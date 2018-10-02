Yeniden AB fırsatı

Son yıllarda Avrupa Komisyonu’nun Türkiye İlerleme raporlarında “Türkiye’nin AB’den dev adımlarla uzaklaştığı ve temel hak ve hürriyetlerle demokrasi standartlarının uluslararası hukuka uygun geliştirilmesi” uyarı ve çağrıları, hep Ankara’dan AB’yi suçlayan karşıt söylemlerle reddedildi.

AB’nin özellikle OHAL altında daha da zedelenen basın özgürlüğü, insan hakları, bağımsız ve tarafsız yargının gereğini hatırlatan müsbet mesajlarına kulak verilmedi.

Ancak uzun yıllar ABD eksenindeki politikalarla AB’ye tavır konulması Türkiye’ye çok kaybettirdi. AB içindeki “Türkiye karşıtları”nın provokasyonlarına karşı “içteki AB karşıtları”nın tahrikiyle verilen tepkiler AB ile ilişkileri iyice zora soktu.

Seçim ve referandum sath-ı maillerinde, başta Türkiye’nin ekonomik ilişkilerinde birinci sırada yer alan, üç milyon vatandaşın yaşadığı AB’nin lokomotifi Almanya ve birçok AB ülkesi ile krizler tetiklenip alevlendirildi. Cumhurbaşkanı’nın “Ey AB!”, “Ey Almanya!”, Ey Hollanda!” çıkışlarıyla krizler derinleştirilerek AB ile ilişkiler âdeta koparıldı.

AB İLE İLİŞKİLER CANLANDIRILMALI

15 Temmuz hadisesiyle ve terörle hiçbir ilgisi olmayan OHAL KHK’larıyla yapılanların Anayasaya aykırı olarak “Meclis’in yasama işlevinin kısıtlanması”na ve “muhalif grupların barışçı toplantılarının yasaklanması”na vardığı; yargının işleyişinde “ciddî gerilemelerin gözlemlendiği ve yargı bağımsızlığının artık güvence altında olmadığı” ikazlarına hep tepki verildi.

Türkiye’yi demokrasi ve hukuktan uzaklaştıran yanlışlarla muallel sıkıntılı süreçten sonra Cumhurbaşkanı’nın Almanya ziyareti ile AB perspektifinin tekrar gündeme gelmesi olumlu bir gelişme.

Cumhurbaşkanı “Yeniden reform’ yolunda vize serbestisi için kalan altı kriteri yerine getirme ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi hedefiyle AB ile müzâkerelerin canlanması için Avrupa’nın lider devletlerinden Almanya’nın vereceği desteğe önem veriyoruz” dedi.

Yine Cumhurbaşkanı Twitter hesâbından, “Almanya ile sancılı dönem artık geride kalıyor, Almanya ile ekonomik ve ticari ilişkilerle kadim Türk - Alman dostluğu güçlenerek devam edecek, Türkiye reformlara devam edecek” mesajı verdi.

Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olup beş milyon vatandaşının yaşadığı AB ülkeleri ile ekonomik ilişkilerin yanısıra siyasî ilişkilerin de ilerletilmesi ve AB ile tam üyelik müzâkere sürecinin ilerletilmesi gerekiyor.

“AB KARŞITLARI”NIN TUZAĞINA DÜŞMEMELİ

Bu stratejik bakışla, Ankara, artık “AB ne karışır!” türü çıkışlarla, günübirlik siyasî hesaplarla, Türkiye’yiyarım asrı aşkındır emek verdiği AB’den koparma komplolarına gelmemeli. “AB içindeki AB düşmanları”yla “içteki AB karşıtları”nın tuzağına düşmemeli.

Almanya ile yeniden başlatılan ilişkiler geliştirilip AB katılım müzâkerelerinde ilerleme sağlanmalı. 35 fasıl üzerinde yürüyen müzâkere sürecinde açılan 16 fasıldan ancak bir faslın geçici olarak kapatıldığı vetirede, müzâkereye açılan fasılların kapatılması ve geri kalan başlıkların açılıp kapanmasına samimiyetle çalışılmalı.

Bunun için, Türkiye’de demokrasi ve özgürlükleri yaralayan, halkı kamplaştırıp kutuplaştıran, birlik ve bütünlüğü bozan agresif politikalara son verilmeli. AB’ye taahhüd edilen demokrasi ve hukuk reformlarında hızlı adımlar atılmalı.