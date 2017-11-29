"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Tehlikeli tartışma

Davut ŞAHİN
29 Kasım 2017, Çarşamba
Bundan 7 yıl evet, Bediüzzaman filmi tartışmaları sırasında sarfettiğim bir cümle vardı; “Bediüzzaman filmi yapılacaksa, Mustafa Kemal dönemi iyi anlatılmalı.”

“M. Kemal ile Bediüzzaman hiçbir zaman barışık olmadı. Çünkü, ikisi farklı kutuptu ve her ikisinin temsil ettiği fikirler bu gün bile birbiri ile mücadele içinde…” demiştim.

*

Dönemin idarecileri Bediüzzaman’ı ortadan kaldırmak istiyordu. Çünkü Said Nursî, “Din-i Mübin”i temsil ediyordu. Cumhuriyetin ilanından sonra çekildiği inzivadan adeta “koparıldı.” 

İdamı için düzmece mahkemeler kuruldu. Suçsuz  yere hapishanelere atıldı ama taştan duvarlar Medrese-i Yusufiyye oldu ona.

Yetmedi, defalarca zehirlediler. Bediüzzaman’ın bedeni ortadan kaldırılmalıydı. Çünkü Said Nursî’nin mevcudiyeti M. Kemal rejiminin inkârı demekti.

*

Rejim “Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam” diyen Bediüzzaman’ın hürriyetini iptal etti. Buna rağmen ne oldu? Hapishanelerde kibrit kutularına yazılan notlar, bu gün Risale-i Nur olarak milyonların evinde ve gönlünde taht kurmuş durumda.

*

Nitekim o dönem “Hür Adam” filmin çekimi aşamasında yazdığım bu yazı, yönetmenlik denemesi yapan işadamı Mehmet Tanrısever tarafından dikkate alındı mı bilmiyorum. Ancak filmin bir karesinde mecliste yaptığı ikili “münavebe”, epey gürültü kopardı ve “Kemalist” azınlık tepkilerini yüksek sesle dile getirmişlerdi.

*

Film çekimleri bitti, tartışmalar başladı. Öyle ya da böyle hatırı sayılır bir gişe başarısı elde ettiği söylenebilir.

Hür Adam, 340 salonda seyirciyle buluştu. İlk güç günde 239 bin 176 kişi tarafından izlendi. Film ağırlıklı olarak İstanbul’un 16 ilçesinde gösterildi. Tüm zamanların en çok izlenen filmi rekorunu kıramadı belki ama 1 Milyar 930 bin 491 TL gişe hasılatı elde ederek yapımcıyı memnun etti.

*

M. Kemal’in rahatsızlığı, Bediüzzaman’ın ilk mecliste yaptığı konuşmadan sonra başlar. 

Nitekim Üstad Milli Mücadele’deki başarıları milletin iman ve inancına bağlamaktadır. Ne olursa olsun, milletin din ile bağlarının kuvvetlendirilmesi gerektiğini net bir biçimde ortaya koyar. Hele meclis kürsüsünde “namaz” ibadetine vurgu yapması M. Kemal’i büsbütün çıldırtır ve “Meclis Başkanlığı” odasında 50 ila 60 milletvekilinin içinde “Sizin gibi kahraman bir hoca bize lazımdır. Sizi yüksek fikirlerinizden istifade etmek için buraya çağırdık. Geldiniz, en evvel namaza dair şeyleri yazdınız, aramıza ihtilaf verdiniz” der.

Pek tabii ki, Bediüzzaman’ın tepkisi de aynı kararlılıkta olacaktır ve “Paşa, paşa! İslamiyet’te, imandan sonra en yüksek hakikat namazdır. Namaz kılmayan haindir; hainin hükmü merduttur” der. (Bakınız: Tarihçe-i Hayat, İlk Hayat, İfade-i Meram)

İşte bu fikir ayrılıkları sebebiyle Bediüzzaman, milletvekillerinin ısrarlarına rağmen Ankara’dan ayrılır ve yukarıda bahsettiğimiz olaylar cereyan eder. Sürgün, çile ve mahkeme salonlarında tüketilen bir hayat… Ve Bediüzzaman mezarında bile rahat bırakılmayacaktır. 

*

Son dönemde ortaya çıkan “Atatürkçü” söylemler dikkat çekici. 

Bu sığ tartışmaya girmeyeceğim ama sadece Aziz Nesin’in bir sözünü hatırlatmadan geçemeyeceğim:

“Gerçek Müslüman Atatürk’ü sevmez. Seviyorsa ya ahmaktır ya sahtekâr. Atatürk Müslümanlar açısında sevilecek bir şey yapmadı. Türkiye’de yaşayan ve Atatürk’ü sevdiğini söyleyen Müslümanlar, yalancıdır.” (Kaynak: Oğuz Uçar/Abant(Bolu), Hürriyet Haber Ajansı-1989)

Nokta!

Okunma Sayısı: 111
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    274. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    İttihad bir davanın adıdır
    📷

    Boşnakça risaleyi nasıl verdik?

    OHAL adil yargılamaya engel

    Zarrab dâvâsı ilişkileri koparabilir

    Peygamberin ahlâkına muhtacız

    Türkiye hep aynı sıkıntıları yaşıyor

    Döviz kuru iş dünyasını zorluyor

    Filistin devletinin yeri Filistindir

    BM: Doğu Guta'da ateşkes ilan edildi

    Erdoğan'ın avukatı Özel'den ''belge'' açıklaması

    AKP’li Turan: İddialar asılsız

    Türkiye’nin en eğitimli ve eğitimsiz ilçeleri

    Tartışma büyüyor: Kılıçdaroğlu iddia ettiği belgeleri paylaştı

    Muhalifler 'tek çatı altında' katılıyor: Suriye için Cenevre 8 görüşmeleri başlıyor

    "Bunların hepsini bir değerlendireceğiz''

    Erdoğan: Benim ağzımdan çıkan böyle bir söz var mı?

    Mozambik'ten büyük tepki çeken ''cami'' kararı!

    'PKK/PYD'ye silah desteği' hakkında ABD yönetiminden açıklama

    Ankara'da öğrencilere ve avukatlara operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var!

    Yoğun ilgi nedeniyle 2 gün daha açık kalacak...

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Mersin’de Akdeniz bereketi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’ı sollayan zulümler
    Genel

    ‘Adaletin tecelli etmesini bekliyoruz’
    Genel

    OHAL adil yargılamaya engel
    Süleyman KÖSMENE

    Fahr-i Kâinatın (asm) dünyamıza teşrif ettiği gece
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Sıkıntıları aşmak için
    Risale-i Nur'dan

    Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz
    📷
    Genel

    İttihad bir davanın adıdır
    Mustafa ORAL

    Kundaktan kefene değişen insan
    📷
    Genel

    Boşnakça risaleyi nasıl verdik?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.