Oruç sağlıktır

Oruç ve Ramazan...

Tabiîki ibadetler emredildiği için yapılır. Faydaları onların tercih sebepleridir. Günümüz toplumunda obezite dediğimiz şişmanlık problemi vardır. İşte oruç bu aşırı kiloların alınmamasına bir sebeptir. Bu şekilde insanoğlu nefsini gemleyerek az yemeye kendini alıştırabilir. Aslında az yemek, perhiz nefsimizin dizginlenmesidir. Sağlığımız açısından da önemlidir. Çoğu hastalığın sebebi aşırı yemek yemektir. Halbuki vücut, yenilen yemeği dört saatte ancak eritebilmektedir. Dört saatten önce yenilen yemekler kilolara dâvetiye çıkarmaktır. Bu yüzden oruç beden sağlığı için en güzel bir ilâç, maddî ve manevî bir perhizdir.

Günümüz insanının bir problemi de hazır yemeklerdir. Alışkanlık yapan bu yemekler, yiyecekler; nefsimizi azdırır. Daha çok yemek yemek isteriz. Taam taam üstüne yiyerek sağlığımızı tehlikeye sokarız. Peygamberimiz (asm) ne güzel söylemiş: "Midemizi üçe ayırmalıyız. Üçte birine yemek, diğer üçte birine su, kalan üçte birine ise hava için yer ayırınız." Yani yemekten tam doymadan kalkmalıyız. Hatta mümkünse günde iki öğün. Midesine kelepçe taktırıp sağlığından olanları gördükçe, az yemek yeme alışkanlığı ile nefsimize hakimiyet daha ön plana çıkıyor. Eğer nefsimizi başıboş bırakırsak, kalp ve ruhun sesini bastırıp, keyfine göre hareket eder. Bu durum da hem maddî, hem manevî hayatımızı tehlikeye atarız.