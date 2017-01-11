Evet! Risale-i Nur sohbetleri birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğimiz, koruyacağımız mekânlardır.

Cem olduğumuz bir araya geldiğimiz, imanımızı güçlendirdiğimiz manevî ortamlardır. Ayrıca kendimizi şeytandan muhafaza edeceğimiz güzide yerlerdir. Peygamberimiz (asm): “Şeytan Allah için beraber olan iki kişiden uzak durur” buyurmuştur. Demek ki daima cemaat halinde bulunacağız. Tek kalmamaya özen göstereceğiz. Ta ki şeytan bizlerden uzak dursun. Bizlere vesvese vermesin. Bizleri kötü yola sokmasın. Ayartmasın. Bir ve beraber olacağız. Birbirimizi kontrol altında tutacağız. Daima dayanışma içinde olacağız. Bu şekilde kötü düşüncelerden de uzak olacağız. Ahirzamanın fitnesinden kendimizi koruyacağız. Zaman cemaat zamanıdır. Günümüz cemaata olan ihtiyacı daha da arttırmıştır.

Yine ilmin kapısı olan Hz. Ali: “Aydınlığa kavuşmak için ışık yanan yere değil, bir ilim meclisine koş” buyuruyor. Risale-i Nur sohbetleri de birer ilim meclisleridir. İnsan daima karanlıktan kurtulmak ister. Bu durum yaratılışı, fıtratı icabıdır. O halde bizleri cehalet karanlığından kurtaracak yegâne Nurlu alanlar, ışıklı aydınlık mekânlar Risale-i Nur sohbet meclisleridir. Kur’ân-ı Kerîm’in eşsiz tefsiri olan, günümüze ışık tutan Risale-i Nurların okunduğu Nurlu sohbet toplantılarıdır. Allah’ın veli kulları ile birlikte olmak, insanın keder ve üzüntüsünü unutturur. Can sıkıntısını giderir. Moral depolarız. Kâinata ve çevremize müsbet bakarız. Yapıcı oluruz. Tamirci oluruz. İncitici değil, düzeltici oluruz. Hal ve yaşayışımızla sırat-ı müstakimi, doğru yolu gösteririz.

Sohbetler ilim meclisleridir. İlim öğrenmekte geçim sıkıntısını giderir. İnsan maişet derdi çekmez. İlmin yaşı da yoktur. Beşikten mezara ilim tahsili icap eder. Cennette dahi ilim meclislerine ihtiyaç duyulacaktır. Din veya dinimiz nasihattır. Sohbetler de nasihatlar da en iyi şekilde sunulur. Hem gıllı gıştan lüzumsuz şeylerden bahsedilmez. Hem de aklı karıştırıcı misaller verilmez. Kaş yapayım derken göz çıkarılmaz. Akıl ve diğer duygularımız ikna edilir. Allah’ımız, dinimiz, Peygamberimiz (asm), kitabımız Kur’ân anlatılır. Unutmamalıdır ki, Peygamberimiz de (asm) İslâm’ın öğretilip yayılmasında sohbet metodunu kullanmıştır. Onun (asm) sohbetiyle terbiye olan ve en şerefli nesil olma lütfuna erişen bu insanlara Ashab-ı Kiram denmiştir. Ashab-ı Kiram demek, sohbette yetişenler, olgunlaşanlar, ikram edilenler demektir. Bilhassa Ashab-ı Suffa bu meziyete, özelliklere daha kolay ulaşmıştır. Bazen onlar için bir saat yeterli olmuştur. Bir saat sohbetten sonra dünyaya dağılıp İslâm’ı yaymışlardır.