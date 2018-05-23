Oruç vücudu yeniler

Oruç vücudumuzun ve duyularımızın yenilenmesidir.

Temizliktir. Arınmadır. Midenin ve vücudun dinlenmesidir. Vücudumuzun diğer azaları, organlarımızı tamir eder. Bakıma alır.

Ağza yiyecek konunca, vücut organları adeta seferber olur. Dişler çalışır. Ağızdaki besinleri öğütür. Ağızdaki tükrük bezleri faaliyete geçer. Salgı salgılar. Bağırsaklar kendilerine ulaşan besinleri, enzimlerle emip, görevini kana devreder. Kanda her besini yerine ulaştırır. Fosfor göze, kalsiyum tırnak ve kemiklere gider. Vücut komple çalışmaktadır. Allah’ın mükemmel makinası harikadır. İşte midenin boş kalması, oruç ile vücudun diğer organlarının, beden ve ruhun arınmasıdır. Bu mükemmel makinanın oruçla yıllık bakıma alınmasıdır. Yenilenmesidir.

Peygamberimiz (asm), "Mide bütün hastalıkların evidir. Bütün hastalıkların baş ilacı da perhizdir. Oruçtur. Her bedene alıştığı ve ihtiyaç duyduğu şeyi ver." Buyurmuştur. Yemek yerken midemizi üçe ayırmamızı, 1/3 ini yemek, 1/3 ini su, 1/3 ini ise hava ile doldurmamızı tavsiye etmiştir. Fazla yemeğin zararlarına dikkat çekmiştir. Dört beyazdan uzak duracağız. Şeker, un, tuz ve yağ. Fazla yemek hem israf, hem de vücutta besin birikimine sebep olduğu için sağlığımıza aykırıdır. Tıp dört saat geçmeden, yemek yemenin sakıncaları üzerinde durmaktadır. Vücutta yakılamayan, fazla alınan yiyecekler, vücutta biriken yağlar ve fazlalıklar birer hastalık habercileridir. Vücudun yenilenmesine dinçliğine engeldir. Organların fazla mesaisine ve yorulmalarına nedendir. Ayrıca fazla yiyecekler şişmanlamamıza, sağlığımızın elimizden çıkmasına, obeziteye sebeptir.

"Olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gib." (Bir nefes sağlıklı hayat, cihan padişahlığına değişilmez.)