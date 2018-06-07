Orucu hurma ve su ile açmalı

Oruç ve Ramazan...

Peygamber Efendimiz (asm) orucunu hurma ile açardı. Hurma bulamasa su ile açardı. Aslında hurma ve su ile oruç açmanın çok hikmetleri vardır. Bunun için ilk olarak hurma ile karşılaşan midemiz, onunla bir süre gıda ihtiyacını giderir. Ayrıca hurmanın bağırsakları çalıştırmasında, harekete geçirmesinde de rolü vardır. Ramazan ayında iftarda, diğer zamanlara göre, fazla doldurulan midemizdeki gıdaların hazmı kolaylaşır. Hurma nimetini küçümsememeli. Sadece bir hurma ile oruç tutanları veya açanları düşünmeliyiz. Yine bilinmelidir ki bir tek hurma ile dahi oruçluyu iftar ettirene iftar sevabı verilir. Günahlarına kefaret ve Cehennemden azat edilmesine, kurtulmasına sebep olur. Nitekim su "hayattır" denilmiştir. Su’dan kıyamet gününde hesaba çekileceğiz. "Bedenini sağlıklı kılmadık mı? Susuzluğunu soğuk su ile gidermedik mi?" diye sorulacağını bildirmiştir. (Tirmizi, Tefsiru’l Kur’ân, 102).