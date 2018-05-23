"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Oruç vücudu yeniler

Cihat ERDOĞ
23 Mayıs 2018, Çarşamba 03:22
Oruç vücudumuzun ve duyularımızın yenilenmesidir.

Temizliktir. Arınmadır. Midenin ve vücudun dinlenmesidir. Vücudumuzun diğer azaları, organlarımızı tamir eder. Bakıma alır.

 Ağza yiyecek konunca, vücut organları adeta seferber olur. Dişler çalışır. Ağızdaki besinleri öğütür.  Ağızdaki tükrük bezleri faaliyete geçer. Salgı salgılar. Bağırsaklar kendilerine ulaşan besinleri, enzimlerle emip, görevini kana  devreder. Kanda her besini yerine ulaştırır. Fosfor göze, kalsiyum tırnak ve kemiklere gider. Vücut komple çalışmaktadır. Allah’ın mükemmel makinası harikadır.  İşte midenin boş kalması, oruç ile vücudun diğer organlarının, beden ve ruhun arınmasıdır. Bu mükemmel makinanın oruçla yıllık bakıma alınmasıdır. Yenilenmesidir. 

Peygamberimiz (asm), "Mide bütün hastalıkların evidir. Bütün hastalıkların baş ilacı da perhizdir. Oruçtur. Her bedene alıştığı ve ihtiyaç duyduğu şeyi ver." Buyurmuştur. Yemek yerken midemizi üçe ayırmamızı, 1/3 ini yemek, 1/3 ini su, 1/3 ini ise hava ile doldurmamızı tavsiye etmiştir. Fazla yemeğin zararlarına dikkat çekmiştir. Dört beyazdan uzak duracağız. Şeker, un, tuz ve yağ. Fazla yemek hem israf, hem de vücutta besin birikimine sebep olduğu için sağlığımıza aykırıdır. Tıp dört saat geçmeden, yemek yemenin sakıncaları üzerinde durmaktadır. Vücutta yakılamayan, fazla alınan yiyecekler, vücutta biriken yağlar ve fazlalıklar birer hastalık habercileridir. Vücudun yenilenmesine dinçliğine engeldir. Organların fazla mesaisine ve yorulmalarına nedendir. Ayrıca fazla yiyecekler şişmanlamamıza, sağlığımızın elimizden çıkmasına, obeziteye sebeptir. 

"Olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gib." (Bir nefes sağlıklı hayat, cihan padişahlığına değişilmez.) 

Okunma Sayısı: 736
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • SAİT NACİ VARDAN

    23.5.2018 12:41:17

    Hocam ağzına sağlık. İstanbul'dan tüm Turhal da ki dost ve ahbaplara selamlar ve hayırlı Ramazanlar.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

'Demirel'in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyorum da seninkinden niye 114 liraya geçiyorum'

Gönüllü kadın doktor da Gazze sınırında şehit oldu...

Tarihi görüşmenin günü netleşti

Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

15 Temmuz'da Hadımköy'deki olaylara ilişkin davada verilen cezalar belli oldu

'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

Ne kadar demokrasi, o kadar para

Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

Minaresi tahtadan...

Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

‘Adalet yoksa zulüm vardır’

Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

'10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

Cuma hutbesi için tercih edilen önemli konu

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
Kâzım GÜLEÇYÜZ

2002’nin 2018 izdüşümü
M. Latif SALİHOĞLU

‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
Genel

Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
Genel

Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
Serdar Ahlatcı

Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
Cevher İLHAN

“ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
Faruk ÇAKIR

Ekmek yok, silâh verelim!
Süleyman KÖSMENE

Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
İbrahim ERSOYLU

Diyanet, cemaat ve tarikatlar

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.