"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Terörü önleyici istihbarat zâfiyeti

Cevher İLHAN
14 Aralık 2016, Çarşamba
Terörün azması ve İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırıları, terörle mücadelede önleyici istihbarattaki başarısızlığı bir defa daha gündeme getiriyor.

Başbakan Yardımcısı ve hükûmet sözcüsü Kurtulmuş’un ifâdeleri: “Plânları detaylı bir şekilde çalışılan, zamanlaması yapılıp doğrudan çevik kuvvet mensubu polislerinin toplanma yerlerinin hedef alındığı bombalı araçta uzmanların tesbitiyle en az 300-400 kiloluk bir patlayıcı kullanılmış. O denli ki aracın patladığı yerde metrelerce derinlikte büyük bir çukur açılmış ve ortada araba yok…”

TONLARCA PATLAYICI NASIL TAŞINIP İSTİF EDİLMİŞ?

Bilindiği gibi, “çözüm süreci”nde dönemin Başbakanının özel temsilcisi MİT Müsteşarı Fidan’la birlikte Oslo müzâkerelerinde, MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş, muhataplarına “Biliyoruz, metropolleri de bu arada patlayıcılarla doldurdunuz” diyerek örgütün büyük miktarda patlayıcı stokladığını söylemişti.

Başta Emniyet olmak üzere ilgili mercilerin MGK ve Bakanlar Kuruluna sundukları resmî raporlarda, PKK’nın “şehir savaşı” için kırsaldan şehre 80 bin uzun namlulu silâhı yığınak yaptığı; dahası bu silâhları nerede depoladığının, hangi mahallere yığınak yapıldığının, hangi örgüt mensuplarının evlerinde silah saklandığının bilindiği, kaleşnikof ve pompalı tüfekle çeşitli tip ve ebattaki tabancalarla, başta el bombası olmak üzere muhtelif patlayıcıların ve silahların adediyle markası ve diğer mühimmat türlerinin tespit edildiği kaydedildi. (Sabah, 8.8.15)

Bu arada AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, “Yaklaşık 200 ton bombayı şehirlere doldurdular” ikrarında bulundu. (Milliyet, 12 2.16)

Nitekim, son bir –bir buçuk sene içinde, onlarca vatandaşın katledildiği 26 Temmuz 2015 Lice saldırısında 300 kg, 2 Ağustos 2015 Ağrı Doğubayazıt patlamasında 2 ton, 13 insanımızın öldürüldüğü 8 Eylül 2015 Iğdır bombalamasında 1 ton, 29 vatandaşın can verdiği 17 Şubat 2016 Ankara saldırısında 100 kg, 38 kişinin katledildiği 13 Mart 2016 Ankara Kızılay patlamasında 300 kg, 24 Mart 2016 Diyarbakır Mermer saldırısında 2 ton patlayıcı kullanılırken; 8 vatandaşın katledildiği 31 Mart 2016 Diyarbakır Bağlar saldırısında 300 kg patlayıcı infilak ettirildi.

Yine 13 köylünün can verdiği 12 Mayıs 2016 Diyarbakır Dürümlü köyü patlamasında 15 ton, 4 kişinin öldüğü 18 Mayıs 2016 Şemdinli saldırısıyla üç insanımızın vefat ettiği 25 Mayıs 2016 Mardin Midyat saldırısında 1’er ton, 11 can verdiğimiz 7 Haziran 2016 İstanbul Vezneciler saldırısında 400 kg, 6 vatandaşın katledildiği 8 Haziran 2016 Midyat bombalamasında 500 kg patlayıcı patlatıldı…

“YENİ GÜVENLİK KONSEPTİ”

Kısacası, son bir senede canlı bomba ve özellikle bombalı araçlarla yapılan saldırılarda yüzlerce insanımız katledilirken sözü edilen 200 tonun 60 tonu kullanılmış. Her ne kadar operasyonlarda tonlarcası imha edilse de, halen büyük miktarda patlayıcının terör örgütünün elinde olduğu ortada.

Bunun yanısıra, onlarca canlı bombanın Doğu’dan Batı’ya büyük şehirlerde dolaştığı uyarısı Emniyet ve İstihbarat’ça yapılıyor. Peki, ihbarı yapılan bunca “canlı bomba” nereden ve nasıl yurt içine sızıp metropollerde kendilerini, bombalı araçları patlatıyor?

Vakıa şu ki, iktidar cânibinde her fırsatta “terör örgütlerinin kabiliyetinin kısıtlandığı” iddialarının ileri sürüldüğü vetirede, Türkiye’nin 81 ilinde eşzamanlı “huzur operasyonu”nun yapıldığı duyurulduktan bir gün sonra yüzlerce kilo patlayıcı taşıyan bombalı intihar aracının İstanbul’un ortasında patlatılması, öncelikle yine önleyici istihbaratı değerlendirme zaafını ve terörle mücadeledeki başarısızlığı sözkonusu ediyor.

Gerçekten, son kanlı saldırıda İstanbul’a nereden gelmişler, aracı nasıl bulmuşlar, 300-400 kilo patlayıcıyı nerede – nasıl yüklemişler ve nasıl fark edilmeden İstanbul’un kalbine kadar sokmuşlar?

Hani, 100’lerce vatandaşın katledildiği Ankara saldırılarından sonra şehirlerde güvenlik konsepti devreye sokulup istihbarata ağırlık verilecekti?

Okunma Sayısı: 1091
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    54 kişinin mal varlıklarına el konuldu

    PKK çocuk savaşçı kullanıyor ve savaş suçu işliyor

    79 milyon bir ve beraber hareket etmeliyiz

    El Bab'da şehit sayısı 16'ya yükseldi

    Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif...

    Elektrik faturalarında yeni dönem

    Türkiye'nin beka mücadelesidir

    Hamasetle olmaz, diplomasi ile olur

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti

    Dehşet veren israfa dikkat çekti!

    YÖK'ten öğrencileri ilgilendiren kararlar

    Benzin fiyatlarına zam geliyor!

    Suikastçı polisin ailesi serbest

    Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler başladı

    Provokasyonlar dayanışmayla boşa çıkarılır

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 10 asker şehit, 18 asker yaralı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL’le terör biter mi?
    Genel

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Öfkeli hamaset ile bir yere kadar...
    Cevher İLHAN

    Suikast çarpıtılmadan soruşturulmalı
    Genel

    Kemalizmin arttırdığı iman açlığını Said Nursî doyurdu
    Esin FİŞEK

    Notlarım
    Cevat ÇAKIR

    İklimden zayıf aldık
    Genel

    Ölü sayısı 62'ye çıktı, Putin harekete geçti
    Ahmet BATTAL

    Cumhurbaşkanlığı sistemsizliği
    Genel

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.