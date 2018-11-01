"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Barika-i hakikat, müsademe-i efkârdan doğar

Davut ŞAHİN
01 Kasım 2018, Perşembe
Bir düşüncenin, bir düşünmenin ürünüdür fikir... Yani eski bir deyimle fikir; mütalâa, mülâhaza...

İnsan denen varlık, yani bizler zihnimizde birbiriyle çatışan düşünceler ve duygular olduğu zaman bir tedirginlik ve rahatsızlık hissederiz.

Bu çatışma durumu, bir belirsizlik ve dengesizlik oluşturur. Yani çatışmayı sona erdirmek ve zihnî olarak rahatlamak için tutarlı ve dengeli bir zihin açılımı olan “manipüle” yolunu seçeriz. Buna kendi kendimizi kandırmak diyebiliriz. Bu durum geçici bir rahatlık verir, yahut öyle zannederiz.

Bu “manipüle”, tutarsızlığı beraberinde getirir. Ki, rahatsız edici bir durumdur.

Misal; kilo vermeye kalkışırsınız ve sonrasında kocaman bir pastayı midenize gömersiniz. Tutarsızlık sinir bozucu bir durumdur. Hemen davranışlarımızı değiştirerek uyumsuzluğu ortadan kaldırmayı deneriz. Bu yüzden de, “diyetimize sadık” kalmadığımızda, “Yarın sabah koşuya çıkacağım” telkininde bulunarak kendimizi iyi hissetmek isteriz. 

*

Fikirler de böyledir; çatışırlar, tutarsızdır ve sinir bozucudur.

Farklı fikre sahip olan insanların birbiriyle çatışması, tutarsızlığı ve sinir bozucu olması bu yüzdendir.

Ancak... İnsanların fikir uyuşmazlığı tartışılabilir. Antropologlar, “Bilişsel uyumsuzluğun kötü birşey olduğu düşünülebilir, ancak bu durum mental olarak sağlıklı ve mutlu kalmamıza yardımcı olur” diyor...

*

Misal; verdiğimiz kararlardan özellikle de kolaylıkla geri döndürülemez olduklarında memnun oluruz. Uyumsuzluğun çözülmesi bizleri kötü seçimler yapmaktan alıkor ve iyi bir seçim yapmamız noktasında motive edebilir. Mühim olan kararlarımızla barışık olma arzumuz... 

Hatta; ‘’Bârika-i hakikat, müsâdeme-i efkârdan doğar’’ sözü işte tam burada söylenecek bir sözdür.

Lügat-ı Naci’de geçen bu cümlenin “Kemal Bey”e ait olduğu belirtilir. Yakın tarih kalemşörleri çok iyi bilir ki, “Kemal Bey” denince akla hemen “Namık Kemal” gelir.

Çatışma, çekişme, zıtlaşma gibi kavramların karşılığı nedir diye soracak olursak, hemen aklımıza “siyaset” gelir.

*

Pek tabiî ki, birbirinden ayrı, hatta birbirine aykırı fikirlerimiz, görüşlerimiz olacak. Olmalı! Ancak bir görüşün sahipleri veya destekçileri, eğer iktidarda ise ve bir güce sahipse, kendi görüşlerine uymayan fikirleri ve sahiplerini görmezden gelme yetkisi vermez. Vermemeli!

Daha da ileri gidip, sindirme, bastırma ve susturma... Hatta, “yok etme” yoluna gidebilir. Gitmemeli!

İşte bu hengâmede yapılması gereken iş; farklı görüş ve fikirleri yüzleştirmek... “Müsademe”ye sokmak... Yani, “çatıştırmak.” 

Çünkü gerçeğin ne olduğu ancak bu ayrı görüşlerin birbiriyle çarpışmasından ve çatışmasından ortaya çıkacaktır.

Zira, tartışma ve çatışma gibi kavramların hep olumsuz sonuçlar doğuracağı fikri, kötü bir yanılgıdır. Gerçekte her iki tarafın birbirini tartması sağlanmalı. Kantarlarda, terazilerde, basküllerde, arz ve talepte, emekte ücrette, devletlerde toplumlarda... Birbirini tartan ve elverişli bir denge sağlamaya çalışan taraflar mutlak olmalı. 

“Müsademe-i efkâr” yani fikir çatışması, ille farklı kişilerden oluşacak diye bir kaide yok. 

Bir topluluk içinde tartışma, çatışma olabileceği gibi bir kişinin kendi içinde ayrı, hatta çelişkili eğilimler, görüşler ve düşünceler bulunabilir. Ve o kişi kararlarını ve davranışlarını bunları çatıştırarak üretir.

*

Evet, “Barika-i harikat, müsademe-i efkârdan doğar” sözüne ilâve olarak, bir de “hizmet” eksenli düşündüğümüzde ise, şiddet ve çatışma yerine, demokrasi ve müsbet hareketin ikame edildiğini görüyoruz. Toplumların içine düştüğü sıkıntılardan kurtulabilmesi için en çok hürriyet ve demokrasi kavramlarına vurgu yapılması gerektiğinin altını çizelim, vesselâm! 

Okunma Sayısı: 127
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çare üretim ekonomisi

    Yalnızlık Bakanı Tracey Croch: “Yalnızlıkla mücadele ediyoruz”
    📷

    e-satış mağazamız yenilendi
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    Çöp ithalatında rekora gidiyoruz

    Kainat kitabını 9 yıldır tefekkür eden Kepler emekliye ayrıldı

    Bu belediye tasarrufta örnek olsun

    Türkiye ayağa kalkarsa, İslam âlemi de kalkar

    'Suudi yönetiminin beni aldattığını düşünmüyorum'

    ABD ve İngiltere, Yemen için ateşkes çağrısında bulundu

    Portekizli veterinerden sokak kedilerine rengarenk yuvalar

    ABD'li senatörlerden 'Suudilerle nükleer müzakereler kesilsin' çağrısı

    Amasya'da teknoloji bağımlılığına tepki olarak geliştirilen farkındalık projesi

    Suudi Başsavcı kuruyemiş ve lokum kolileri ile ülkesine döndü

    AKP Sözcüsü Çelik: Ciddiye almayın, onun anlayacağı işler değil bunlar

    Merkel'in koltuğuna eski bir milletvekili talip oldu

    CHP Parti Sözcüsü Öztrak: Albayrak'ın açıklamaları Nobel almaya aday

    ‘Donan askerlerin araştırılması’ AKP oylarıyla reddedildi

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Kaşıkçı başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldü

    KDV ve ÖTV indirimleri açıklaması

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya’ya niye saldırıyorlar?
    Faruk ÇAKIR

    AİHM kararının anlamı
    Genel

    Kainat kitabını 9 yıldır tefekkür eden Kepler emekliye ayrıldı
    Genel

    Çare üretim ekonomisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    1 Kasım dönüşümleri
    Cevher İLHAN

    Çelişkili kırılganlık
    Ahmet BATTAL

    Kefaletin sirayeti ve BDDK
    Süleyman KÖSMENE

    Nefis mü’min midir, kâfir midir?
    Risale-i Nur'dan

    Allah’ı sevmek, Habibullaha (asm) uymakla olur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.