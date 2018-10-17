Sorgulanan etik kavramı

Gençlerin “etik” kavramını sorguladığı anket ilginç geldi bana.

Etik Değerler Merkezi Derneği’nin “Gençlerin Gözüyle Etik” başlıkla yaptırdığı çalışmada, gençlerin 3’te 1’inin etik kavramı konusunda hiçbir fikri olmadığı ortaya çıkmış.

Sanki geçen yıl da buna benzer araştırma yapıldığını hatırlıyorum. Ortaya çıkan tablo aynıydı. Gençlerin yine üçte biri “ahlâk-erdem” konusunda fikrinin olmadığı görüşü ağır basıyordu.

Bulgular ilginç:

- En önemli etik sorununun “ayrımcılık” ve “haksız kazanç” olduğu düşüncesinde...

- Ayrımcılık konusu ön plana çıkmış… Özellikle “yolsuzluk” gibi bildik etik problemler.

- Aldatıcı reklâm, rüşvet yanlı habercilik, bilgi hırsızlığı ve yalan haberler giderek azalan önemde “etik sorun” oluşturmuş.

Bakın burası önemli. Çünkü aldatıcı reklâm konusunda ne yazık ki, sabıkamız hayli kabarık. Hatırlayın, Sağlık Bakanlığı’nın yakın takibe aldığı zayıflama İlaçları, Reklâm Kurulu’nun denetimine takılmıştı.

Garip olan şu ki, “yandaş” gazetelerin her haliyle tirajı artmaya devam ediyor. Sabıkalı olduğumuz konulardan biri de “yalan haber”cilik!

Biz gazeteciler, bilgi toplama, haberleşme ve yorumlama konusunda ne kadar dürüst, adil olsak da, ne yazık ki, bazı medya kuruluşları için aynı şeyi söylemek mümkün görünmüyor.

Temel ilke bellidir: Medya bağımsız davranır ve kamuoyunu bilgilendirir.

Haksızlığa, manipülasyona, tek tipleşmeye veya nefret söylemine yol açmadan; haberi yorumsuz vermek konusunda ayırmak için büyük dikkat ve özen göstermeyi taahhüt eder.

Etmeyince ne oluyor? Gördüğünüz gibi gençlerin “etik” konusunda baş gösterdiği sıkıntılar yüzeye çıkıyor ve çarpıcı sonuçlar ortaya çıkıyor.

Ne yazık ki, medyanın gençleri bu noktaya getirdiği gerçeğini göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum.

Geleneklerimizden, göreneklerimizden en önemlisi manevî değerlerimizden hızla koparıldığımız için “etik” veya “ahlâk”î değerlerden de yoksun kalıyoruz maalesef.

Bunu yapanlar, şimdi hangi değerlerle bu boşluğu dolduracak bilen var mı?