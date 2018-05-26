Oruç sabra alıştırır

Ramazan ve oruç...

Allah için açlık ve susuzluğa, taat ve ibadetin zorluklarına sabır ve tahammül gösterenler; bu sabırlarının karşılığı Cenneti hak ederler. Sabır mutluluğumuzu sağlayan önemli bir unsurdur. İrademiz güçlenir. Geçici ve lezzetli bir açlık olan orucumuz, kötülüklere kalkan olur. Sabrımızı azaltan hırs hastalığıdır.

Günahlardan çekinmekle ve nasıl musîbetlere karşı sabır gösteriyorsak, oruç ibadetine karşı da sabretmeliyiz. 70 hikmetli açlığın, orucun sevabını düşünmeliyiz.

Peygamberimiz (asm) "Ramazan-ı Şerif sabır ayıdır. Sabrın sevabı Cennettir." buyurmaktadır. Ramazan orucu 15 saat, sahursuz 24 saat açlık sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün ilâcıdır. Açlığa sabır, tahammül, perhiz bir idmandır. Sabırsızlığın şifa kaynağıdır. Sabırsızlık insanı asabileştirir. Güçsüzleştirir. Tahammül sınırlarını zorlar. Musîbetlere karşı direnç göstermek anlamına gelen sabır, hayatta en çok ihtiyaç duyulan ahlâkî ve insanî erdemlerin başında gelir. Hatta Peygamberimiz (asm) iman ile sabır arasında ilişki kurmaktadır. ’İman: Sabırlı ve hoşgörülü olmaktır.’ (İbn-i Hanbel, IV ,386) Tatsız bir durum karşısında hemen öfkelenmek yerine serinkanlı ve sabırlı olmak icap eder.