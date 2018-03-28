“Uyum yasaları” karambole getirilmemeli

Siyasetin yeni gündemi “uyum yasaları.” Bilindiği gibi, yüzde 51.4’le kılpayı geçtiği açıklanan “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi”nin oylandığı 16 Nisan 2017 Anayasa değişikliği referandumu sürecinde kamuoyundan ve muhalefetten gelen yoğun itiraz ve demokratikleşme taleplerine, iktidar canibince her fırsatta “uyum yasaları”yla arızaların giderileceği sözü verilmişti.

Cumhurbaşkanının parti genel başkanı da olabileceği, yürütmenin yanı sıra yasamanın ve yargının tek elde toplandığı “tek adamlık otoriter siste- mi”nde, Meclis’in ancak üçte iki nitelikli çoğunluğuyla -dört yüz milletvekiliyle- görevden alabileceği cumhurbaşkanının parlamentoyu fesih yetkisi, devlet harcamalarını denetleyip bütçeyi yapmada Meclis’in devre dışı bırakılması, tek başına kanun hükmünde kararnâme çıkarmayla yasamaya ortak olma yetkisine karşı, Meclis’in güçlendirilip yasama ve denetim yetkisinin etkinleştirilmesinin gerektiği uyarılarına, iktidar sözcüleri ve “iktidara ilişik yorumcular”, çıkarılacak “uyum yasaları”yla endişelerin giderileceğini taahhüt etmişlerdi.

Referandumun ardından ilk 6 ay içinde, öncelikle Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu, Milletvekili Seçim Kanunu, Seçimlerin Temel Hükümleri, Siyasî Partiler Kanunu başta olmak üzere siyaseti demokratikleştirecek yasaların düzenleneceği, seçim ve siyasi partiler sisteminin tâdili sözü verilmişti.

MUALLEL “İTTİFAK YASASI” GİBİ OLMAMALI

Bu kapsamda başta 12 Eylül darbe döneminden kalma yüzde 10’luk yüksek seçim barajının sıfırlanması ya da en azından mâkul bir seviye çekilmesi, milletvekili adaylarını belirlemede hâkim nezâretinde önseçim ve “tercih usûlü”yle genel merkez / genel başkan sultasının sona erdirilmesi, âdil seçim, temsilde adâlet ve eşit yarışla millet irâdesinin âdilane temsili vaad edilmişti.

Ne var ki, bunların hiçbiri yapılmayarak, başta temsilde adâleti yok eden yüzde 10’luk “seçim barajı”nı koruyan, “seyyar sandık”larla, sandık ve seçim alanlarının birleştirilip daraltılmasıyla, valilerin talebiyle sandıkların ve seçmenlerin taşınmasıyla, sandıkların ve seçmenlerin karıştırılarak birleştirilmesiyle, sandık başkanlarının sadece siyasî iktidarın emrindeki kamu görevlilerinden oluşturulmasıyla, sandık kurulunca mühürlenmeyen “mühürsüz zarflar”ın geçerli sayılmasıyla, “ittifak oyları” ve “artık oylar” garabetiyle, seçim ve sandık güvenliğini tehlikeye düşüren, sahte oya, fütursuzca suiistimale ve istismara açık “ittifak yasası” çıkarıldı.

Oysa referandumun üzerinden bir seneye yakın zamanın geçtiği süreçte, kamuoyunda sistemin “tek adamlık”la otoriterlikten diktatörlüğe dönüştürülmesini kayıtlayacak Anayasa değişikliği “uyum yasaları”ndan büyük beklentiler vardı.

Bu noktada iktidar partisi yöneticilerinin Mart sonuna doğru Meclis’e sunulacağını belirttikleri “uyum yasaları” ile ilgili bir üst komisyonla beş alt komisyonun oluşturulup ilk etapta mahalli yönetimlere ilişkin çalışmalar önem taşıyor.

MUHALEFETLE, SİVİL TOPLUMLA PAYLAŞILMALI

Ancak daha baştan Cumhurbaşkanı’nın bu çalışmalara ilişkin, görüş, teklif ve tâlimatlarının alınması, daha Meclis’e getirilmeden teklif, tasarı ya da tekliflerin sınırlı kalması talebi, bu konunun da günübirlik siyasî hesaplara fedâ edileceği istifhamlarına sebebiyet veriyor.

İktidar partisi yetkililerinin, “Muhalefetin önünde yapıyoruz, yani muhalefet partileri her halde bu konuda kafa yoruyorlar. Bir önerileri varsa, bir bakış açıları oluşmuş işe onu da herhalde paylaşırlar diye düşünüyorum. Ya da Meclis’e geldiği zaman paylaşırlar. Biz ayrıca bu çalışmayla alâkalı bütün partilerle temas kuracağız diye bir şey yok” cevabıyla sergiledikleri istiğna bu konudaki kaygılara hak verdiriyor.

Keza, AKP’lilerden oluşan “siyasî ekip” çalışmalarının ancak belli bir aşamaya gelince kamuoyuyla paylaşılacak olması, iktidar partisinin “ittifak ortağı” MHP’nin dışında Meclis’teki ve Meclis dışındaki muhalefetle şu ana kadar bu konuda hiç bir temas kurmaması, muhalefetten gelen çağrı ve önerilerin dikkate alınmaması, noktasına – virgülüne dokunulmadan komisyonlardan ve Genel Kurul’dan “gece yarısı operasyonları”yla, kavgalı tartışmalarla oldubittiye getirilerek alelâcele geçirilen “ittifak yasası” gibi “uyum yasaları”nın da karambole getirileceğine dair endişeleri arttırıyor.

Oysa,“uyum yasaları”nın emrivaki olarak dayatılmadan önce, mutlaka başta Meclis içi ve dışı partiler olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşılması, hukukçuların görüşlerinin alınması gerekiyor.