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27 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Türkiye’nin, İran ambargosuna katılımı

Cevher İLHAN
27 Ekim 2018, Cumartesi
GÜNDEM

Trump’un 5 Kasım’da uluslar arası alanda İran’dan ham petrol ve petrol ürünleri alımını yasaklayan “ikinci ağır ekonomik ambargo yaptırım paketi”yle öncesinde, Türkiye’den Amerika’daki İranlılara para çıkarmak isteyen aracılara yapılan operasyonlar gündemin gürültüsünde kayboldu. (AA, 2.1018)

Ancak Malî Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) yaptığı operasyonun arka plânına dair TBMM Plân Bütçe Komisyonu üyesi Bülent Kuşoğlu’nun, sadece İranlılara değil, Türkiye’den para çıkışının bir süredir devam ettiğini belirterek, “Türkiye’nin ABD’nin İran ambargosuna dolaylı katılma hazırlığı içinde olduğu”na dair soru işâretlerine yol açtı. (Yeniçağ, 6.1018)

Bundandır ki Kuşoğlu, “İran sınır komşumuz. Bugün AB ülkeleri bile bu ambargodan memnun değil. Enerji ihtiyacımızın önemli bir bölümünü karşıladığımız İran’la önemli ticarî ilişkilerimiz var. İran ile ticaretimizi durdurmak ya da bu ambargolara uymak Türkiye’nin millî menfaatleri açısından olumsuz sonuçlar verir” ikazında bulunuyor.

Ne var ki, daha Mayıs ayında Trump’un “İran’la iş yapan ABD’yle yapmayacak!” tehdidinin ardından Tüpraş’ın İran’dan ham petrol alımını azaltmasıyla geçen ay Türkiye’nin İran’dan petrol ithalatını 3’te 2 oranında kısması, Ankara’nın Amerikan politikaları eksenine kayacağı istifhamlarını arttırıyor. (gazeteler, 18.8.18)

Oysa enerjide tamamen dışa bağımlı olan Türkiye, ithal ettiği petrolün yüzde 45’ini ve doğalgazın yüzde 17’sini çok daha uygun fiyatlarla İran’dan alıyor.

Bunun içindir ki, Türkiye’nin komşu ve bölge ülkeleriyle stratejik eksenli geniş işbirliğini ilerletmesi, “İran’ı ambargoyla izole baskısı”na karşı özellikle Müslüman komşusuyla işbirliğini arttırarak sürdürmesi büyük önem kazanıyor.

GARABET

Hâlâ ABD ile işbirliği…

Suriye’de “taşeron silâhlı örgütler”le yetinmeyen Amerikan Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), binlerce paralı asker bulunan Castle International adlı özel güvenlik şirketi komandolarını bölgede YPG’li teröristlerle birlikte savaştırdığı daha önce dünya medyasında duyurulmuştu. (Sptunik, 17.9.18)

Bilindiği gibi, 1997’de kurulan Blackwater adlı özel güvenlik şirketinin, Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve CIA’dan yüz milyonlarca dolarlık ihâleleri alarak Afganistan ve Irak başta olmak üzere Amerikan ordusunun operasyonlarına taşeronluk yaptığı ortaya çıkmıştı.

Bir çok işkence, kötü muamele, cinâyet iddiası ve dâvâsı bulunan ve PKK’da ele geçirilen Amerikan üretimi silâhları örgüte veren, kötü ününü gizlemek için 2009 yılında adını önce “Xe Services”, 2011’de “Academi” olarak değiştiren şirket, özel operasyon ve istihbaratta “dünyanın en büyük, en gizemli ve en karanlık ordusu” olarak nitelenmişti.

Düşülen vartada, “maşa şirketler”in “IŞİD’le savaşan gruplara destek” paravanında Sincar sınırında PKK’lılarla devriyeye çıktığı, Suriye’de PYD’ye destek verdiği yayınladığı fotoğraflarla deşifre oluyor.

Ve garabete bakınız ki Ankara hâlâ “YPG militanlarının Menbiç’ten tahliyesi mutâbakatı”na uymayan, ağır silâh ve mühimmat verdiği terör örgütleriyle çalışan ABD’den medet umuyor!

TESBİT

“Julia AK”la “şarbonlu angus” ithali

Medya, bir zamanlar ders kitaplarında “dünyada kendi kendine yeten yedi ülkeden biri” olarak tanıtılan Türkiye’nin et için Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Güney Amerika ülkelerinden hayvan ithal etmesini hep teğet geçiyor.

Meselâ, en son “Julia AK” gemisiyle Brezilya’dan ithal edilen 5 bin büyükbaş angus cinsi sığırın İzmir Alsancak limanına getirilmesi “iktidara ilişik medya”da ya yer almadı ya da bir iki sütunla geçiştirildi. (DHA, 5.10.18)

Yine ilgililerin “gerekli tedbirlerin alındığı” açıklamalarına karşı, Ankara’nın Gölbaşı’nda kiralanan özel bir çiftlikte yediemine bırakılan yaklaşık 4 bin büyükbaştan 50’sinin şarbon dolayısıyla telef olması âdeta görmezden gelindi. Kısacası, “şarbonlu angus” ithali, siyasî iktidarın “hayvancılık politikaları”nın iflâsının âdeta tesbiti ve tescili oldu, oluyor.

İKRAR

“Para, şöhret ve makam ahlâkımızı bozdu”

“Âile dağılıyor, gençlerin hali felâket. Demek ki, sadece bakanlıklar kurarak, yasa çıkartarak, din ve ahlâk kültürü, değerler eğitimi ile olmuyormuş bu iş!

“Şimdi oturup, düşünelim, ‘biz nerede yanlış yaptık’ diye! Bizi destekleyen medyada ahlâk yerlerde sürükleniyor. Sahi, o vakıflarımız ne yapıyor, iktidar da oldunuz, paranız da var, mâzeretiniz de kalmadı, peki şimdi değişen ne!“ Gerçek şu ki, para, şöhret ve makam ahlâkımızı bozdu. Bunu beklemiyorduk. Bizim paramız olunca başka şeyler yapacağımızı sanıyorduk. Ama paranın satın alacağı başka şeyler de olduğunu gördük.” Abdurrahman Dilipak, (Yeni Akit, 23.10.18)

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