Oruçlu yalan söylememeli

Ramazan ve Oruç

Aslında hiç bir Müslüman’da yalan söylemez ve söylememeli. Fakat oruçlunun yalanı bir başka günahtır. Çünki: "Kim yalan sözü bırakmaz ise, onun yeme ve içmesini bırakmasına Allah’ın ihtiyacı yoktur" Hadisi Şerifi, yalanın oruçluya hiç yakışmadığını vurgular. Yine Ebu Hureyre’nin (ra) naklettiği bir hadisi şerifte: "Oruç tutan bir kimse yalancılığı, yalan yere şahitliği ve cahilce davranışları bırakmaz, böyle günahlar işlerse, yemesini içmesini terk etmesine Allah bir değer vermez." (İbn-i Mace, Sıyam: 21)

Oruca niyet eden bir mü'min sadece yiyip içmeye ara vermez. Ağzına midesine oruç tutturduğu gibi, diline ve duygularına da oruç tutturur. Yani mide ile birlikte göz, kulak, kalp, dil, hayal ve düşünce gibi diğer organlarına da bir çeşit oruç tutturur. Her birisi kendine has ibadetle meşgul edilir. Dilin orucu; yalandan, gıybetten, dedikodudan ve çirkin sözlerden uzak durmaktır. Bunların yerine Kur’an okuma, Kur’an tilaveti, zikir, tesbih, salavat ile tövbe istiğfar etmektir. İbadetlerle meşguliyettir. Gözün orucu harama bakmamak. Nazar etmemektir. İbretle tefekkürle çevreye bakıp Allah’ın yüce sanatlarını mütalaa etmektir. Kulağın orucu kötü sözlere, lüzumsuz laflara kulak tıkamaktır. Malumumuz Bediüzzamanın dediği gibi: güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen de hayatından lezzet alır.

Daima güzel düşünceler içinde olmalıyız. Hüsnü zan etmeliyiz. Kötü zandan, fena düşünceden, fikirlerden uzak durmalıyız. Kötü düşünce, ve yalan insanı ümitsizliğe götürür. Kötü söz veya yalanla, doğru söz arası, kıyamet kadar uzaktır. Halbuki günümüzde aynı çarşıda, birlikte satılır olmuştur. Adeta aynı tezgahta dokunur aynı masada servis edilir olmuştur. Yalan, Rabbimizin bizlere verdiği onca nimete karşı nankörlüktür. Yalan söyleyen yalandan rahatsız olur. Yüzü kızarır. Dili kekeler. O halde niçin rahatsız olduğumuz ve günah olan bir şeyi yapalım. Hem de oruçlu iken. Dilimizden güzel sözler çıkmalı. Yalan şeytanidir. Hiledir. Küfrün arkadaşıdır. İnsanları aldatmaya yöneliktir. Münafıkların alametidir. Zayıf ve aciz insanların başvurduğu yoldur. Biz Müslümanlar emin ve güvenilir olmalıyız. Konuştuğumuz zaman ya doğru söylemeliyiz ya da susmalıyız.