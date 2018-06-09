Sahurda bereket vardır

Ramazan ve oruç...

Peygamberimiz (asm) bir hadis-i şerifinde, "Sahur yemeğinde bereket vardır. Bir yudum su bile içecek olsanız sahura kalkmayı ihmal etmeyiniz. Çünkü sahura kalkana Allah rahmet eder, melekler de bağışlanmaları için duâ ederler." buyurmuştur. (Müsned, 3/44) Sahura kalkmak iki türlü berekete sebeptir. Birincisi, sahur yemeğini yiyen veya sahura kalkan insanın gündüz oruç sıkıntısını çok daha az çeker. Oruca dayanma gücü artar. İkincisi ise, seher vakti uyanık kalmakla ibadete, duâya ve zikre fırsat yakalar. Seher vakitleri en bereketli vakitlerdir. Eğer sahura kalkmasaydı o bereketli vakitleri uyku ile gafletle geçirecekti. Dolayısıyla oruçtan manevî hissesi kazancı az olacaktı. Halbuki sahura kalkarak sahur vaktini de amelini ve yemeğini bereketlendirmiştir.

Ramazan’a mahsus olmak üzere imsak vaktinde sabah ezanı da okunur. Orucun başladığı duyurulmuş olur. Ayrıca sahur vakti topla, davul ve zurna ile de ilân edilir. Zaten Ramazan geceleri çok bereketlidir. İnsanlar daima uyanık geçirirler. Hasat mevsiminden, bereket ayından bolca istifade ederler.

Teravihler de Müslümanların kaynaşmalarına, buluşmalarına bir vesiledir. Geceye bir hareket getirir. Sahura kalkamayan komşular uyandırılır. Kandil gecelerinde komşularımıza helvalar ikram edilir. Bu vesile ile komşuluk ilişkileri de güçlenir. Hem gündüzümüz oruçla hem de gecemiz namaz gibi sair ibadetlerle değerlenir ve de bereketlenir. Ne mutlu o Müslümanlara ki bu aylardaki sevap hisseleri fazla ola.