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3 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Oruç için niyet etmek şarttır

Cihat ERDOĞ
03 Haziran 2018, Pazar
Ramazan ve oruç...

Niyet önemlidir. Her ne kadar sahura kalkmamız niyet sayılsa da Ramazan-ı Şerifte her gün için ayrıca niyet etmek daha efdaldir. Çünki her günün orucu müstakil, bağımsız bir ibadettir. Niyet edilmeyen gün oruç tutulmamış demektir. Oruç tutulmadığında ise bozulan bir niyet olmadığı için, kefaret de icap etmez. İyi niyet sahibi, onunla amel etsin etmesin, Cenâb-ı Hak o iyi niyetinin mükâfatını sevabını verir. Amel ettiğini, yaptığı zaman ise onun karşılığını kat kat arttırır. Peygamberimiz (asm): “Mü’minin niyeti amelinden hayırlıdır.” buyurmuştur. Çünki niyet kalptedir. Kalbe ise riya karışmaz. Bunun için niyet hayırlı ve önemlidir. Amele ise riya, süm’a ve ucub karışabilir. Yine Peygamberimiz (asm) bir başka hadisinde: “Bir insan bir iyilik yapmaya niyet ederde yapamazsa, Allah ona bir iyilik sevabı yazar. Niyet ettiği iyiliği yaparsa, ihlâsına göre, ona ondan yedi yüze kadar sevap yazar.” buyurmuştur. İyiliği yaptığı zaman, sevabının derecesini belirler. 7’den 700’e kadar. Bazen Kadir Gecesi’nde 7000 verir. Niyet bir ruhtur. Ölü haletleri, durumları canlandırır. Canlı ibadetlere çevirir.

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