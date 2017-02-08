Sahte dünyalar

“Güzel burun, güzel dudak, güzel gözler. Herkes güzel İnstagram’da, herkes zengin... Hiç kimse acı çekmiyor burada, üzülmüyor, ağlamıyor, kimsenin maddî sıkıntısı, sağlık sorunu, aşk acısı, arkadaşlık sıkıntıları yok...

Ama biz, hem kişilik çatışması yaşıyoruz hem de burada birbirimize attığımız her kalp’le, birbirimizin özsaygılarını o kadar çok etkiliyoruz ki farkında olmadan... ‘Beğenmemişsin fotoğrafımı?’ diyoruz koyduğumuz fotoğrafı beğenmeyen arkadaşımıza. Eğer o bizi beğenmemişse, biz de onu beğenmiyoruz inadına! ‘Görmedi mi acaba fotoğrafımı, çirkin mi çıkmışım?’ diyoruz, hoşlanmadığımız kişi hakkında konuşurken.

Kırılıyoruz, kendimizi ‘çirkin’, ‘eksik’, ‘ona göre değil’ hissediyoruz. ‘Az kişi beğenmiş, ben güzel/yakışıklı biri değil miyim?’ diye düşünüyoruz.

Buradaki beğeni sayısına göre, kendi hayatını şekillendiren, insanlar nasıl şeyler beğeniyorsa, o şeylere benzemeye çalışan, ‘kendi olmayı unutan’, fotoğrafı beğeni almayınca kendinden –haberi olmadan- nefret eden, soğuyan o kadar çok insan var ki...

Keşke, sadece aynaya bakıp, kendimize kalpler atsak, kendimizi ‘like’lasak…

Lütfen başkalarının ‘güzellik’ algılarına göre yaşama. Çünkü hayatına sadece ‘bir’ insan girecek, o seni ‘binlercesi kadar çok’ beğenecek zaten!

Unutma; sen zaten güzelsin, hem de her halinle güzelsin.”

Bu sözler genç yaşta kitap yazan ve sosyal medyanın ilgi odağı olan Arda Erel’e ait.

*

Bu sözleri köşeme aldım, çünkü sosyal medyanın ikircikli dünyasını saf bir üslûpla özetlemiş.

Bugün yaşını başını almış insanlar bile, sosyal medyada görünme arzusu ile, başka bir kalıpla sahiciliğini ne yazık ki, kaybediyor.

Sosyal medya olmadan önce de hayatımızı yaşıyorduk. Sanal arkadaşlıklar üzerine kurmuyorduk dünyalarımızı. Dostluklar kırılgan değil, kaya gibi sağlamdı. Hatta, samimî dostluk dediğimiz kardeşten öte bir bağdı bu.

Şimdiki dostluklarımızı “tık”lamaya göre belirliyoruz. Evet, her insan bir tık kadar yakın, ama bir o kadar da uzak. Duyarsız bir topluluk oluşturuyoruz kendi ellerimizle. Ellerimizle ördüğümüz kulelerde yapayalnız odalar inşa ediyoruz. Bedenleri hapsettiğimiz hücre kapısının anahtarını da cebimize koyuyoruz.

*

Bu dünya hayatı da öyle değil mi? Geçici, aldatıcı ve nihayeti olan.

Teknolojik aletler ve içindeki argümanlar bile “kalıcı” değil. Altı ayda bir yenilenen teknoloji aslında bizi hızla “son”a doğru götürüyor.

Evet, insan olarak pek geniş bir dünyamız var. Ümitlerimiz, emellerimiz ve hayallerimiz sınırsız. Hatta, dünya hayatı, ihtiyaçlarımız üzerine tasarlanmış. Merkezine kendi hayatımızı ve bedenimizi almışız. Peki, bu geçici dünya hayatında, merkezine aldığımız hayatımız kalıcı mı? Hayır. Bu cismimiz ebedi değil, demirden ve taştan da değil. Nihayetinde et ve kemikten ibaret yaratıldık.

*

Kabul edelim ki, bu dünyadaki lezzetler çok cazip, çekici. Ama ahiretteki lezzetlere nispetle çok basit ve sınırlı. Kelâmların en güzeli kitabımız; “İğreti sefil (dünya) hayatı, ancak aldatıcı hazdan ibaret bir şeydir.” (Al-i İmran Sûresi) diyor ise, o halde, bu aldatıcı simülasyondan bir an önce kendimizi sıyırmamız gerekecek.

Nihayetinde, bu dünya bir eğlence ve oyundan ibaret değil mi?

O halde, gerçek ve sonsuz bir hayata kanat çırpmadan önce “Pencerelerden bakıp içine girmeme” prensibini kendimize rehber edinmeye çalışalım.