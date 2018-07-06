Toparlanma yolu açıldı

Merhum Menderes’in Demokrat Partisi ve merhum Demirel’in Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi’nin “demok- rat misyon”unu temsil eden Demokrat Parti (DP), içinde olduğu İyi Parti’de Demokratların toparlanmasına zemin teşkil edebilir.

Dürüst, âdil ve eşit olmayan süreçte sandık güvenliğine şâibe bulaştıran bütün oldu bittilere, baskılara, çarpıtmalara, manipülasyonlara ve “iktidar cephesi”nce devlet imkânlarının hoyratça kullanılmasına rağmen son seçimlerde siyasetteki tahribatın tâmiri ümidi belirdi.

Bunların başında, 12 Eylül darbesinin dayattığı yüzde 10 antidemokratik seçim barajının aşılarak Meclis’te beş partinin grup kurması ile; Türkiye’de siyasetin derlenip gerçek mecrâsına yönelme ortamının oluşması geliyor.

Bu açıdan daha kuruluşunun üzerinden yedi ay geçmişken, bütün yasaklama ve engellemelere, medyada bir nevi “yok” sayılıp âdeta unutturulmasına, hemen hemen hiç yer verilmemesine karşı, girdiği ilk seçimde 43 milletvekiliyle Meclis’te grup kuran İyi Parti siyasetin rayına girmesinde önemli bir işlev görebilir.

Merhum Menderes’in Demokrat Partisi ve merhum Demirel’in Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi’nin “demok- rat misyon”unu temsil eden Demokrat Parti (DP), içinde olduğu İyi Parti’de Demokratların toparlanmasına zemin teşkil edebilir.

İYİ PARTİ - DP İTTİFAKIYLA…

Bundandır ki, 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından ilk değerlendirmesinde Genel Başkan Akşener’in, “İyi Parti, Türk siyasetinin uzun zamandır hissettiği merkez sağ parti hasretini gidermiştir. Doğru adresin kendilerini o tarafa ve bu tarafa çekiştirmeyen İyi Parti olduğunu göreceklerdir” tesbiti önemli. (gazeteler, 26, 6.18)

Esasen, bu partinin DP ile “ittifak” ve “seçimlerde işbirliği” çalışmalarının başlamasıyla toparlanmanın İyi Parti – Demokrat Parti ittifakında olabileceği değerlendirmeleri yapılmıştı. Gezici Araştırma Şirketi’nin 14-15 Nisan tarihleri arasında 21 ilde yaptığı “siyasî durum” anketinde, özellikle 2007-2009 sürecinde AKP, CHP ve MHP arasında paylaşılan ve emâneten giden oyların bu eksende toparlanacağı belirtilmişti.

Özetle, İyi Parti – DP ittifakının yeniden toplanma ve derlenme adresi olacağının ve âdil bir seçimden sonra demokratik restorasyon süreci ile iyileştirilmiş demokratik parlamenter sistemin tesisinin işâretleri veriliyor.

Türkiye’de siyasetin dağınık ve parçalanmış halinden siyasi rant devşiren mahfiller ve siyasi iktidar, bu derlenip toparlanmayı istemiyor.

Bu bakımdan, İyi Parti ve Akşener’i başlangıçta çok yüksek göstererek, yüzde 14 ile 20’ler bandında çıkan anket sonuçlarıyla manipülasyonlu seçim sonuçlarını kıyaslayıp küçümseme çarpıt- ması yapılıyor.

278 milyon lira Hazine yardımı alan, bütün kamu kurumlarını ve devlet araçlarını fütursuzca kullanan AKP’nin yüzde 7 oy kaybetmesine bakmadan, devletten bir kuruş almayan İyi Parti’nin, aleyhindeki bütün çarpıtma ve şaşırmalara rağmen, ilk kez girdiği seçimde yüzde 10 seçim barajını bulması görmezden geliyor.

TOPARLANMANIN KAPISI AÇILDI

Yine bu maksatla, bütün vatandaşların vergileriyle yayın yapan kamu kurumu TRT’nin, propaganda süresince ekranlarında Erdoğan’a 181, İnce’ye 15 saat süre vermesine karşı, ancak toplam üç saat süre verdiği, toplantıları iptal edilen, mitingleri engellenen Akşener’in 3 milyon 649 bin, İyi Parti’nin yaklaşık 5 milyon oy alması çarpıtılıp “başarısızlık” olarak lanse ediliyor. Aldığı netice karartılıyor.

Ki, teşkilâtlanmasını tamamlamış, bütün yasal şartları yerine getirmiş İyi Parti’nin seçimlere sokulmaması kumpası dahi kuruldu. Bilhassa “iktidara iliştirilmiş medya”da bu parti hakkında bir yığın şâyia yaydırıldı.

Ama kumpaslar, manipülasyonlar, çarpıtmalar, artık siyasetin derlenip toparlanmasına mani olamıyor…