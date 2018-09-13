Mu’cizeler besinlerde değil, sende

Merhabalar, sizlere merhaba demek istediğim bu ilk yazımda hayatımızdaki beslenmeye farklı açılardan bakalım istiyorum.

Zayıflamanın popüler olduğu şu zamanda, her kafadan farklı seslerin çıktığı bir mesleğe sahibim. Doğduğumuz tarihi, saati, olduğumuz aşıları ve benzeri herşeyin kaydı tutulurken; büyüdükçe sadece bedenimiz değil, hayatta önemsediklerimiz de değişiyor. Hayat, gelecek kaygısı, toplumun değer yargıları; bizi ve kültürümüzü ‘’biz’’ olmaktan çıkarıyor sanki. En son ne zaman kan tahlili yaptırdınız ya da en son değer aralığının üstünde veya altında çıkan biyokimyasal sonucunuzu takip ettiniz mi? Cevap ‘’kan sonuçlarım doktorun ekranındaydı, bana diyetisyene gitmem gerektiğini ve şu ilâçları kullanmam gerektiğini söyledi. Diyetisyen 1 kibrit kutusu büyüklüğünde peynir ile bir başladı listeye’’… Bedeniniz sizin için ne ifade ediyor? Bir yeriniz ağrıdığında bunun sizin için bir sinyal olduğunu hiç düşündünüz mü veya biyokimyasal sonuçlarınızın vücudunuzun size verdiği not olduğunu düşünüp, hayata bu pencereden baktınız mı?

Yazdıklarımı okuduğunuz sürece ilk altın kuralımız: TEKSİNİZ! Herkes özel bir birey ve önce siz kendinizi önemseyecek ve tanıyacaksınız. Bu sebeple diyetler kişiye özeldir. Unutmayın hiçbir besin kötü veya mu’cizevi değildir. Yaşama tarzınıza uygun olmalıdır.

Ülkemizin besin üretimi ve beslenme durumu dikkate alınarak, günlük alınması gereken temel besinlerin planlanmasında dört besin grubu kullanılmasının uygun olduğuna karar verilmiş ve besin grupların şekil ile ifadesinde rehberin kapağında görülen dört yapraklı yonca kullanılmıştır. Yonca, şansı ve mutluluğu simgelemektedir. Ayrıca yonca gruplamasında, yapraklar kalp biçiminde gösterilmiştir. Bu durum kalp sağlığının önemini ve sevgiyi anlatmaktadır. Yaprakları çevreleyen yuvarlağın alt yarısında “Yeterli ve Dengeli Beslenme” ibaresi, üst yarısında zeytin dalları bulunmaktadır. Zeytin dalları, barışı temsil etmelerinin yanında, dünyaca ünlü beslenme uzmanları tarafından sağlıklı olarak kabul edilen Akdeniz diyetinin önemli bir unsuru olan zeytinyağını temsil ettiği için seçilmiştir. Yoncanın üst, alt, sağ ve sol yaprakları içinde besin gruplarına ait resimler vardır. Üst yaprakta süt ve süt ürünleri gösterilmiştir. Ülkemizde (özellikle çocuk, gebe, emzikli ve yaşlı grupları) bu gruptaki besinler çok az tüketildiğinden öneminin vurgulanması için, üst yaprak olarak gösterilmiştir. İkinci grupta (yoncanın sağ yaprağı), et ve benzeri besinler (yumurta, kuru baklagiller, sert kabuklu yemişler) yer almaktadır. Üçüncü grup (yoncanın alt yaprağı) sebze ve meyveler, dördüncü grup (yoncanın sol yaprağı) ekmek ve diğer tahıl ürünleridir. Bu gruplarda yer alan besinler, besin ögeleri ve günlük tüketilmesi gereken miktarlar bundan sonraki bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Günlük tüketilmesi gereken besin miktarları “Dört Besin Grubu” temel alınarak belirlenir. Kısacası; besinlerden, gelip geçecek diyet listelerinden hayatınız adına mu’cize beklemeyin. Unutmayın; kendinizi önemseyin çünkü mu’cizenin adı sizsiniz!