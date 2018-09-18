"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Suriye’nin bütünlüğü ekseninde İdlib çözümü

Cevher İLHAN
18 Eylül 2018, Salı
İzin öncesi yazıda Suriye’de ve bölgede barış ve çözümün, Ankara’nın ABD ve küresel güçlerin eksenindeki çelişkili politikaları bir tarafa bırakıp “Astana - Soçi mutabakatları” çerçevesinde ecnebi taşeronu terör örgütlerinin tasfiyesinde olduğuna dikkat çekmiştik.

Ankara’nın akıbetsiz kısır politikalar cenderesinden çıkmasının gereğini belirmiştik.

Bu açıdan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin’in en son Soçi’de, “İdlib’e operasyon yapılmaması, radikal silâhlı örgütlerin bölgeden çekilmesi, muhaliflerle rejimin kontrolündeki bölgeler arasında ağır silâhlardan arındırılmış alanın kurularak Türkiye ile Rusya’nın ortak devriye ile kontrol etmesi”ni taahhüd eden “mutabakat”ı, Suriye’de barış ve çözüme zemin oluşturmak açısından fevkalâde ehemmiyetli.

Vakıa şu ki, yedi yıldır Müslüman komşu Suriye’yi “İsrail’in güvenliği” ve bölgede karşısında hiçbir güçlü ülke kalmaması hesâbına etnik ve mezhebî iftiraklar üzerinden bölüp parçalama ortamına iten terör örgütlerinin bölgeden temizlenmesi gerekiyor. 

Bunun için de Ankara’nın son anlaşma ekseninde artık birbirini nakzetmeyen, tutarlı ve netice alıcı politikaları tâkibi hayatî önem taşıyor.

SİLÂHLI ÖRGÜTLERİN TAHLİYESİ ŞART

Zira sürece bakıldığında, birbiriyle tamamen çelişen zikzaklı söylem ve politikalarla bir yandan “radikal unsurların İdlib’den çıkarılması için Türkiye Rusya ve İran’ın birlikte çalışması”nın önemini belirterek “Astana ve Soçi süreci”nin önemini nazara verirken, diğer yandan “Astana - Soçi mutabakatı”nın çözümün bir parçası saydığı Şam yönetimini dışlayıp işbirliğine yanaşmaması süreci tıkıyordu.

Ekranları dolduran “iktidara ilişik kalemşor ve yorumcular”, bu çelişkili saplantı ile -sırf iktidarı savunma sâikiyle- “Suriye ile perde arkasında birtakım istihbarî işbirlikleri var ama” diye başlayıp İsrail’in açık açık Suriye’ye füzelerle saldırıp bombaladığı günde bile hâlâ Washington ve Londra’daki politikacıların ağzı ile konuştular. 

Oysa “Astana - Soçi mutabakatı”nın ilk maddesi, “Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği”nin yanı sıra ülkede barış ve istikrarın temini için yeni anayasa ve seçim müzâkerelerine başta Şam yönetimi ile meşrû muhalefetin ve bütün tarafların katılımını esas alıyor. Bu aşamaya geçilmesi için de ülkenin terör örgütlerinden arındırılması ve Suriye hükûmetinin ülkenin bütününde hâkimiyeti öngörülüyor.

“ASTANA - SOÇİ MUTABAKATI”YLA ÇÖZÜM

Aksi halde, müdahil ecnebi güçlerin tarafından bilinçli olarak terör gruplarının yığdırıldığı, üç milyondan fazla kişinin yaşadığı İdlib’de askerî operasyonun göç dalgasına ve terör örgütlerinin sivil halkı kalkan yapmasıyla büyük bir felâkete yol açacağı ortada.

Bu bakımdan, mâsum sivil halka zarar verilmeden El Kaide kalıntısı IŞİD’den El Nusra’ya, Ahrar’üş Şam’a, çoğu yabancılardan oluş(turul)an on binlerce militandanın tahliyesi, Suriye’de barış ve çözümün ilk adımı olarak görülüyor.  

Bunun için, “Küresel işgal ortakları”yla birlikte “kitle imha silâhı” yalanıyla Irak’ı işgal edip iki milyon insanı katleden, ülkeyi tahrip edip yer altı ve yer üstü bütün kaynaklarını gasbedip sömüren ve “büyük Ortadoğu projesi”yle (BOP)” bu kez Suriye’yi bölüp parçalama ifsadı peşindeki ABD’nin yine “kimyasal silâh” uydurmasıyla başta İngiltere ve Fransa gibi emperyal işgal ortakları desteğiyle Suriye’ye saldırmasına fırsat verdirmeden, İdlib sorunu kan dökülmeden çözüme kavuşturulmalıdır.

Özetle, “Astana -Soçi mutabakatı” çerçevesinde sağlanan ateşkes zemininde “İdlib sorunu” çözülmelidir. Bunun için, meşrû muhalefetle silâhlı örgütlerin ayırt edilip, İdlib’den çıkmamakta direnen silâhlı örgütlerin, gereğinde ağababaları tahrikçi ülkelerle görüşülerek diplomatik temaslarla İdlib’i ve Suriye’yi terk etmeleri sağlanmalıdır.

Bunun yolu da, Ankara’nın başta Rusya ve İran olmak üzere bölge ülkeleriyle ve Şam yönetimi ile doğrudan işbirliğinden geçiyor…

Okunma Sayısı: 71
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail göstericilere ateş açtı: 2 Filistinli daha şehit oldu

    Suriye'de yakalanan teröristler adliyede

    'İsrail'in korktuğu çok açık'

    İsrail’le yine ‘normalleşiyoruz’

    Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı konuk ediyor

    Myanmar ordusu soykırımdan yargılansın

    Soçi'deki anlaşmadan tüm taraflar memnun

    İran petrol satışını takas yöntemiyle yapacak

    Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa etti

    Hazine 2 milyar lira borçlandı

    İdlib İHA'larla denetlenecek

    'OHAL’in kaldırılması sadece medyatik bir adım'

    İsrail, Rusya'nın suçlamalarını reddetti

    AB, İdlib'de 'sivil hatların korunması'nı istiyor

    Rusya'nın suçlamalarına İsrail'den cevap yok

    "Kim kime 550 milyon sterlinlik uçak hediye eder?"

    BM, dünya sorunlarını görüşmek üzere New York'ta toplanıyor

    İsrail Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

    Çanakkale'de termik santrâlde patlama

    Rus basını İdlib anlaşmasını 'barış için ümit verici' olarak değerlendirdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ağır bilanço
    Genel

    Çiftçi ve esnaf da zorda
    Genel

    Bu şekilde giderse 2019 çok ağır geçecek
    Süleyman KÖSMENE

    Kendinize zulmetmeyin!
    Faruk ÇAKIR

    Fırtınada kapılar kapatılır
    Genel

    Böyle bir zulüm insanlığa yakışmaz
    Genel

    'OHAL’in kaldırılması sadece medyatik bir adım'
    Mustafa Göknur

    Adalette ve ibadette ihmal musibetleri celbeder
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman bedelli askerliğe nasıl bakıyor
    Genel

    Müslümanlar için ‘çekiyor’

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.