"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Teröre karşı köklü tedbirler

Cevher İLHAN
15 Aralık 2016, Perşembe
Türkiye’de terör meselesi yanlış eksende tartışılıyor.

Terörle mücadeledeki yanlışları eleştirenler, esaslı ikazlarda bulunanlar, iktidara ilişik kalemşorlarca derhal “hükûmet karşıtlığı” ve hatta “teröre destek”le suçlanıyorlar.

Oysa haklı ve samimî eleştiri ve uyarılardan ders çıkarılması lâzım.

Vakıa şu ki, son beş yılda “çözüm süreci”nde bir dizi yanlışlık yapıldı. Devlet ve istihbarat yetkililerini İmralı’ya, HDP milletvekilleri Kandil’e gönderilip “arabuluculuk” yaptırıldı. “Öcalan’ın mektubu” Diyarbakır’da milyonlara okutuldu.

Ocak 2012’de 34 PKK’lı militanının örgüt flâmalarıyla ellerini kollarını sallayarak Habur’dan geçişlerini sağlamak adına, başka illerden savcılar – hâkimlerle kurulan “çadır mahkemesi”nde, açık açık “pişman olmadıkları”nı söyledikleri halde, yedi dakika süren duruşmada teröristler Pişmanlık Yasası’ndan yararlandırılıp salıverildi. Otobüslerin üzerine çıkıp kent kent gezerek şov yapmalarına göz yumuldu.

ÇIKMAZA İTEN YANLIŞLAR…

Devamında Nisan 2013’te MİT mensuplarının İmralı’yla yürüttükleri “müzâkereler”de, terör örgütü silâh bırakmadan, “Öcalan’ın ve teröristlerin serbest kalması” anlaşmaları yapıldığı “İmralı tutanakları”nın deşifresiyle ortaya çıktı. 

Son süreçte ise, terör örgütünün silâh ve patlayıcı depolayıp bölgedeki şehirleri “cephânelik” haline getirmesine, yol kesip kimlik kontrolü yapmasına, adam kaçırarak militan devşirmesine, şantiye basmasına, mezarlık açıp bayrak dikmesine ve hendek kazıp mahalleleri, kentleri “teslim” almasına uzun süre seyirci kalındı. Mülkî âmirlerin, güvenlik güçlerinin yüzlerce “operasyon izni talepleri”ne bizzat Cumhurbaşkanı’nın ikrarıyla, “İlişmeyin!” tâlimatı verilerek, kırsaldan kente bölge âdeta terör örgütünün hâkimiyetine bırakıldı.

Sonrasında ise bizzat Cumhurbaşkanı’nın “Çözüm süreci bitmiştir!” restiyle süreç çözümsüzlük akıbetsizliğine sürüklendi.

Gittikçe derinleşen çözümsüzlük girdabında, bir taraftan kırsaldan şehirlere, Doğu’dan Batı’ya terör eylemleri yeniden tırmandırılırken, PKK ile arasına mesâfe koyamayan HDP iyice dışlandı.

Ve 1 Kasım seçimlerinden sonra da HDP’liler için olduğu açıkça belirtilen “dokunulmazlıklar”ın kaldırılmasının ardından, başta iki eş başkanı olmak üzere partinin on milletvekilinin hüküm giymeden tutuklanmaları, başta Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere bölgedeki HDP’li belediye başkanlarının derdest edilip belediyelere kayyım atanması, süreci daha da çıkmaza itti.

TERÖRE İSTİSMAR MALZEMESİ

Tesbit şu ki, tarda Meclis’te milletvekillerinin başlarına bastırılarak derdest edildiği gibi, milletvekillerinin, seçilmiş belediye başkanlarının gece yarısı kapıları kırılarak apar topar gözaltına alınıp tutuklanmaları ciddî kırılganlıklara sebebiyet verdi, veriyor.

Düşülen vartada terör tırmanıyor. Türkiye, Suriye’deki iç savaştan türeyen IŞİD kaynaklı terörün yanısıra PKK’nın da kanlı terör saldırılarıyla karşı karşıya kaldığı bir kargaşaya duçar ediliyor. Sınır güvenliği olmayan, terör örgütlerinin kol gezdiği, sürekli terör tehdidi altında katliam gibi kanlı terör eylemlerinin olduğu bir “terör ülkesi” konumuna düşürülüyor.

Irak’ı işgal edip üçe taksimle parçalayan, 700 bin sivilin katledildiği iç savaş ve kaosla bölünmenin eşiğine getiren küresel mihrakların ve maşası-işbirlikçisi terör örgütlerinin de istediği zaten bu. 

Terörle mücadelede artık beylik lâflarla, iç kamuoyuna yönelik siyasî söylemlerle konuyu geçiştirmek yerine köklü tedbirlerin alınması ve bunun için de öncelikle içeride birlik ve bütünlüğün sağlanması gerekiyor…

Okunma Sayısı: 1827
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    54 kişinin mal varlıklarına el konuldu

    PKK çocuk savaşçı kullanıyor ve savaş suçu işliyor

    79 milyon bir ve beraber hareket etmeliyiz

    El Bab'da şehit sayısı 16'ya yükseldi

    Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif...

    Elektrik faturalarında yeni dönem

    Türkiye'nin beka mücadelesidir

    Hamasetle olmaz, diplomasi ile olur

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti

    Dehşet veren israfa dikkat çekti!

    YÖK'ten öğrencileri ilgilendiren kararlar

    Benzin fiyatlarına zam geliyor!

    Suikastçı polisin ailesi serbest

    Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler başladı

    Provokasyonlar dayanışmayla boşa çıkarılır

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 10 asker şehit, 18 asker yaralı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL’le terör biter mi?
    Genel

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Öfkeli hamaset ile bir yere kadar...
    Cevher İLHAN

    Suikast çarpıtılmadan soruşturulmalı
    Genel

    Kemalizmin arttırdığı iman açlığını Said Nursî doyurdu
    Esin FİŞEK

    Notlarım
    Cevat ÇAKIR

    İklimden zayıf aldık
    Genel

    Ölü sayısı 62'ye çıktı, Putin harekete geçti
    Ahmet BATTAL

    Cumhurbaşkanlığı sistemsizliği
    Genel

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.