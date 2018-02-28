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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

“Tek adamlık baraj ittifakı”

Cevher İLHAN
28 Şubat 2018, Çarşamba
Öncelikle “ittifak” paravanında 12 Eylül’den kalma yüzde 10’luk seçim barajı bütün partiler için daha da tahkim edilirken “ittifak”a katılan partiler için sıfırlanması, “barajlı sistem”i daha da haksız ve hukuksuz hale getiriyor.

Verilen oyların önce diğer partilerle “ittifak” arasında, ardından “ittifak”taki partiler arasında sayılıp “oy ihtiyaçları”na göre paylaştırılmasıyla, oyların hem partiye, hem de “ittifak”a verilmiş olması, ittifaktaki yetersiz kalan “küçük partiler”in oylarının “ittifakın büyük partisi”ne kaydırılması, hakkı olmayan oyların “ittifak”ın “büyük partileri”nin hanesine yazılması, eşitsizliği ve adâletsizliği daha da derinleştiriyor. 

“BAZI PARTİLERE VE KİŞİYE ÖZEL” AYARLAMA!

“Çifte kavrulmuş sistem”le “ittifak”a katılan partilerin oyları ortak olarak hesâplanırken, diğer partiler için seçim barajının korunmasıyla temsilde adâlet peşinen buharlaştırılıyor.

Siyasî partiler daha da haksız ve eşitsiz bir biçimde yarıştırılıyor; “ittifak” tezgâhıyla sırf birilerini Meclis’e sokmak için başka partilerin aldıkları oyların gasbedilmesiyle, darbe ürünü “barajlı siyaset” katmerleştiriliyor. 

AKP’nin yüzde 34 oyla Meclis’in yüzde 65’ni doldurup tek başına büyük bir çoğunlukla iktidar olduğu ve sandıktaki oyların yüzde 48’inin “baraj”a takılıp Meclis’e yansımadığı 2002 seçimindekine benzer bir netice alınmak isteniyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde oylarının toplamının yüzde 50’inin altında kalmasıyla ikinci tura kalınmasına karşı, söz konusu partilere ve kişiye özel sistem ayarlanıyor!

Yine demokratik sistemin ve Anayasanın temel hükümlerinden biri olan “kuvvetler ayrılığı” esasına bütünüyle aykırı olarak, yürütmeyi doğrudan temsil eden ve yürütmenin başı olan “cumhurbaşkanı seçimi oy pusulası” ile yasamayı - Meclis’i oluşturacak “milletvekili seçimi oy pusulası”nın şimdiye kadar benzerine rastlanmamış bir uygulamayla aynı zarfa konulması çarpıklığı da aynı hedef için.

Görünen o ki, “cumhur ittifakı”ndaki partilere oy veren vatandaşların, ortak cumhurbaşkanı adayına oy vermeyebileceği dahi hesaplanarak, seçmen psikolojik etki altına alınmak isteniyor.  

AKP’nin tek başına iktidar olamadığı 7 Haziran 2015 seçimlerinde, bir dizi usulsüzlük ve hile tartışmalarıyla muallel hale gelen ve bütün medyanın ve devlet imkânlarının sonuna kadar kullanılmasına, her tarafın “evet” afişleriyle doldurulmasına karşı, “hayır” propagandasının âdeta “suç” sayılıp engellenmesine rağmen ancak bir puanla geçildiği açıklanan son anayasa referandumundaki akıbete uğramamak için her türlü antidemokratik ve hukuk dışı çarpıtmaya başvuruluyor. 

YİNE SİYASÎ İHTİRASLAR UĞRUNA…

Kısacası, zaten muallel olan seçim sistemi, çeşitli çarpıtma ve saptırmalarla bütünüyle bir ucube haline getirilerek, millet iradesinin tecellisinin önüne bariyerler konuluyor. Konjonktürel siyasî rant hesapları uğruna ve ne olursa olsun mutlaka iktidar koltuğunda kalma ihtirası hesabına…

Belli ki, AKP’nin azalan oylarıyla yine Meclis’in birinci partisi olması, yüzde 4’e kadar gerilediği belirtilen MHP’nin “baraj”dan kurtulması, BBP’li adayların AKP listelerinde seçime girmesi ve en önemlisi 16 Nisan referandumunda getirilen “tek adamlık sistem”in ikamesi için yüzde 50 oyu devşirme amaçlı karmaşık yeni katakullilere giriliyor. 

Bahçeli’nin daha evvel “12 Eylül’le inşa edilen yüzde 10 ağır barajla, zorlamalar ve dayatmalarla birilerini öldürerek kendini yaşatma” diye yakındığı “millî irâde gaspı”na devam ediliyor!

Defalarca millete taahhüd edilen darbe ürünü siyasi partiler ve seçim kanunlarını tâdille sistemin düzeltilmesi, “seçim barajı”nın bütün demokratik ülkelerde uygulanan yüzde  3’e,-5 çekilmesi, hâkim nezâretinde kayıtlı üyelerin önseçimi ile oluşan listelerle seçmenin tercih hakkını kullanıp halkın kendi vekilini doğrudan seçmesiyle siyasetin demokratikleşmesi yerine, yine ince ayar ve kumpaslarla iktidar partisi ve müttefiklerine avantaj sağlayan sığ basit oyunlarla sakat sistem sürdürülüyor. 

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