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11 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Oruç bedenin zekâtıdır

Cihat ERDOĞ
11 Haziran 2018, Pazartesi 01:08
Oruç ve Ramazan...

Her nimetin bir zekâtı vardır. İlmin zekâtı bildiğini başkasına öğretmektir. Ömrün zekâtı namaz kılmaktır. Malın zekâtı payına düşen zekâtının verilmesidir. Bedenin zekâtı da oruç tutmaktır. Bu konuda  Peygamberimiz (asm) buyurduğu gibi oruç da bedenimizin zekâtıdır. 

Oruç sayesinde mü’min, inanan; gözle görülür şekilde kendisine verilen ve sunulan onca nimetin kıymetiyle önemini düşünme fırsatı yakalar. Vücudunu düşünür. Gözünün fonksiyonlarını tahattur eder. İşitme organlarındaki uyumu görür. 

Zekât temizliktir. Oruçda bedenin temizlenmesi arınmasıdır. Sağlıktır vücuttaki toksinlerin oruçla dışarı atılmasıdır. Ayrıca manevî kirlerden günahlardan da kurtulmaktır.  Nasıl zekât malın artmasına, bereketine vesile ise vücut zekâtı olan oruçta; sağlığımıza, dolayısıyla ömrümüzün uzamasına, Allah’ın izniyle, vasıtadır. Sağlıklı bir hayata vesiledir. 

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