ifâdelerin peşpeşe geldiği süreçte, yargısız infaz haline gelen KHK’larla dayatılan haksızlık ve hukuksuzların bu kez tehdit ve şantaj aracı olarak kullanılması.

Öyle ki, Cumhurbaşkanı’nın “at izi it izine karışmış!” dediği karambolde “iktidara ilişik medya”da bile 15 Temmuz soruşturmalarına şâibe bulaştırılıp sulandırıldığı ikazları yapılıyor.

İKRAR

“Borsa kuruldu, milyon doları veren serbest!”

Aslında AKP’li yöneticilerin bile zaman zaman telâffuz ettikleri F.Ö’ borsası”nın kurulduğuna, en evvel Sabah gazetesinden Dilek Güngör, “Bank Asya’da parayı yöneteni çıkar, gariban öğretmeni karı-koca içeride tut. Damatları bırak, kermesçi teyzeleri topla” diye dikkat çekmişti. (14.6.17)

“Daha önce mahkûmun önem derecesine ve parasına göre serbest kalma mâliyetinin belirlendiği, kiminden 100 bin, kiminden 1 milyon, kiminden 10 milyon TL istendiği”ni kaydedip, “İçeriden çıkarmak için akrabalarına ulaşan avukatlar, o kişilerle pazarlık görüşmelerine başlıyormuş. Fiyatta anlaştıktan sonra adım adım tahliye sürecine girişiliyormuş. Artık mahkûmun serbest kalması için alınan para rüşvet çarkı içinde kaça bölünüyorsa...” diye yazmıştı.

Keza Diyanet İşleri eski Başkanı, “İnsanlar kendi çıkarları, konumları, hesapları söz konusu olunca her türlü iftirayı atıyor, her yolu meşrû görüyor. Artık FETÖ’cülük bir maymuncuk gibi, herkesin kendi konumunu güçlendirmek için ötekine doğrulttuğu bir silâh olmuş” demişti. (İpek Özbey, Hürriyet, 29.5.17)

Son ikrar, AKP milletvekili Şamil Tayyar’dan geldi. “FETÖ borsası’ kuruldu, milyon doları veren serbest bırakılıyor. FETÖ’den tutuklu iş adamları milyon dolarlar vererek ‘itirafçı’ adı altında tahliye ediliyor” ihbarında bulunan Tayyar, “Gaziantep’te milyon dolarlar dönüyor. Türkiye’nin birçok yerinde var bu” diye şikâyet ediyor.

Ne var ki, hukukun siyasî mülâhazalara fedâ edildiği, yargıya güvenin dibe vurduğu, toplumda yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının rafa kaldırıldığı endişelerinin arttığı vartada, AKP yöneticileri, milletvekillerinden gelen bu açık “suç duyurusu”nun üzerine gitmek yerine, karşı eleştiriyle geçiştirmeye çabalıyorlar.

Oysa “Cumhurbaşkanımızın etrafı kuşatma altında” diyen AKP’li vekil, “Ben milletvekiliyim her konuşmam suç duyurusudur. Sadece tele- vizyonda konuşmuyorum. Bununla ilgili daha bugün, HSK’ya (Hâkimler ve Savcılar Kurulu) teftiş kuruluna suç duyurusunda bulundum” diye açık suç duyurusunda bulunuyor. Bunun içindir ki yapılması gereken, milletvekillerinin iddialarını peşinen reddetmek değil, “suç duyurusu”nu araştırmaktır.

Sahi, HSK neden bu fevkalâde vahim suç duyurusuna el koymaz? Savcılar neden soruşturmazlar?

Peki, “Hukuksuzca içeri atılan insanların suçu ‘itirafçılık anlaşması’ yapmaması mıdır? ‘İtirafçı’ olduğu gerekçesiyle tahliye edilen kişi sayısı kaçtır? Adalet Bakanlığı’nca görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan hâkim veya savcı sayısı kaçtır?

Kamuoyu bütün bu sorulara cevap bekliyor…

HAFTANIN SÖZÜ

“Eğer bir ülkede halk bunalmış, ellerini semâya açarak ‘adâlet’ çığlığı atar hale gelmişse, orada yargı sisteminde bir sorun var demektir”

Recep Tayyip Erdoğan (Cumhurbaşkanı)

