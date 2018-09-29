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29 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

“Suriye politikası” saplantısı

Cevher İLHAN
29 Eylül 2018, Cumartesi
GARABET

Son süreçte her fırsatta, Türkiye’nin Suriye politikası”nın “başarısı”ndan dem vuruluyor. Lâkin olup bitenler, hâlâ ciddî yanlışların ve saplantıların devam ettiğini su yüzüne çıkarıyor.

Kamuoyuna “müthiş bir diplomasi başarısı” olarak sunulan ABD ile “Münbiç anlaşması”nda Cumhurbaşkanı’nın ABD dönüşü uçakta gazetecilere, “Amerika ‘yol haritası’nda Münbiç’te verdiği sözü tutmamıştır. PYD/YPG bölgeyi terk etmemiştir” yakınması bunun en açık ikrarı.

Bilindiği gibi, tıpkı Trump gibi Siyonist-Evanjelist mihrakların güdümündeki George W. Bush, 11 Eylül 2001’de Amerika’da bir iç darbe olan İkiz Kulelerin vurulmasının, bazı devşirilmiş militanlar üzerinden İslâm dünyasını hedef alan bütün dünyaya “Ya bizdensiniz ya da düşmanımızsınız!” restiyle bir hafta sonra Afganistan’a saldırmıştı.

Ardından da 2003’te Irak’ı “zâlim Saddam’ı ifnâ” perdesinde “kimyasal silâh” yalanı uydurmasıyla işgal edip, iki milyon insanın katline ve on milyonu aşkın Iraklının evini-yurdunu terkedip sığınmacı durumuna düşmesine sebebiyet vermişti.

Ve şu garabete bakınız ki, Ankara, “Suriye politikası”nda Trump’la aynı kulvara düşüyor. Trump’un BM Genel Kurulu’nda yüksünmeden bütün dünyanın gözü önünde ilân ettiği gibi “Suriye’ye müdahâle komplosu”na geliyor.

TESBİT

“Şam karşıtlığı” akameti

Mâlum iki hafta önce Soçi’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında İdlib’teki “radikal gruplar”ın ülkeyi terk etmeleri ve 15-20 kilometrelik “silâhsız bölge oluşturulması”nda mutâbakata varılmıştı.

Ne var ki, “İdlib mutâbakatı”nda da kırılma sinyalleri veriliyor. 15 Ekim’e kadar silâhlarını bırakması gereken gruplardan çelişkili açıklamalar geliyor.

Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) çatısı altındaki Ulusal Kurtuluş Cephesi anlaşmayı kabul ettiğini bildirse de, başta El Nusra olmak üzere değişik örgütlerden aksi açıklamalar geliyor. Dahası, “silâhlı eylem!” çağrısında bulunuyorlar.

Bu durum, “İdlib mutâbakatı”nı tehlikeye sokuyor. Ve “Şam yönetimi ile bir araya gelmemiz mümkün değil” söylemleri Suriye’de çözümü akim bırakıyor.

VAZİYET

“Astana mutâbakatı”na aykırı

Son günlerde sık sık MİT’in Suriye’deki operasyonları haberleri çıkıyor. Ancak bu operasyonların hangi ülkenin istihbarat servisleriyle yapıldığı, Suriye istihbaratıyla bir destek ve işbirliğinin olup olmadığı belirtilmiyor.

Bu durum, iki hafta Suriye hükûmetinin kontrolündeki Lazkiye’de 53 kişinin katledildiği Reyhanlı bombacısının MİT tarafından yakalanıp Türkiye getirilmesi haberindeki çelişkiyi hatırlatıyor.

Zira sözkonusu teröristin yakalanması, devlet televizyonu TRT’de, “MİT, Suriye istihbaratıyla ortak operasyonda Reyhanlı saldırısının planlayıcısını yakaladı” alt başlığı ile verilmiş; ancak ardından ne olduysa olmuş; TRT spikerinin “Suriye istihbaratıyla birlikte gerçekleştiği”ne dikkat çektiği operasyonu “MİT’in tek başına yaptığı” belirtilmişti. TRT haber bültenlerinde “hiçbir istihbarat örgütünden yardım alınmadığı” vurgulanmıştı. (gazeteler, 12.9.18)

Ve ekranlara çıkan “iktidara ilişik medya” kalemşorları ve yorumcuları, ısrarla Suriye’deki terörist operayonun “tamamen ‘yerli ve millî bir operasyon” olarak sunulmaya başlamışlardı.

Rusya ve İran’la “garantör ülkeler” olarak imzalayıp Ankara ve Tahran’da teyid edilen “Astana-Soçi süreci” gereği, Suriye’de barış ve istikrarın temini için toprak bütünlüğün, siyasî birliğinin sağlanması hususunda başta Şam yönetimi ile bütün meşru muhalefetin ortak çalışmasını kabul eden “mutâbakat”a ters düşüyor.

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