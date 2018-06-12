Oruç mahşerde şefaatçidir

Oruç ve Ramazan...

Oruç kıyamet günü kulun günahlarının bağışlanması için ona şefaat edecektir. Oruç diyecek ki: "Ya Rabbi, ben onu gündüzleri yiyip içmekten, şehevî arzularından ve zevklerinden alıkoydum. Bunun için onun hakkındaki şefaatimi kabul buyur.’ (et Tergib ve’t-Terhib,2/84). Orucun şefaati kabul edilir. Oruçlunun günahları affedilir. Mahşer günü ki, korkudan yüreklerin ve gözlerin dehşetten ters döneceği gündür. Ter içinde boğulacağımız vakittir. Böyle bir anda kurtuluş müjdemiz az şey midir? Oruç ibadetinin büyüklüğü yüceliği ortaya çıkıyor. Zaten mükâfatını, karşılığını Cenâb-ı Hakk'ın verecek olması ve değerini belirtmemesi de kudsiyetini ortaya kor.

Yüce Resül (asm) bir hadislerinde: "Allah yolunda bir gün oruç tutan hiçbir kul yoktur ki, o gün sebebi ile Cenâb-ı Hak onun yüzünü 70 sene Cehennemden ırak etmesin." buyurmuştur. (Müslim, Ebu Said.)