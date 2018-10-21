Namaz ibadeti, insanın Abdullah, yani Allah’ın kulu olduğunun göstergesidir. Hür olmamızın da icabıdır.

Çünkü namaz, dünya ile insanlar arasındaki ilişkilerimizi, irtibatımızı azaltır. Doğru yola ahiret hayatına yönelmemizi sağlar. Sadece Yaratanı düşünmemizi temin eder. Allah’a kul olan, kula kul olmaz. Başkasının emri altına giremez. Yalnız Cenâb-ı Hakk’ı memnun etmeye çalışır. O razı olduktan sonra bütün dünya küsse önemli değil. Sonra hikmetlerle dolu kâinat kitabını okumamız, Yüce Rabbimizi icap ettiği kadar tanımamızı sağlar. Bizleri yoktan Yaratanı öğrenmek, O’nun büyüklüğünü, kibriyasını düşünmek ibadetlerimize anlam katacaktır. Çünkü namaz; bizlere hayatı veren, dünyaya getiren, bizleri hadsiz nimetlerle doyuran, bu hadsiz nimetlerle bizlere Kendini tanıttıran Rabbimize şükürdür. Namaz ibadetine en uygun yaratık insandır. İbadetimizle O’nu bildiğimizi bildiririz. O’na yaklaşırız. Secde anı mi’racımızdır. Allah’a en yakın olduğumuz andır.

Namaz zikrin en büyüğüdür. Günde beş vakit Allah’ın dâvetine icabettir. Uymaktır. Huzuruna çıkmaktır. Namaz mü’minin nişanıdır. Yolculuk pasaportudur. Diriliş müjdesidir. Küllî şükürdür. Hayatımızın dünya meşgalesinden nefes almasıdır. Hele fecirde, tan yeri ağarırken kılınan sabah namazı var ya, uykudan hayırlı olan, kılarken adeta melekler yanımızda hazır bulunur. Namazımız, niyazımız ve kulluğumuz Allah katında bizleri değerli kılar. Ot gibi, hayvan gibi yaşamaktan kurtarır. Namaz bedenimizin şükrüdür. Bedenimizin yaratılış hikmet ve amacına uygun kullanımıdır. İmtihan için verilen vücudumuzu Allah yolunda tüketmektir. Değerlendirmektir. Zaten ibadetlerimiz bizlere önceden verilen; vücut gibi, İslâmiyet gibi, insan yaratılmak misali nimetlerin şükrüdür. Acaba bir böbreğin veya bir gözün şükrünü tam olarak ifa edebilir miyiz?

Madem ki Allah’ı biliyoruz ve seviyoruz. O halde sevdiklerini, hoşnut olduklarını yapacağız. O’nun emirlerine uyacağız. Çünkü ibadetlerimiz Rabbimize olan sadâkatimizi, bağlılığımızı ve hürmetimizi gösterir. Açık veya gizli namaz kılan kulunu, Cenâb-ı Hak kulluğa kabul eder. “İşte bu benim hakikî kulumdur” der.

Gününü ibadetle namazla geçiren kârdadır. Kazançlıdır. Allah’ım namazlarımızı ve ibadetlerimizi noksanlarıyla kabul buyur. İbadetleri bizlere sevdir. Bizleri ibadetlerden mahrum kılma.