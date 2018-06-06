Cennette Reyyan kapısı

Oruç ve Ramazan

Cennetin sekiz kapısı vardır. 1- Sadaka ve zekât ehli kapısı, 2- Namaz kapısı, 3- Cihad ehli kapısı, 4- Reyyan (oruçlu) kapısı, 5- Tevbe kapısı, 6- Selâm kapısı, 7- Hac kapısı, 8- Zikir, ilim kapısı.

Hazreti Ebubekir (ra) "Babam, anam Sana (asm) feda olsun Ya Resulallah (asm) bir mü’minin bu kapıların hepsinden dâvet olunması müşkül müdür? Bir kişi bu kapıların hepsinden dâvet olunur mu?"

Peygamberimiz (asm): "Evet, hepsinden dâvet olunur. Ey Ebu Bekir, umarım ki, sen de o bahtiyarlardan olasın" buyurdu.

Oruçlu Cennete Reyyan kapısından, hoş ve güzel kokulu kapıdan, su içip kanan kapısından girer. Reyyan kapısı Cennetin sekiz kapısından biridir. Bu kapıdan ancak oruçlular girer. Cenâb-ı Hak oruçlunun ağız kokusunu sever. Buhari’de nakledilen hadisi şerife göre: "Oruçlular girdikten sonra bu kapı kapanır." Yine başka bir hadisi şerife göre ise: "Oruç tutanlar, Cennetin şeref kapısı, Reyyan kapısından gireceklerdir. Onlardan başka kimse giremez" buyrulmuştur.

Cenâb-ı Hak bizleri o bahtiyar Müslümanlardan eylesin. Amin.