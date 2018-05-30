Oruç Şeair-i İslâmiyedendir

Oruç ve Ramazan...

İslâm sembolleri çok önemlidir. O beldenin İslâm diyarı olduğunu gösterirler. Oruç İslâmî sembollerimizdendir. Şeair-i İslâmîyenin büyüklerindendir. Hele asrımızda, ahir zamanda İslâm sembollerinin önemi, kıymeti daha da artmaktadır. İslâm adına yapılan yanlışlıkları bertaraf etmek için önemlidir. İslâm’ın doğru bir şekilde anlatılması gerekli.

Nitekim Cenâb-ı Hak da şeair konusunda bizleri uyarmaktadır. Kur’ânda, Hac Sûresi, 32. âyette :"Kim Allah’ın şeairini (alâmetlerini) yüceltirse bu, o kimselerin kalplerindeki takvadan dolayıdır" buyurmaktadır. Bu da gösteriyor ki; İslâm şeairlerine, sembollerine hürmet, saygı kalbimizdeki Allah korkusundan gelmektedir.

Oruç vücudumuzun zekâtıdır. Dinimiz, toplumun ve kişinin huzur ve mutluluğuna sağlığına önem verir. Oruç insan sağlığı için farz kılınmıştır. Fakirlerin halini düşünebilmemiz için; zengin fakir ayrımı yapılmadan oruç tutmamız emredilmiştir. Ramazanda ikindi sonrası ve sahurda davul çalınması; iftar vakti ve sahurda top atılması İslâmî kuralların perçinlenmesidir. Bu uygulamalar çevreye, burasının bir İslâm diyarı olduğunun ilânıdır. Din düşmanları daima İslâmî sembollere, şeaire hücum ederler. Bunun için bizlere düşen görev bu İslâm nişanlarını korumak ve muhafaza etmektir. Eğer bu şeairleri savunmazsak dinî duygularımız zaafa uğrar. İslâm düşmanlarının da saldırılarını teşvik etmiş oluruz.